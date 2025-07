Áramszünet volt egy pesti kórházban, át kellett helyezni egy sürgős műtétre váró beteget

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az intézményben az áramszolgáltatás mintegy két óra alatt helyreállt, a betegellátás azóta is folyamatos és biztonságos a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban – tájékoztatott az intézmény.

Ismertették: az üzemzavar miatt az egészségügyi szakemberek gyors beavatkozásával áthelyeztek egy sürgős hasi műtétre váró beteget, valamint egy császármetszés is zökkenőmentesen lezajlott. Az intenzív osztályon – a katasztrófavédelem támogatásával – minden életmentő berendezés – a lélegeztetőgépek, monitorok és perfúzorok – hibátlanul működött, így a lélegeztetett betegek folyamatos ellátása is teljes mértékben biztosított volt.

A közlemény szerint a kórházban az ellátás folyamatos és biztonságos maradt az áramszünet ideje alatt is az érvénybe lépő havaria eljárásrendnek köszönhetően.

