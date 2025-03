A-vitamin-láz: sokan bedőlnek, aztán jön a meglepetés

A Texas állam nyugati részén több mint egy hónapja kitört kanyarójárvány már legalább tíz amerikai államra terjedt át, és 160-nál is több diagnosztizált megbetegedést okozott. Ebből 146 esetet Texasból jelentettek, ahol jelenleg is több mint húsz kanyarós beteget kezelnek kórházban. Egy hatéves gyerek elhunyt. Amint arról témával foglalkozó riportjában az NBC News beszámolt, az egészségügyi szakembek ismét arra kérik az amerikai lakosságot, hogy kanyaróra utaló tünetekkel ne menjenek közösségbe: sem iskolába, sem dolgozni, de még étterembe se, mert ez az egyik legfertőzőképesebb vírus: egyetlen beteg a diagnózis felállításáig 12-18 embernek is képes átadni.

Mit érdemes tudni a kanyaróról?

Cseppfertőzéssel terjed, nem kizárólag köhögéssel vagy tüsszentéssel: a vírusrészecskék ugyanis levegő útján is bejuthatnak a szervezetünkbe, sőt, a fertőzött által használt tárgyak megérintésével is – a nyálkahártyákon megtapadva pedig megbetegedést okozhatnak. A lappangási idő viszonylag hosszú: 10-14 nap. A kanyaró leggyakoribb, ám meglehetősen általános kezdeti tünetei közé tartozik a magas láz, az orrfolyás, a torokfájás, a száraz köhögés, az étvágytalanság, a hasmenés és a levertség, ezt követik a testszerte jelentkező, bőrből kidudorodó vörös kiütések.

A betegek többsége teljesen meggyógyul, ám bizonyos esetekben olyan súlyos, akár életveszélyes szövődmények is kialakulhatnak, mint a gége- vagy középfülgyulladás, a tüdő- vagy agyvelőgyulladás. Speciális kezelés nem létezik ellene, az elsődleges cél a tünetek csillapítása, emellett a teljes gyógyuláshoz ágynyugalom és fokozott folyadékbevitel ajánlott. A betegek számára karantén javasolt egészen addig, amíg fertőznek – a velük érintkezőknek pedig fokozott higiéniai óvintézkedések betartását tanácsolják a szakemberek, beleértve a beteg által érintett használati tárgyak folyamatos fertőtlenítését és a gyakori szellőztetést.

A kanyaró és szövődményei ellen az 1960-as évek óta létezik védőoltás: Magyarországon a gyerekeket 1969-től vakcinázzák. A kötelező gyermekkori oltások közé tartozó kombinált MMR (mumpsz, kanyaró, rubeola) első adagját 15 hónapos korban adják be, míg a második, ismétlő oltásra 11 éves korban kerül sor hazánkban.

A kanyaró ellen régóta létezik védőoltás. A járványok megelőzéséhez viszont a lakosság megfelelő arányú átoltottsága szükséges

Fotó: Depositphotos

2023-ban világszerte több mint 107 ezer ember halt bele a kanyaró szövődményeibe, az áldozatok többsége nem kapott védőoltást vagy 5 év alatti oltott gyerek volt – a Johns Hopkins adatai szerint.

Az Egyesült Államokban a lakosság átoltottságának aránya a különféle oltásellenes mozgalmaknak köszönhetően csökken, ezért időről időre járványkitörések jelentkeznek. Jelenleg a 19-35 hónapos egyesült államokbeli gyerekek mintegy 91 százaléka oltott, egyes közösségekben viszont az arány ennél jóval alacsonyabb, ami kedvez a kanyaró terjedésének.

Ahhoz, hogy a vakcina megfelelő védelmet jelentsen a lakosság egésze számára, legalább 95 százalékos átoltottságra van szükség. Ha az arány ez alá csökken, járványkitörések alakulnak ki, mint a környező országok közül Ukrajnában és Romániában.

A-vitaminnal a kanyaró ellen?

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) a kórházban ápolt betegek számára támogató kezelési módként az A-vitamin-kúrát javasolja. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig az esetlegesen kialakuló szövődmények kockázatának csökkentése érdekében ajánlja ugyanezt minden akut kanyarós gyerek számára. Részben ezek a javaslatok indíthatták el az „A-vitamin lavinát” az Egyesült Államokban. Részben pedig – amint arról az NBC is írt – az új amerikai egészségügyi miniszter, Robert F. Kennedy Jr., aki évek óta kardosodik amellett, hogy A-vitamin szedésével megelőzhető és kezelhető a kanyaró. Amerikában egyes oltásellenes csoportok már A-vitamin küldésével támogatják a járványban érintett közösségeket.

Fontos tudni, hogy az A-vitaminos kezelést sem a CDC, sem a WHO nem megelőzésként ajánlja. Nem lehet kiváltani vele a védőoltást – vagyis nem jelent alternatív lehetőséget azok számára, akik valamilyen okból ódzkodnak attól, hogy bedassák gyermeküknek az MMR-oltást.

De akkor mégis miért használják? A gazdaságilag elmaradottabb országokban élő, súlyos állapotban lévő kanyarós betegeknél komplex hatásmechanizmusa miatt évek óta alkalmazzák. Amint azt Camille Seabella, a Cleveland Clinic fertőző gyermekbetegségekkel foglalkozó orvosigazgatója több tanulmány eredményére hivatkozva elmondta: azoknál a gyerekeknél, akiknek a szervezetében a szükségesnél alacsonyabb az A-vitamin szint, a kanyaró súlyosabb kórképpel járhat, mint azoknál, akik nem szenvednek A-vitamin hiányban.

Ezért lehet hasznos az A-vitamin

Számos élettani folyamat zavartalan működéséhez járul hozzá az A-vitamin, egyebek mellett az immunrendszer, a szív és a tüdő, valamint a szem megfelelő működéséhez. Ám amint arra a marylandi székhelyű non-profit szervezet, a National Foundation for Infectious Diseases rávilágított: az Egyesült Államokban ritkábban alkalmazzák kiegészítő kezelésként az A-vitamin-kúrát, mint a fejlődő országokban. Szakemberek ezt azzal magyarázzák, hogy a legtöbb amerikai elegendő A-vitamint visz be a szervezetébe táplálkozással, így kevésbé egyértelmű, hogy a kanyaró tüneteinek A-vitaminnal történő kiegészítő kezelése jár-e olyan egyértelmű egészségügyi előnyökkel, amelyek indokolttá tehetik a szedését.

Bernard Camins, a New York-i Mount egészségügyi rendszer fertőző betegségekkel foglalkozó orvosigazgatója amiatt aggódik, hogy az Egyesült Államokban egyre többen bíznak kizárólag az A-vitamin jótékony hatásában. Hasonló történt a koronavírus-járvány alatt, amikor a védőoltás felvétele helyett egyesek az elsősorban állatgyógyászatban használt parazitaellenes szerek – például ivermectin – szedésével kísérleteztek „alternatív kezelési módként”. Közülük többen kórházba kerültek a szer nem rendeltetésszerű használata miatt.

Amit sokan nem tudnak az A-vitaminról

A saját elhatározásból, szakember jóváhagyása nélkül elkezdett A-vitamin-kúrának megvannak a veszélyei, ugyanis nagy mennyiségben mérgező lehet. Mivel az A-vitamin nem vízben, hanem zsírban oldódik, nem ürül ki a szervezetünkből a vizelettel. Elraktározódik, például a májban. Minél többet szedünk belőle, annál jobban felhalmozódik, ami egy bizonyos mennyiség – több mint 100 000 RAE – bevitele után akut szisztémás A-vitamin-toxicitás kialakulásához vezethet. A mérgezés jellemző tünetei közé tartozik a hányás, a fejfájás, a szédülés, a homályos látás és az ingerlékenység is.