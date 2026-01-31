Amit tudni kell az új vírusról

A Facebook-oldalán posztolt Kemenesi Gábor a hetekben felbukkant Nipah-vírusról. A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa arra hívja fel a figyelmet, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss tájékoztatása szerint „továbbra is két ismert fertőzöttje van a vírusnak: két ápoló, akik fertőzött embert ápoltak megfelelő védőfelszerelés nélkül. Nem hanyagságból, hanem mert ez egy rendkívül ritka kórokozó és a kezdeti tünetek influenza-szerűek (bármi lehet). Egyikük továbbra is súlyos/kritikus állapotban van a másik valószínűleg felépül, ez egybevág a fertőzés rendkívül súlyos lefolyásával, a halálozás 40-70 százalék között ismert”.

Kemenesi szerint „két tény máris kiolvasható: rendkívül ritka vírus és csak megfelelő körülmények között, nehezen, például a tüneteket mutató fertőzöttel való közvetlen érintkezéssel terjed. Tehát a Covid-19 járványnál megszokott „mindennapi aktivitás” során nem képes. Súlyosságából adódóan azonban a környező országok komolyan veszik, különleges ellátási körülmények és nagyon fokozott óvatosság kell ugyanis egy ilyen beteg kezelésénél – képzeljük csak el orvosként vagy ápolóként, hogy egy olyan beteget kell kezelnünk, ahol ha hibázunk, rendkívül nagy esélyünk van belehalni a fertőzésbe. Kulcsfontosságú tehát időben észrevenni és azonosítani ezeket a betegeket, ezért az óvatosság.”