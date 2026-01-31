2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Amit tudni kell az új vírusról

mfor.hu

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa a Facebookon osztotta meg a hetekben felbukkant Nipah-vírusról a legfontosabb tudnivalókat.

A Facebook-oldalán posztolt Kemenesi Gábor a hetekben felbukkant Nipah-vírusról. A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa arra hívja fel a figyelmet, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss tájékoztatása szerint „továbbra is két ismert fertőzöttje van a vírusnak: két ápoló, akik fertőzött embert ápoltak megfelelő védőfelszerelés nélkül. Nem hanyagságból, hanem mert ez egy rendkívül ritka kórokozó és a kezdeti tünetek influenza-szerűek (bármi lehet). Egyikük továbbra is súlyos/kritikus állapotban van a másik valószínűleg felépül, ez egybevág a fertőzés rendkívül súlyos lefolyásával, a halálozás 40-70 százalék között ismert”.

Kemenesi szerint „két tény máris kiolvasható: rendkívül ritka vírus és csak megfelelő körülmények között, nehezen, például a tüneteket mutató fertőzöttel való közvetlen érintkezéssel terjed. Tehát a Covid-19 járványnál megszokott „mindennapi aktivitás” során nem képes. Súlyosságából adódóan azonban a környező országok komolyan veszik, különleges ellátási körülmények és nagyon fokozott óvatosság kell ugyanis egy ilyen beteg kezelésénél – képzeljük csak el orvosként vagy ápolóként, hogy egy olyan beteget kell kezelnünk, ahol ha hibázunk, rendkívül nagy esélyünk van belehalni a fertőzésbe. Kulcsfontosságú tehát időben észrevenni és azonosítani ezeket a betegeket, ezért az óvatosság.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már nem csak az idősebbeket fenyegeti a Parkinson-kór

A páciensek mintegy 10 százaléka 50 év alatti.

Péntek esti Közlönnyel jött el a kórházak megmentése

Péntek esti Közlönnyel jött el a kórházak megmentése

Adósságrendezési támogatást ad a kormány az egészségügyi intézményeknek.

„Keserű utolsó nap” – így búcsúzott az elvérzett érdi szakrendelő főigazgatója

Feljelentést is megígért. 

Csak márciusban jöhet a kórházi adósságok zömének kifizetése

Tavaly év végén elérte a 95,5 milliárd forintot a kórházak adóssága. A konszolidáció pedig majd két részletben érkezik: a nagyobb hányada csak márciusban. 

Novák Katalin újra aktív a közösségi médiában

Ismét posztolt Novák Katalin az X-en, a Stephen J. Shaw-val közös vállalkozásuk weblapja pedig megújult és sorra kerülnek fel új tartalmak.

Soha ennyi orvos nem indult még választásokon, mint idén

Többen is a parlamentbe juthatnak. 

Mutatjuk, végül mi lett a Heim Pál Gyermekkórház új avatarának a neve

Lezárult a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet avatárprojektjének névadó időszaka. A kórház örömmel osztja meg a hírt: a legnépszerűbb a PALKÓ név lett!

„Az egészségügy elsorvasztása sunyi és aljas módja a népirtásnak” – jelentette ki Felföldi József

A debreni miliárdos friss posztjában rámutat a magyar egészségügy gyenge pontjaira. 

Járvány: nagyjából minden kétszázadik magyar megbetegedett

Járvány: nagyjából minden kétszázadik magyar megbetegedett

A legtöbb influenzás Komárom-Esztergom megyében van.

Elvérzett az érdi szakrendelő, távozik a főigazgató

Érd polgármestere jelentette be, hogy távozik az érdi Dr. Romsics László Egészségügyi Intézmény éléről a főigazgató. Ennek kapcsán rávilágít az egészségügy országos gondjaira is. 

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168