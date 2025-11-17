3p
A tiltakozások ellenére elindult a kórházak arcfelismerő rendszere

Igaz, még csak három kórházban, de mégiscsak elindult a dolgozók arcfelismerő rendszere. 

Három intézményben – a Honvédkórházban, a Dél-pesti Centrum Kórházban (ez az egykori Szent István Szent László) valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti kórházban – működik élesben a dolgozók kamerás azonosítása a korábbi heves tiltakozások ellenére – írja a Népszava

A lap szerint ezenkívül sok helyen már felszerelték kapukat, egyebek mellett a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben, a Bajcsy-Zsilinszky, az Uzsoki utcai, a Heim Pál, és a Szent Jánosban. Valamint a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ területén is telepítették, ezeknél most csak mágneskártyás lehúzás működik, számos intézmény pedig még vár arra, hogy megérkezzenek hozzájuk az eszközök.

Még egy 2024 nyarán elfogadott salátatörvénybe került bele az a módosítás, amelynek értelmében az állami kórházakban egységes beléptető rendszert vezetnek be.

A Honvéd Kórház az első fecskék közé tartozik
Fotó: MTI

Az indoklás szerint azért, hogy „ellenőrizzék az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és kilépését”. E jogszabály szerint júniustól kellett volna élesben működnie az új rendszernek, ám az érdekvédők tiltakoztak. Még a nyáron sok helyen a dolgozók megtagadták a kamerás azonosításhoz elrendelt kötelező fotózást, e tiltakozási formával a baleseti intézet sebészei éltek a leghatározottabban.

Az új rendszer élesítéséről mindeddig nem sokat lehetett tudni. Révész János országos kórházi főigazgató a Magyar Kórházszövetségnek a sajtó kizárásával zajló zártkörű fórumán mondta el, hogy több csoportra osztották az intézményeket, de még azoknál is, akiknél november elseje volt az új határidő, voltak informatikai problémák, illetve a mágneskártyákat sem sikerült mindenhova kiszállítani.

A lap úgy tudja, a főigazgató közölte, hogy az új beléptetőrendszert továbbra is pilotként kezelik, nincs is munkajogi következménye, ha ezt nem használják.

Egyelőre csak azt akarják elérni, hogy a dolgozók megszokják, hogy lesz elektronikus nyilvántartás. A kormányzati cél, hogy éppúgy, mint bármely más irodaépületben, a folyósokra az ott dolgozók közül azok az emberek menjenek be, akik a regisztrációjuk alapján, arra jogosultak.

A kérdést a Magyar Kórházszövetség november eleji fórumán azt tette különlegesen aktuálissá, hogy a kórházakból kisebbfajta munkaerő-vándorlást indított el a képfelismerő rendszertől való irtózás. Számos dolgozó azért vállal inkább önkormányzati szakrendelőben munkát mert ott nincs ez az azonosítási mód.

A Demokratikus Koalíció kiáll a petesejt donáció engedélyezését

Magyarországon évek óta azzal szembesülnek a meddő párok, hogy ha petesejt donációra lenne szükségük a gyermekvállaláshoz, akkor Szlovákiába, Csehországba, Ausztriába vagy még messzebb kell menniük, mert hazánkban ez nem engedélyezett – írja a Demokratikus Koalíció (DK) sajtóközleményében.

Amilyen mutatósak, annyira veszélyesek – ne vegyük meg őket

Az emberek előszeretettel vásárolnak úgynevezett bioalapú környezetbarát tányérokat és edényeket, amelyek leggyakoribb anyaga a bambusz, és a műanyagok természetes és biztonságos alternatívájaként forgalmazzák – pedig nem veszélytelen használni őket.

Magyarország egy főre jutó egészségügyi kiadása nagyon messze van az OECD-átlagtól

Elég sokkoló adatokat tartalmaz a jelentés. 

Megállíthatatlan az állami egészségügy mélyrepülése

Tényleg nagy a baj a Szent Imre Kórházban

A Szent Imre Kórház az élő példa, hogy az osztálybezárások és a szakemberhiány mit tud okozni. 

Ébresztő: a tüdőszűrés ugyanolyan fontos, mint a többi rákszűrés

Míg az elmúlt években belénk égett, hogy mammográfiára, nőgyógyászati vagy prosztata rákszűrésre el kell menni, addig a tüdőszűrésre tízből négyen azért nem mennek el, mert félnek a diagnózistól. Létfontosságú ezen változtatni, hiszen a tüdőnk az egyik legértékesebb szervünk, és a tüdőrák ma már nem egyenlő a halálos ítélettel.  

Takács Péternek mégsem sikerült a Katolikus Egyház támogatását megnyernie

Takács Péter egészségügyi államtitkár áprilisban azt mondta, hogy az egyházakkal már második körös tárgyalásban van a petesejtdonációról. Októberben pedig már parlamenti szavazás előtt áll az erről szóló törvénymódosítás. Vajon mi volt az egészségügyi államtitkár tárgyalási stratégiája, hogy hosszú évek után így meglóduljon a petesejtdonáció ügye? Megkérdeztük az egyházakat.

Tordai Bence: a János kórház elesett

Öt órát várt egy ötperces vizsgálatra, de ezzel még a szerencsésebbek közé sorolta magát a képviselő.

Aggasztó összefüggést találtak a fiatalkori vastagbélrákkal kapcsolatban

Nem mindegy, hány évesek vagyunk – de nem a személyink alapján kell számolni.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

Rendhagyó kezdeményezés a MOK-tól a választások előtt

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) a közelgő választási időszakban minden számottevő politikai erő számára azonos lehetőséget biztosít az egészségügyet érintő szakmai kérdések megvitatására.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

