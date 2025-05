Aggasztó a magyar ivóvíz minősége?

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„A határértékek egy egészséges felnőtt emberre vannak kiszámolva; a gyerekek fejlődő szervezete és idegrendszere azonban érzékenyebb a mérgező anyagokra, ezért elképzelhető, hogy a hosszú távú kitettség a határérték alatt is veszélyes lehet rájuk nézve” - tette hozzá azonban Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője.

Korábban a lap arról is írt, hogy egy általuk megszerzett vízügyi jelentés alapján megírta, hogy a vizsgált tavak és folyók háromnegyedében, a talajvíz-mintáknak pedig 14 százalékában kimutatható volt a legnagyobb mennyiségben használt peszticid: a glifozát és bomlásterméke. Most pedig adatigénylés útján megtudták, hogy 124 település ivóvízmintájában mutattak ki glifozátot a 2023-as felmérésben. Határérték feletti koncentrációt csak Vasváron találtak, a többi településen határérték alatt maradt az ivóvíz glifozát-tartalma.

Az ivóvízminőségi vizsgálat eredményeit ugyan publikálják az NNGYK honlapján, de települési adatokra csak egyesével lehet keresni, és az írásos összefoglaló is csak bizonyos szennyezők esetében nyújt országos áttekintést. Peszticidek vonatkozásában például pont nem.

„Egyre több mélységi felszínalatti vízzel ellátott ivóvízellátó rendszerben jelentkezik peszticid probléma, köztük védettnek tudott nyersvizekben is. Olyan peszticidek is kimutathatóak, amelyeket már több évtizede betiltottak” – áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legutóbbi, 2023-as ivóvízminőségi jelentésében . Peszticid alatt a különféle rovarölő-, gyomirtó-, gombaölő-, algaölő- és rágcsálóölő-szerek értendők.

