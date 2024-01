Nem januárban és nem ilyen előkészületlenül hajtotta volna végre a kórház-főigazgatók lecserélésését Velkey György. A Magyar Kórházszövetség elnöke a Népszavának adott interjújában kifejtette, ilyenkor nagyon sok változás zajlik egyidejűleg: évlezárás, évindítás, sok az új intézkedés, miközben az új vezetők kinevezése hónapokat vesz igénybe. Mint Velkey fogalmazott, ő úgy járt volna el, hogy legyen meghirdetve egy átmeneti idő, az alatt válasszák ki az új vezetést, és egy jól menedzselt folyamatban adják át ezek a kórházvezetők a mandátumaikat.

Kapcsolódó cikk Ők ugrottak be a Pintér Sándor által kirúgott kórházigazgatók helyére A történelmi méretűre duzzadt kórházi adósságok miatt 24 kórházigazgató talpára kötött útilaput Pintér Sándor belügyminiszter. Ki vette át a helyüket?

(Lapunk a legutóbbi Kormányinfón megkérdezte Gulyás Gergelyt, mikor írják ki a főigazgatói pályázatokat és mikor nevezik ki az új kórházvezetőket, amire a kancelláriaminiszter ugyancsak azt válaszolta, néhány hónap múlva. – A szerk.)

A kórházi adósságokról szólva a Kórházszövetség vezetője azt mondta,

az inflációt nem követték a dologi kiadások, például az injekciós tűk, az élelem, a gyógyszerek finanszírozása.

Az is benne van – mondta, hogy egy-egy alulfinanszírozott szakmában emelték az intézményeknek járó díjakat, így ha ezek jól végzik a dolgukat, még jobban eladósodnak. De azon intézmények is adóssághalmozóvá válhatnak, amelyek több szolgáltatást nyújtanak mint amekkora keretet a biztosító finanszíroz, mint például a Velkey által vezetett Bethesda Gyermekkórház is.

Az ernyőszervezet vezetője azt mondta, „az egészségügy már a rendszerváltás óta mindig vesztese a költségvetésnek és jelen pillanatban is rossz pozícióban van”, de hozzátette, most történik annak felmérése, valójában mennyibe kerül 1-1 beteg ellátása. Azt viszont előre megjósolta Velkey, hogy „az orvosi eljárások, beavatkozások költségei nagy többségükben meghaladják, sokszor jelentősen túllépik azokat az összegeket, amiket azokért a biztosító fizet”.

Velkey György: „az orvosi eljárások, beavatkozások költségei nagy többségükben meghaladják, sokszor jelentősen túllépik azokat az összegeket, amiket azokért a biztosító fizet”. Fotó: Facebook / Magyar Kórházszövetség

A várólistákról a Kórházszövetség vezetője úgy vélekedett, „a protézisműtétekre és sok más műtétre világszerte nagyon sokat kell várni”. Az ellátások egyre drágábbak, a várható élettartam pedig egyre jobban kitolódik, tehát nagyobbak az igények az egészségügyi szolgáltatásokra. Az ellátás javítása érdekében Velkey szerint

legfontosabb az lenne, sokkal jobban meg kellene becsülni az ápolók munkáját. Ugyanis – vélte – a műtői kapacitások csökkenésének oka alapvetően a személyzet hiánya, ugyanis alulfizetettek.

Hozzátette, ha most adnának egy a mostaninál is jelentősebb béremelést, akkor annak is csak 10 év múlva lenne igazi hatása a rendszerben. „Talán a pályaelhagyók visszaáramlását elérhetjük korábban – fűzte hozzá. Velkey kifejtette, mivel túl hosszú a képzés, illetve a rutin megszerzéséhez szükséges idő, így egy politikai beavatkozásnak nincs azonnali direkt hatása. Szerinte ezt a mindenkori kormányok is felismerték, ezért az intézkedéseket elodázzák, vagy csak olyat lépnek meg, aminek néhány hónapon belül lesz látszatja.