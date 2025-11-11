Aggasztó összefüggést találtak a fiatalkori vastagbélrákkal kapcsolatban

Az 50 év alatti vastagbélrákok emelkedése új megvilágításba helyezi a megelőzést – a biológiai életkor lehet a korai felismerés kulcsa.

Az elmúlt években világszerte aggasztóan megnőtt az 50 év alatti vastagbélrákos esetek száma. A legfrissebb, The Lancet Oncology és a Miami Egyetem kutatócsoportja által publikált nemzetközi tanulmányok szerint a fiatalabb felnőttek körében tapasztalt növekedés mögött nem elsősorban genetikai tényezők, hanem a gyorsult biológiai öregedés és az anyagcserezavarok állhatnak. A kutatások azt mutatják, hogy azoknál az egyéneknél, akiknek a biológiai életkora meghaladja a kronológiai korukat, akár 50–60 százalékkal magasabb a daganatos betegségek, köztük a vastagbélrák kockázata.

A biológiai életkor nem a születési dátumot jelenti, hanem azt, hogy a szervezet sejtjei és szövetei valójában hány évesek a funkcionális működésük szempontjából. Ezt ma már speciális vérvizsgálatokkal és különböző biomarker mintázatok elemzésével pontosan meg lehet határozni. Míg két 45 éves ember ugyanannyi gyertyát fúj el a tortán, az egyik szervezete lehet biológiailag 38, a másiké 55 éves – és ez a különbség az egészségi kimenetel szempontjából döntő. A Miami Egyetem kutatása szerint a biológiai kor gyorsulását leginkább a krónikus stressz, az inzulinrezisztencia, az elhízás és az ultrafeldolgozott ételek fogyasztása befolyásolják. Ezek a tényezők sejtszinten okoznak gyulladást és anyagcserezavart, amely előkészíti a daganatos folyamatok talaját.

A szakemberek ezért egyre inkább hangsúlyozzák, hogy a szűrési stratégiákban is paradigmaváltásra van szükség. Az eddig alkalmazott életkorhoz kötött ajánlások helyett a jövőben a biológiai életkor szerinti, személyre szabott szűrés válhat kulcsfontosságúvá. Az új irány szerint azoknál, akiknél gyorsult biológiai öregedés, inzulinrezisztencia vagy tartós gyulladásos állapot mutatható ki már fiatalabb korban célszerű elkezdeni a szűrővizsgálatokat, nem pedig csak 50 év felett.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a biológiai életkor mérése a jövő megelőző orvoslásának egyik legfontosabb eszköze lesz. Segítségével nemcsak előre jelezhető a betegségek kockázata, hanem optimalizálható a szűrés időzítése is – különösen a fiatalabb korosztályokban, ahol a vastagbélrák előfordulása ma már drámaian növekszik.

„A biomarker elemzések és komplex anyagcsere-profilok segítségével pontos képet kaphatunk a szervezet öregedési sebességéről, gyulladásos folyamatairól illetve ennek a dinamikájáról is. Ha ezeket időben felismerjük, és az életmódot, táplálkozást, stressz kezelést célzottan személyre szabjuk, akkor a biológiai kor lassítható, és ezzel nemcsak az élettartam, hanem az egészségben eltöltött évek száma is növelhető.” – emelte ki Dr. Balázs Anna, az „Élj hosszabban és jobban – Complex Longevity Program” szakmai vezetője.

Azaz ezen adatok alapján pontos egyéni egészségterv készíthető, amelynek célja nemcsak a betegségek megelőzése, hanem a biológiai öregedés lassítása és a szervezet regenerációs képességének javítása is.