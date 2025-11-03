Akár kölcsönből is érdemes lehet az egészségre költeni

Tévedés, hogy a hiteligénylés a fiatalok kiváltsága. Időskorban már keveseknek jut eszébe, hogy a céljait nyugdíjas személyi kölcsön segítségével is megvalósíthatja, és a hitelösszeget arra is felhasználhatja, hogy magánorvosi keretek között végeztessen el egy olyan orvosi beavatkozást, amire egyébként hónapokat vagy éveket kellene várnia.

Az öregségi nyugdíj megbízható, stabil jövedelem, és a bankok mindegyike elfogadja önálló jövedelemként. Az öregségi nyugdíjon kívül elfogadható lehet a véglegessé vált rokkantsági vagy özvegyi nyugdíj is. A korengedményes öregségi nyugdíj estében nem minden bank megengedő, és a külföldi nyugdíjak esetében is lehetnek eltérések az egyes intézmények között. Utóbbi esetben többnyire elvárás, hogy a nyugdíj az EU-ból származzon, bankszámlára érkezzen és ne legyen visszavonható.

A nyugdíj, mint jövedelem

A nyugdíj valójában még a munkabérnél is megbízhatóbb és stabilabb jövedelem. A nyugdíjat ugyanis nem lehet elveszíteni, az összege nem csökkenhet és minden hónapban kiszámíthatóan megérkezik. Itt nem szólhat közbe egy munkahelyváltás, elbocsátás, tartós betegség, ami az ügyfél jövedelmét jelentősen csökkentheti vagy egy időre meg is szüntetheti.

A fentiek a nyugdíj pozitívumait erősítik, de azért érdemes némi korláttal is számolni, főleg azért, mert ezeket a bankok is figyelembe veszik. Bár a nyugdíj követi az inflációt, a gyakorlatban inkább kullog utána. A nyugdíj összegét minden évben a megelőző év átlagos inflációjával emelik. Emelkedő inflációs környezetben, illetve amikor az infláció stabilan a kívánatosnál magasabb, a nyugdíjasok egész évben alacsonyabb jövedelemből kénytelenek gazdálkodni. Ráadásul a nyugdíjas infláció nem feltétlen esik egybe az egész társadalomra számított inflációval, és a mérleg nyelve nem a nyugdíjasok felé billen. Az ő vásárlói kosarukban nagyobb részt képviselnek például az élelmiszerek és a gyógyszerek, az előbbit pedig különösen magas infláció sújtotta.

Érdemes minden lehetőséget alaposan mérlegelni

Fotó: DepositPhotos.com

Így történhetett meg, hogy bár 2024-ben az átlagos éves infláció 3,7 százalék volt, a nyugdíjasoknak 2025-ben már 4,8 százalékos inflációt kellett elszenvedniük. A kormány ezért kénytelen volt év közben 1,6 százalékkal korrigálni a nyugdíjakat, amelyet az érintettek novemberben és decemberben kapnak meg. Az emelés ugyan visszamenőleges, de a nyugdíjasoknak egész évben a nyugdíjukat jobban terhelő árakkal kellett számolniuk.

Emellett számos nyugdíjas dönt úgy, hogy amíg tud és szükségét érzi, a nyugdíj mellett is dolgozzon. Gyakran a korábbi munkahelyük számít még rájuk, vagy keresnek könnyebb munkát, amellyel kiegészíthetik a jövedelmüket. Erre a jogszabályok is lehetőséget adnak, és az így keresett, hivatalosan igazolható bér a személyi kölcsön igénylésnél is figyelembe vehető.

Egészség személyi kölcsönből

Az állami egészségügy ingyen elérhető azok számára, akiknek van társadalombiztosításuk, de ez még nem jelenti, hogy a kezelések valóban hozzáférhetők amikor szükség van rájuk. Az állami ellátásban több beavatkozás estén jelenleg is hosszú, akár több hónapos vagy éves várólistával kell számolni. A beteg eközben gyakran folyamatos ízületi vagy egyéb fájdalmakkal él, ami jelentősen rontja az életminőségét. Ráadásul a betegség idővel súlyosbodhat, ami megnöveli a gyógyulás idejét és költségét, illetve további pszichés terhet ró a betegre.

A magánegészségügy keretei között azonban az eljárások egy része rövid határidővel elérhető. A magán rendelőintézetek modern felszereltséggel, a legújabb technológiai eljárásokkal várják a betegeket, és egyre több beavatkozást képesek elvégezni igen magas minőségben. A magánellátás ma már gyakran nem szolgáltatásbővítő szerepet játszik, de a betegek egyetlen módja arra, hogy megfelelő időben jussanak a szükséges ellátáshoz.

A magánban végzett beavatkozások ára azonban akár a milliós nagyságrendet is elérheti, ez pedig számos beteg számára jelent problémát. A személyi kölcsön gyors megoldást jelent, és nyugdíjasok számára éppúgy elérhető, mint aktív dolgozóknak.

Megfelelő jövedelemmel válogatni lehet az ajánlatok között

A személyi kölcsön fix kamat mellett, fedezet nélkül igényelhető. A törlesztőrészlet a futamidő végéig változatlan, így a törlesztés kiszámítható. A kölcsön kedvéért nem feltétlen kell bankot váltani, de gyakran jobban megéri, mert a bankok kedvezőbb feltételeket kínálnak, ha az ügyfél náluk számlát nyit és oda rendszeres átutalást vállal. A legtöbb személyi kölcsön online vagy mobilapplikáción keresztül is igényelhető, ami rendkívül kényelmes, otthonról intézhető folyamat.

Az átlagos hitelösszeg személyi kölcsön esetében valamivel 3 millió forint felett van, de a BiztosDöntés.hu tapasztalatai szerint a nyugdíjaskorú igénylők körében jellemzők az alacsonyabb összegek, ezért 1 millió forintos hitelösszeggel számoltunk.

Az OTP Bank személyi kölcsön ajánlata a bank meglévő ügyfeleit is célozza. Az igénylés a bank kiterjedt fiókhálózatának fiókjaiban is igényelhető, de el lehet intézni az igénylési folyamatot online is. A mobilapplikáción keresztül az igénylés kényelmesen, akár 15 percen belül elvégezhető, a kölcsönt a bank akár 1 órán belül folyósítani tudja.

A CIB Bank ugyan online is kínálja az Előrelépő személyi kölcsönét, de szívesen látja a hiteligénylőket a bankfiókokban is, ahol ráadásul akár kedvezőbb feltételek is elérhetők. 1 millió forint kölcsön 5 éves futamidőre már 10,6 százalék kamat mellett igényelhető, így a havi törlesztőrészlet 21 617 forint lesz. Ehhez elegendő lehet havi 250 ezer forintos nettó jövedelmet igazolni. A kölcsönnek nincsenek induló díjai, a hitelhez ingyenes technikai fizetési számla tartozik.

Az MBH Bank Hajrá Személyi kölcsön Start Plusz konstrukciójában 17,49 százalékos kamat mellett havi 25 415 forintos törlesztőrészlettel lehet számolni, amelyhez minimum havi 150 000 forint nyugdíjat kell igazolni. Ha a nyugdíj összege eléri a havi 400 000 forintot, akkor a kamat 13,49 százalékra csökkenhet, ami 23 220 forintos törlesztőrészletet jelent.

Az Erste Bank szintén online elérhető személyi kölcsönt kínál, kényelmes és rugalmas ügyintézéssel. A hitelbírálat igen gyors, az igénylő így akár három napon belül hozzájuthat a kért összeghez. A bank Most Személyi kölcsöne 15,79 százalékos kamat mellett havi 24 207 forintos törlesztőrészlettel elérhető. Számlanyitással és rendszeres utalással kedvezőbb ajánlatot kapható, itt a kamat 14,79 százalékra, a törlesztőrészlet pedig 23 680 forintra csökken.

Az MagNet Bank Személyi kölcsönének kamata 23,5 százalék, ha az ügyfél nem szeretne a banknál számlát nyitni, és oda utalást vállalni. A banknál azonban „civil kamatkedvezmény” is elérhető, amelyre azok jogosultak, akik az elmúlt 12 hónapan legalább egyszer támogattak civil szervezetet, vagy valamely civil szervezet dolgozói). Jövedelemérkeztetés mellett 1 millió forintot 5 évre már 18,5 százalékos kamat és havi 25 807 forintos törlesztőrészlet mellett elérhető, ha az igénylő legalább havi 300 000 forint jövedelmet igazol.

Aki el akarja kerülni a számlanyitást, és kis összeget szeretne rövid futamidőre, annak megfelelő választás lehet a Trive Bank online igényelhető gyorskölcsöne. Az eHitel Expressz konstrukciója keretében 450 ezer forintot kínál 6 hónapos futamidőre, 12,87 százalékos THM mellett, havi 77 750 forintos törlesztőrészlettel. A banknál 1 millió forint is igényelhető 24 hónapra havi 54 110 forintos törlesztőrészlet mellett. A hiteligénylés nagyjából 15-20 percet vesz igénybe, bankváltásra és jövedelemutalásra nincs szükség.

Szintén kisebb összegekhez ideális a Provident kölcsöne. Jelenleg 19 hetes futamidőre 100 és 300 000 forint közötti összegre igényelhető Start kölcsön, amelynek éves kamata igen kedvező, 12,43 százalék.

Korlátok a hiteligénylésnél

A nyugdíjas hiteligénylés legfontosabb korlátja nem a jövedelem, hanem az életkor. A bankok két határt vizsgálnak: egyrészt hány éves az igénylő a szerződéskötéskor, másrészt mennyi idős lesz a futamidő végén. Személyi kölcsön esetén a legtöbb pénzintézet 18-23 éves kortól engedélyezi a hitelfelvételt, de a felső korhatár döntőbb szerepet játszik.

A futamidő lezárásakor az ügyfél életkora általában 66 és 72 év között lehet, bankonként eltérő szabályokkal. Az MBH Bank például legfeljebb 66 éves korig ad személyi kölcsönt, míg a K&H Banknál a határ 65 év. A nagyobb szereplők, mint az Erste, a MagNet, az OTP és a Raiffeisen, 70 éves korig engedik az adós életkorát a lejáratkor, az UniCreditnél ez 71, a CIB-nél pedig 72 év. A Cofidis és a Provident esetében a döntés egyéni elbírálás alapján születik.

A rövid futamidő tehát nem véletlen: a bankok nem vállalnak többéves kockázatot a nyugdíjkorhatárhoz közeli igénylők esetében. Ugyanakkor, ha van társigénylő, például egy fiatalabb hozzátartozó, sok bank hajlandó kitolni a maximális életkort, így hosszabb futamidő és kedvezőbb törlesztés is elérhető.