„Az egészségügy elsorvasztása sunyi és aljas módja a népirtásnak” – jelentette ki Felföldi József

„Mi van akkor, ha az egészségügy állapota nem pénzkérdés? Miért nincs rá pénz? Hát nem fizetünk elég adót? Hát nem kaptunk emberi képzelőerővel szinte felfoghatatlan mennyiségű ezer milliárd forintokat az Uniótól az elmúlt 20 évben? Miért fontosabb minden más az egészségügynél? Miért nem jut a rendszer fejlesztésére?” – teszi fel legújabb posztjában a költői kérdéseket Felföldi József debreceni milliárdos, a Quick Milk nevű szívószálak gyártója.

Majd így folytatja: "ÉBRESZTŐ, emberek! Hát nem azért, mert nincs pénz, hanem mert a politikusaink nem akarnak szánni rá!

Mert nekik nem az a céljuk, hogy egy állampolgár 80-90-100 éves koráig éljen egészségben és boldogságban. A lényeg annyi, hogy minden emberből ki tudják sajtolni a munkát és az adóforintokat. Addig vagy értékes, míg erre képes vagy. Ha nem megy, akkor elveszíted az értéked, és már annak a joga is megkérdőjeleződik, hogy egyáltalán élheted-e tovább az életed.

Nem, senki nem tart pisztolyt a betegek és elesettek fejéhez. Nem is kell. Elég csak hagyni, hogy a gyenge végül egyedül elvérezzen. Elég, ha nem időben kap segítséget. Elég, ha nem kap megfelelő kezelést. Elég, ha úgy csinálnak, mintha segítenének, közben pedig magára hagyják az embert.

Ez is egyfajta népirtás. Nem kapcsolódik hozzá erőszakos cselekmény, nem is olyan látványos, de legalább olyan hatásos, mint a fizikai erőszak legdurvább formája".

Felfödli szerint amit ebben a rendszerben láthatunk, az az egészségügy szándékos leépítése. Az alulfinanszírozott egészségügyi rendszerek, a hozzáférhetetlenné tett gyógyszerek és orvosi ellátások, a túlterhelt kórházak és orvosok mind hozzájárulnak a népesség csökkenéséhez, különösen a szegények körében.

„Egy olyan társadalomban, ahol a kormányok nem hajlandók megfelelően reagálni a közegészségügyi válságokra, az emberek kiszolgáltatottá válnak. Az egészségügy elsorvasztása tehát egy sunyi és aljas módja a népirtásnak. Egy olyan népirtásnak, ahol mindenki mossa a kezeit, mert az elkövetett bűnt elfedi a pénzhiány mint mondvacsinált ürügy” – írja az üzletember.

Felföldi korábbi posztjában Orbán Viktornak üzent a biztosvalasztas.hu domain névvesztése kapcsán, szerine ez komoly arcvesztés.