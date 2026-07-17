A Tisza győzelme a háziorvosi praxisoknál is fordulatot sejtet

Magyarországon 2026-ban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint 6388 háziorvosi vagy házi gyermekorvosi praxis létezik elméletben, de évről évre egyre több helyen hagyják el körzetüket az orvosok. Idén januárban a működő körzetek közül kicsivel több mint 1000 betöltetlen körzetet tartott nyilván a NEAK, és most, fél év elteltével, 2026 júliusában is az látszódik, hogy nincs megállás, tovább nőtt a megüresedett praxisok száma.

Az idei évben július közepéig 77 orvosi körzet vált betöltetlenné. Így már 1089 háziorvosi praxis üres jelenleg.

Ugyanakkor a NEAK statisztikájából érdekes tendencia látszódik: az elmúlt három hónapban, azaz a parlamenti választások óta mindössze 16 esetben történt meg a háziorvosi praxis hátrahagyása, miközben 61 praxist április 12. előtt mondtak fel.

Az elmúlt negyedévben a 16 üressé váló praxisból 15 esetben május 1-jével távoztak az orvosok – minden bizonnyal ezek a döntések már a parlamenti választások előtt megszülettek. És mindössze egyetlen egy praxist hagytak ott júniusban.

Az is érdekes változás, hogy míg 2026 elején az Országos Kórházi Főigazgatóság praxishirdetéseinek száma még 435 volt, most, július közepén közel felannyi, 233 ilyen hirdetés található.

Mintha most kicsit jobbak lennének a számok

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Mindez természetesen lehet véletlen is – bár az elmúlt években nem sok ilyen pozitív irányba mutató véletlen esemény történt az egészségügy terén –, de akár az is elképzelhető, hogy a kormányváltás új reményeket adott a háziorvosoknak.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter még miniszerjelölti meghallgatásán nem kertelt, véleménye szerint 2030-ra akár 1500-2000 háziorvosi praxis maradhat betöltetlen. A Medicalonline-nak adott első interjújában pedig már arról beszélt, hogy teljesen újjászervezik a sok sebből vérző háziorvosi rendszert. Megreformálásával kapcsolatban kifejtette, hogy az alapellátás megmentése érdekében törvényt alkotnak, létrehozva 164 integrált területi centrumot (Integrált Egészségügyi és Szociális Centrum – IESZC). Ez a csomag az alapja a Tisza Párt Hugonnai Vilma Programjának.

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„Nem felülről ráerőltetett központosításról van szó, a cél az, hogy a háziorvos ne egyedül, elszigetelten, egy 50 éve változatlan struktúrában próbáljon megoldani mindent a prevenciótól a betegút-szervezésig” – magyarázta a lapnak.

Durva megyei eltérések

Az alapellátási rendszerre vonatkozó tervek jól hangzanak, és nagy szükség is van rájuk. Hiszen a NEAK adataiból továbbra is az derül ki, hogy az elmúlt három hónapra jellemző apró pozitív elmozdulás ellenére megyénként továbbra is nagy területi eltérések vannak. A legnagyobb gond Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyében tapasztalható, ahol ellátatlan betegek maradhatnak. Az ábrára kattintva látható, hogy az egyes megyékben mennyi üres háziorvosi praxis található.

A csökkenő orvoslétszám ellenére az alapellátás továbbra is rendkívül nagy betegforgalmat bonyolít le. Egy háziorvos vagy házi gyermekorvos egyetlen munkanap alatt átlagosan 50 beteget lát el. Egyetlen praxisra vetítve ez évente átlagosan 12 600-12 700 esetet jelent. 2025-ben a háziorvosok 48,4 millió, a házi gyermekorvosok pedig 8,5 millió személyes betegellátást végeztek, vagyis a rendelőkben összesen közel 57 millió orvos-beteg találkozás történt.

A KSH adatai szerint jelenleg 4166 felnőtt háziorvos és 1204 gyermek háziorvos dolgozik Magyarországon. Ők próbálják ellátni a rájuk jutó, egyenként 1767 lakost.

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Márciusban jelent meg a magyarországi alapellátás átfogó problématérképe és jövőképe a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, a Magyar Orvosok Szakszervezete, a Független Egészségügyi Szakszervezet, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége, valamint az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége közös szerkesztésében. A szakmai dokumentum már a kormányváltás előtt átfogó képet adott a magyarországi alapellátás jelenlegi helyzetéről, beazonosítva a legfontosabb problémákat, és kijelölve azokat a beavatkozási pontokat, amelyek rövid és középtávon érdemi javulást eredményezhetnek – mindez jelentős segítséget nyújthat az új egészségügyi felsővezetésnek.