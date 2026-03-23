Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

„Az emberek félnek attól, amit az orvostól tudnak meg, pedig életmentő lehet”

Félnek az emberek az egészségügyi információktól, pedig akár életmentő is lehet: a szívinfarktus és a stroke akár 10-15 évre előre jelezhető. A csütörtöki Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia előadója, Dr. Balázs Anna erről is beszélt, Dobó Kata pedig úgy látja, egyre többen tartják fontosnak a jó minőségű alvást és pihenést.

A születéskor várható élettartam örvendetes módon emelkedik, de Magyarországon 50 éves kor fölött az emberek 58 százaléka kénytelen több krónikus betegséggel együtt élni. Változásra szükség van, de nem egyszeri jelleggel, hanem folyamatosan beépítve az életünkbe – hangzott el a Trend FM A Nap vendége című adásában, amelynek vendége Dr. Balázs Anna, a CMC Déli Klinika alapítója, orvosigazgatója és Dobó Kata színész, rendező, a Longevity program nagykövete volt.

Az utóbbi években bebizonyosodott, hogy nem az egyik pillanatról a másikra történik meg valakivel az infarktus vagy épp a stroke. Egy tanulmány, amely 9 millió ember adatait vizsgálta, azt mutatta ki, hogy az emberek 99 százalékánál azonosítható volt egy olyan kockázati profil, amely akár 10-15 évvel is előre jelezhette volna az egészségi katasztrófa bekövetkeztét. Ha pedig a rizikót ismerjük, akár meg is lehet akadályozni a súlyos eseteket – mondta el a műsorban Dr. Balázs Anna.

Egyre több egészségtudatos ember van, egyre többen járnak szűrővizsgálatokra; egy vizsgálat azonban csak pillanatképet ad a szervezet állapotáról, miközben a testünk napról napra alkalmazkodik a környezeti terhelésekhez, hatásokhoz. Ezek mintázata egy hosszan felépülő hatás eredményeként vezethet szív- és érrendszeri, anyagcsere-rendszert érintő és daganatos betegségek kialakulásához. A napi terhelési mintázatok azonban jól feltérképezhetők, és megfelelő beavatkozásokkal a kockázatok időben csökkenthetők.

Dr. Balázs Anna a biológiai kockázat láthatóvá tételéről a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián is előadást tart.

Hogyan finanszírozható a hosszabb, egészségesebb élet?

Jöjjön el a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferenciára, és megtudhatja!

A rendezvény nemzetközi kutatók, egészségközgazdászok, HR- és biztosítási vezetők, valamint a biotechnológiai és a digital health szektor szereplőinek közreműködésével mutatja be, hogyan alakítja át a népesség  öregedése, a technológiai fejlődés és az adatvezérelt egészségügy a gazdaságot és a munkaerőpiacot. 

Dobó Kata színészettel és rendezéssel is foglalkozik, emellett coachként is dolgozik. Tévésorozatot és filmet is forgatott tavaly, ezek miatt az egész éve sűrű volt, de úgy érezte, muszáj visszavennie a tempóból. A környezetében is azt látja, hogy szinte mindenkinek van okosórája, vagy okosgyűrűje, egyre inkább felértékelődik a pihenés és a jó minőségű alvás szerepe. 

„Régen azt díjaztuk, aki minél nagyobb eredményt ért el, de egyre többen fordulnak a tudatosság felé. Ha huzamosabb ideig stresszben vagy – nagyon sokan élnek így – az iszonyatos hatással van a szervezetre, az egészségre” – mondta. Ma már hátra tud dőlni, ha azt érzi, hogy sok terhelés érte, és úgy látja, a mai huszonéves és harmincas generáció is tudatosabb ezen a téren.

Dobó szerint az orvosi vizsgálatokon sokan tartanak attól, amit megtudhatnak a szervezetükről, pedig ez olyan tudás, ami életmentő is lehet. Balázs Anna pedig komoly kockázatnak tartja, hogy sokan a ChatGPT tanácsaiból vonnak le következtetéseket, hiszen az eszköz csak általános információt tud adni, és tévedhet.

A beszélgetés a Klasszis Média és a Trend FM együttműködésében valósult meg, és a Trend FM A Nap Vendége című műsorában hangzott el. A riporter Kutasi Judit volt – a teljes beszélgetést itt nézheti meg:

Felmondások a Nyírő Gyula Intézetben: várólistára került a 19 pszichiáter

Hétfőn derülhet ki, hogy visszaveszik-e a felmondott dolgozókat.

Új babamentő inkubátort adtak át Budapesten

Az újszülöttek biztonságos elhelyezéséről a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben gondoskodnak. 

Egyre többen cserélik le doktor Google-t doktor AI-ra

A lakosság mindennapi egészségügyi kérdéseire egyre gyakrabban az AI ad elsőként választ. A PwC Magyarország és a Publicis Groupe Hungary közös kutatása szerint a mesterséges intelligencia sokaknál természetes egészségügyi tájékozódási eszközzé vált. A technológia egyre nagyobb szerepet tölt be a páciensek eligazodásában.

Az ígéretek ellenére mégsem fizetik ki minden kórház adósságát

Új szabályokat hoztak, például a tolerálható adósság fogalmát is bevezették. 

Nem az orvosok kiiktatása az AI célja

Bár sokan csak a tehetősek divathóbortnak tartják a longevity-t, a hosszú élettel foglalkozó tudományt, valójában sokkal mélyebb rétegeket érintő szegmens. Mindeközben a mesterséges intelligencia megjelenésével még inkább gellert kapnak az ezzel foglalkozó innovációk – a március 26-i Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia pedig épp ilyen fókuszból tekint a témára, melyről a résztvevők közül két szakértő beszél.

Sikerül megfékezni az egyre durvább járványt Magyarországon?

Sokmilliós vakcinatendert írt ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a hepatitis A vírus megfékezésére. Meg is van a nyertes.

Itt élnek Európa legidősebb emberei

Több mint másfél évszázadon át a várható élettartam folyamatosan nőtt a leggazdagabb országokban. De vajon van-e még feljebb is?

Titkosak az MR/CT-vizsgálatok várólistái

Elképesztően hosszú várakozási időkről számolnak be a páciensek a képalkotó diagnosztikai vizsgálatoknál. A Honvéd Kórházban év végére, az Onkológiai Intézetben jövő tavaszra tudnak csak időpontot adni. A szakértők szerint a CT és MR gépek államosítása sem tett jót a várólistáknak.

Egy hétig lehet hozzászólni a kórházak támogatásáról szóló rendelettervhez

A felhalmozódott tartozásaik rendezéséhez ad támogatást a kormány a kórházaknak és rendelőknek, a pénzt azonban nem fordíthatják felújításra, beruházásra, vagy fejlesztésre. Legalábbis ez áll a tervezetben, amihez egy hétig még bárki fűzhet észrevételeket.

A HVG megszerezte az Orbán-kormány eltitkolt egészségügyi reformtervét

A Belügyminisztérium megbízási díjként 352 millió forintot fizetett érte.

