2p

„Az egészségügy elsorvasztása sunyi és aljas módja a népirtásnak” – jelentette ki Felföldi József

A debreni miliárdos friss posztjában rámutat a magyar egészségügy gyenge pontjaira. 

„Mi van akkor, ha az egészségügy állapota nem pénzkérdés? Miért nincs rá pénz? Hát nem fizetünk elég adót? Hát nem kaptunk emberi képzelőerővel szinte felfoghatatlan mennyiségű ezer milliárd forintokat az Uniótól az elmúlt 20 évben? Miért fontosabb minden más az egészségügynél? Miért nem jut a rendszer fejlesztésére?” – teszi fel legújabb posztjában a költői kérdéseket Felföldi József debreceni milliárdos, a Quick Milk nevű szívószálak gyártója. 

Majd így folytatja: "ÉBRESZTŐ, emberek! Hát nem azért, mert nincs pénz, hanem mert a politikusaink nem akarnak szánni rá!

Mert nekik nem az a céljuk, hogy egy állampolgár 80-90-100 éves koráig éljen egészségben és boldogságban. A lényeg annyi, hogy minden emberből ki tudják sajtolni a munkát és az adóforintokat. Addig vagy értékes, míg erre képes vagy. Ha nem megy, akkor elveszíted az értéked, és már annak a joga is megkérdőjeleződik, hogy egyáltalán élheted-e tovább az életed.

Nem, senki nem tart pisztolyt a betegek és elesettek fejéhez. Nem is kell. Elég csak hagyni, hogy a gyenge végül egyedül elvérezzen. Elég, ha nem időben kap segítséget. Elég, ha nem kap megfelelő kezelést. Elég, ha úgy csinálnak, mintha segítenének, közben pedig magára hagyják az embert.

Ez is egyfajta népirtás. Nem kapcsolódik hozzá erőszakos cselekmény, nem is olyan látványos, de legalább olyan hatásos, mint a fizikai erőszak legdurvább formája".

Felfödli szerint amit ebben a rendszerben láthatunk, az az egészségügy szándékos leépítése. Az alulfinanszírozott egészségügyi rendszerek, a hozzáférhetetlenné tett gyógyszerek és orvosi ellátások, a túlterhelt kórházak és orvosok mind hozzájárulnak a népesség csökkenéséhez, különösen a szegények körében.

„Egy olyan társadalomban, ahol a kormányok nem hajlandók megfelelően reagálni a közegészségügyi válságokra, az emberek kiszolgáltatottá válnak. Az egészségügy elsorvasztása tehát egy sunyi és aljas módja a népirtásnak. Egy olyan népirtásnak, ahol mindenki mossa a kezeit, mert az elkövetett bűnt elfedi a pénzhiány mint mondvacsinált ürügy” – írja az üzletember. 

Felföldi korábbi posztjában Orbán Viktornak üzent a biztosvalasztas.hu domain névvesztése kapcsán, szerine ez komoly arcvesztés. 

Járvány: nagyjából minden kétszázadik magyar megbetegedett

A legtöbb influenzás Komárom-Esztergom megyében van.

Elvérzett az érdi szakrendelő, távozik a főigazgató

Érd polgármestere jelentette be, hogy távozik az érdi Dr. Romsics László Egészségügyi Intézmény éléről a főigazgató. Ennek kapcsán rávilágít az egészségügy országos gondjaira is. 

Balázs Anna

Így célozzák meg az örök életet a biohackerek

Folytatódhat a daganatos betegségek számának drámai emelkedése, az állandó készenlét mellett ugyanis nem tud regenerálódni a szervezetünk, hangzott el a CMC Déli Klinika szerdai sajtóseményén. Az intézmény orvosigazgatója, Dr. Balázs Anna beszélt arról is, hogy nem ajánlja a szélsőséges diétákat, és nem a testsúlyt tartja a legfontosabb egészségügyi mutatónak. Megtudtuk azt is, hogy miért lehetnek kockázatosak az étrend-kiegészítők, és mennyi egészséges évet lehet nyerni életmódváltással. Egy következetesen élő ember életébe pedig néha egy-két pohár bor is belefér.

Megkongatta a vészharangot a Magyar Hospice Alapítvány

Magyarországon évente több tízezer embernél diagnosztizálnak daganatos megbetegedést, s közülük is sajnos több ezren vannak, akiknek nincs már esélyük a gyógyulásra. Számukra a hospice ellátás az egyik utolsó mentsvár, ahol a szakmaiság mellett végtelen emberséggel, szeretettel, a testi és lelki fájdalmak csillapításával, a méltóság megőrzésével segítik megírni az élet utolsó fejezeteit. Ez azonban most bizonytalanná vált: a jelenlegi finanszírozási környezet nem kedvez a betegellátás egyenletes, előre tervezhető fenntartásának.

Végleg beszántják a szentesi kórház szülészeti osztályát? (frissítve)

Varga Ferenc, a DK országgyűlési képviselője arról posztolt, hogy minden reménye elszállhat a szentesi kismamáknak és kispapáknak. 

Már Magyarországon is van halálos áldozata az influenzajárványnak?

Az elmúlt napokban világszerte megugrott az influenzás megbetegedések száma – köztük hazánkban –, amely egy olyan variánsnak köszönhető, ami az elmúlt években nem volt domináns. Egyes országokban már több áldozatot is követelt. Lapunk azon kérdésére, hogy nálunk is haltak-e már meg az idei influenzaszezonban, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ válaszolt.

Sztrájk jöhet az egészségügyben?

Felmérik az igényeket.

Újabb elszomorító lista élére került Magyarország – ezt a terhet több millió magyar érzi

A menstruációs költségek komoly terhet jelentenek.

Kóka János: „A legtöbb orvos csak tüzet olt”

A Doktor24 Medicina Zrt. alapító tulajdonosa húsz éve foglalkozik azzal a kérdéssel, hogyan lehetne hatékonyabban, emberibben és hosszabb távon fenntartható módon működtetni az egészségügyi ellátást Magyarországon. 

Óriási lépés a magyar rákkezelésben

Új fejezet kezdődik Magyarország úttörő precíziós onkológiai vállalata, az Oncompass Medicine életében: a cég mostantól az amerikai Genomate Health része. Ez az akvizíció két magyar alapítású rákkutató vállalatot egyesít, létrehozva egy nemzetközi vállalatot, amely mind az Egyesült Államokban, mind Magyarországon jelen van.   

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára
