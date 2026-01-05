„Az egészségügyi államtitkár fordítva ül a lovon” – írja a vidéki orvos posztjában

Év végén az egészségügy a szavazás előtt álló petesejtfagyasztástól volt hangos – amit Takács Péter egészségügyi államtitkár reményeivel ellentétben végül elnapoltak. Alig telt el pár nap az újévből, és máris előkerült a meddőségi kezelések témája, mégpedig Dr. Szelényi Zoltán, az orosházi Dr. László Elek Kórház főorvosa jóvoltából. Mint közösségi oldalán írja:

"Az elmúlt hat évben nem sokat hallottunk az államosított intézetek működéséről és eredményeiről. A közelmúltban az állami meddőségi gigacentrum összeállított egy kimutatást, melyben mind a nyolc telephely eredményeit számszerűsítve összehasonlították. Ezt a kimutatást az ott dolgozó orvosok is megkapták.

Ebből azonnal kiderült, hogy korántsem születik meg minden kívánt gyermek, és az egyes telephelyek eredményességi mutatói között is elfogadhatatlan különbségek vannak.

A kútvölgyi telephelyen például 2023-ban 1400 kezelésből 322 gyermek született. Ezek után a centrumot, nyilván az egészségügyi államtitkár javaslatára, fél évre bezárták. Ennek az lett a következménye, hogy 2024-ben már csak 721 beavatkozásra került sor, ami csupán 114 szülést eredményezett. Ha Takács Péter nem erőlteti a sokak szerint feleslegesnek tartott, személyre szabott és költséges építkezést, ma 208 kívánt gyermekkel élhetnénk többen hazánkban.

Az államtitkár feladata ellenőrizni azt is, hogy a Versys Klinikáról 2022 júliusában a kútvölgyi telephelyre átkerült mintegy ezer fagyasztott embrióból hány került beültetésre és hány kívánt gyermek született ezekből a kezelésekből. Életszerű-e, hogy egyetlen gyermektelen pár sem élt a kívánt gyermeket biztosító lehetőséggel?" – teszi fel a kérdést az orosházi főorvos.

Majd arra mutat rá, hogy „a csehországi lombikturizmus egyáltalán nem véletlen. Az állami telephelyek hatékonysága messze elmarad brnói meddőségi klinikákétól. Ha ugyanolyan eredményesen dolgoznának, akkor tavaly nem 1804 gyermek, hanem annak akár duplája születhetett volna. A magyar orvosok éppen olyan jól képzettek, mint cseh kollegáik, csak sokkal rosszabb körülmények között dogoznak”.

Dr. Szelényi ezek után azt írja:

„Takács Péter azt állítja, hogy lombikbébi kezelések számát két és félszeresére emelték. A megszületett gyermekek száma viszont nem emelkedett két két és félszeresére. Az egészségügyi államtitkár fordítva ül a lovon!”

A „Gyógyítsuk meg Dél-Békést” mozgalom életre hívója szerint a kapacitáshiánnyal küszködő rendszerben, nem a sikertelen kezeléseket kellene megduplázni, hanem a megszületett gyermekek számát. Lehet, hogy az erőltetett mennyiségi ellátás milliárdos profitot hoz, de a minőségi kezelések viszont a kívánt gyermekek ezreit biztosítják. Véleménye szerint Takács Péternek azt kell eldönteni, hogy számára mi a fontosabb?