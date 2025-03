A számvevőszék szerint is baj volt a NEAK 150 millióért vett szoftverével – a háttérben ismerős szereplők mosolyognak

A HYDRA fejlesztéséhez kapcsolódóan több ismerős, a NER-hez közel álló nevet és céget is talált a lap, erről bővebben az eredeti cikkben olvashat.

Noha azóta többször is újabb szerződéseket kötött a hibák kijavítására, a hiányzó funkciók pótlására, ez az ÁSZ jelentésének elkészültéig, azaz 2025 februárjáig sem történt meg.

Pont azt nem tudta a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek kifejlesztett rendszer, ami a dolga lett volna – azóta is viszi a pénzt.

