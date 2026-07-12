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Áttörés: nőgyógyászati vizsgálatok nélkül is kimutatható lesz a rák

Kormos Olga
Kormos Olga

A teszt körülbelül 30 fontba (jelenlegi árfolyamon 12 633 forintba) kerül majd, és kimutatja a nőknek, hogy fennáll-e náluk a rák kockázata.

Egy új vérvizsgálat jelentősen csökkentheti az invazív (a szervezetbe behatoló) vizsgálatok szükségességét a nőgyógyászati rákgyanús nőknél – állítják a kutatók. Az úgynevezett PinPoint teszt mesterséges intelligenciát (MI) alkalmaz a vérben található 30 tumormarker elemzésére, amivel a betegség kockázatát alacsonyra, emelkedettre vagy magasra jósolja.

A szakértők szerint ez az innovatív vérvizsgálat, amely körülbelül 30 fontba (jelenlegi árfolyamon 12 633 forintba) kerül majd, ezreket kímélhet meg a kellemetlen diagnosztikai eljárásoktól, ha egy egyszerű vérvizsgálat alacsonynak ítéli meg a rákkockázatukat – írja az Independent.

Jelenleg évente több tízezer nőt utalnak be posztmenopauzális vérzés miatt, mégis ezeknek az eseteknek csak körülbelül egytizedénél alakul ki rák. Ez azt jelenti, hogy ha bevezetik a háziorvosi rendelőkben az új tesztet, akkor sokezer beteget kímélhetnek meg a rák kizárására irányuló invazív beavatkozásoktól.

Dr. Richard Savage, a PinPoint vezető kutatója elmondta: „A teszt ad egy pontszámot. Ha az alacsony, akkor kicsi a kockázat, ha pedig magasabb, akkor nagyobb a kockázat a rákra, és cselekedni kell. A teszt csak több információt fog adni a már meglévő triázs és klinikai folyamatban való munkához.”

Nőgyógyászati vizsgálat nélkül is kimutatja majd a bajt, de más rákoknál is használható lesz
Nőgyógyászati vizsgálat nélkül is kimutatja majd a bajt, de más rákoknál is használható lesz
Fotó: DepositPhotos.com

 

Arra a kérdésre, hogy mikor lehet a tesztet széles körben bevezetni, Dr. Savage azt felelte, hogy már elég jó úton járnak ahhoz, és közel a pont, amikor rendszeresen segíthetnek ezzel a megoldással az embereknek.

A szakértő azt is elmagyarázta, hogy a teszt „a késői stádiumokat is kimutatja”, szemben egy másik, szintén rákos megbetegedésekkel foglalkozó vérvizsgálattal, amely nem mutatja ki a harmadik és negyedik stádiumú rákot.

Dr. Savage egyébként a tesztet „többféle rákot érzékelő” tesztként írta le, és hozzátette, hogy

különösen jól teljesít a nőgyógyászati ​​rákos esetek, valamint a tüdő- és a felső gyomor-bélrendszeri rákos megbetegedések esetén. De érzékenyen reagál a fej-nyaki, valamint az alsó gyomor-bélrendszeri rákos megbetegedésekre is.

A tesztet 16 481 rákos megbetegedés esetében tesztelték, köztük 2953 esetben erősen rákgyanús nőgyógyászati tünetek esetén. Ebből összesen 2839 nőnél nem diagnosztizáltak rákot, 114-nél viszont igen.

A PinPoint szóvivője elmondta, hogy a teszt a rákos megbetegedések 99,1 százalékát helyesen azonosította közepes vagy magas kockázatúként, és a legalacsonyabb kockázati csoportba tartozó nők esetében 99,8 százalékos negatív prediktív értéket adott.

A PinPoint vezető orvosa, Sean Duffy professzor szerint a PinPoint erős, klinikailag jelentős bizonyítékai azt mutatják, hogy egyetlen, megfizethető vérvizsgálat erősen megtámogathatja a klinikusok döntéshozatalát – segítve az orvosokat a páciensek sürgősségi besorolásában az állapotuk súlyossága szerint, ahelyett, hogy a tipikus, érkezési sorrendet követő időpontfoglalási rendszereket használnák. „Ez pedig sehol nem olyan meggyőző, mint a nőgyógyászatban ” – jelentette ki.

Hozzátette: „Az a több mint 99 százalékos pontosság, amit endomentriumrákok azonosításában tapasztaltunk, bármilyen klinikai mércével mérve figyelemre méltó. További pozitívuma, hogy biztonságosan kizárja a nagyon alacsony kockázatú nőket.”

A PinPoint az Egyesült Királyságban található, mesterséges intelligenciát (AI) használó technológiai vállalat, amely algoritmusokkal fejleszti a rákdiagnosztikai vérvizsgálatokat. Mivel a módszer klinikai bevezetése még zajlik, Magyarországon jelenleg még nem érhető el. Magyarországon a vérvizsgálatok egyelőre önmagukban nem alkalmasak a daganatos betegségek teljeskörű diagnosztizálására vagy kizárására. A vérből vett tumormarkerek (pl. AFP, PSA, CEA, CA 125) emelkedett szintje leginkább a már kialakult folyamatok nyomon követésére, vagy a kezelések hatékonyságának ellenőrzésére szolgál.

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