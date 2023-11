Alakul a giga meddőségi centrum: újabb klinikákat olvasztottak egybe

Az Opten adatai szerint az egykori Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet utódjába, a Dunamenti REK Reprodukciós Központjába újabb meddőségi központot olvasztottak be, ugyanis 2023. október 13-án új székhelyet jegyeztek be. Az nem más, mint a Kaposváron üzemelő Dr. Domány Sándor Humán Reprodukciós Központ, ami a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház égisze alatt működött.

Mint emlékezetes, s ahogy elsőként megírtuk, állami döntés alapján 2023. május 1-jén az ország több IVF Centrumát egyesítették. Az egykori magánklinikák, - a Sterilitas Kft., a Várandós Kft., a Forgács Intézet Kft., a Róbert Károly Meddőségi Centrum Kft., valamint a Pannon Reprodukciós Intézet Kft. - 2023. április 30. napján beolvadással megszűntek, a jogutódjuk pedig a Dunamenti REK Reprodukciós Központ Kft. lett.

Most két állami meddőségi központot szippantott be a Dunamenti REK Reprodukciós Központ. Illusztráció: Depositphotos

Hozzájuk csatlakozott, illetve csatlakoztatták most ősszel, nem egészen egy hónappal ezelőtt a kaposvári meddőségi centrumot. Ugyan hivatalos hirdetmény erről még nem tanúskodik, de az Opten nyilvántartásába már fel is vezették a székhelyek közé a kaposvári székhelyű meddőségi centrumot.

Ugyanerre a sorsra jutott a János Kórházban működő nagymúltú, épp az idén elhunyt, sokáig a Konc János vezette Budai Meddőségi Centrum is, azaz beolvasztották a Dunamenti REK Reprodukciós Központba.

De mivel ez szintén nem magánintézményi beolvadás, erről ugyanúgy nem tanúskodik külön hirdetmény, vagy sajtóközlemény, csupán minden különösebb bejelentés nélkül bejegyezték. Igaz, nem székhelyként, hanem az új telephelyek közé a Budapest, Diós árok 1-3. szám alatti intézményt, ami épp az Észak-Budai Szent János Centrumkórház címe.

Anno a magán meddőségi klinikák államosításánál két klinikát nem vásárolt fel az állam, az egyik a Versys Clinics, amelynek egyébként 935 embrióját, 1200 spermiumját és ivarsejtjét épp ide szállították át rendőri felvezetéssel. (A másik érintett klinikáról, a Reprosys-ból pedig az egykori Dévai Intézetbe szállították az embriókat és ivarsejteket, amely az államosítással már szintén a Dunamenti REK-hez tartozik).

Tehát szép lassan egészen gigaméretűvé bővül az egykori Kaáli Intézet utódja, ezért felmerül a kérdés, hogy a példátlan összeolvadásokkal monopolhelyzetbe kerülő intézményesítéssel mi lehet a cél. Hiszen láttunk már a centralizálásra hasonló példákat, elég, ha arra gondolunk, hogy a Magyar Bankholding egykori tagjai is állami cégek voltak, vagy az energetikai társaságok, melyek előbb-utóbb szintén egy emberhez, nevezetesen Mészáros Lőrinchez kerültek.

A meddőségi ellátások nagy strukturális átalakításáról egyébként Vesztergom Dóra, a Humánreprodukciós Igazgatóság igazgatója is beszélt a Portfolió-nak, s végre részletes adatokat is közölt, hiszen mióta az állam tavaly nyáron bekebelezte a lombikbébiszektort, nem közöltek semmit. Az igazgató most azt mondta, hogy 2022-ben az IVF beavatkozások száma 14 901-re bővült, és elismerte, hogy az egy főre jutó beavatkozások száma európai viszonylatban még így is alulmarad. Ha megvalósulnak a terveik, akkor az asszisztált reprodukciós kezelésekből származó gyermekek száma évi 2400-ról 4500-ra emelkedhetne.

Beszélt arról is, hogy egységes irányítás alá, kis méretű kórházak hálózatába szervezik az ellátást. „A társaság formája kft., de a professzionális működtetés érdekében szerettünk volna létrehozni egy igazgatótanácsot, amely képviseli az állam érdekeit, hogy ezek a nemzeti stratégiai érdekek megvalósuljanak, ne pedig egy ügyvezető döntsön egy személyben ennek az egész hálózatnak a sorsáról” – mondta, hozzátéve, hogy egy operatív vezetőt is keresnek a hálózat élére. Erről lapunkban írtunk is, október 1-jei munkába állással keresték a Dunamenti REK Reprodukciós Központ új vezetőjét, de ennek ellenére még nem állt munkába az új ügyvezető.