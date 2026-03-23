„Az emberek félnek attól, amit az orvostól tudnak meg, pedig életmentő lehet”

A születéskor várható élettartam örvendetes módon emelkedik, de Magyarországon 50 éves kor fölött az emberek 58 százaléka kénytelen több krónikus betegséggel együtt élni. Változásra szükség van, de nem egyszeri jelleggel, hanem folyamatosan beépítve az életünkbe – hangzott el a Trend FM A Nap vendége című adásában, amelynek vendége Dr. Balázs Anna, a CMC Déli Klinika alapítója, orvosigazgatója és Dobó Kata színész, rendező, a Longevity program nagykövete volt.

Az utóbbi években bebizonyosodott, hogy nem az egyik pillanatról a másikra történik meg valakivel az infarktus vagy épp a stroke. Egy tanulmány, amely 9 millió ember adatait vizsgálta, azt mutatta ki, hogy az emberek 99 százalékánál azonosítható volt egy olyan kockázati profil, amely akár 10-15 évvel is előre jelezhette volna az egészségi katasztrófa bekövetkeztét. Ha pedig a rizikót ismerjük, akár meg is lehet akadályozni a súlyos eseteket – mondta el a műsorban Dr. Balázs Anna.

Egyre több egészségtudatos ember van, egyre többen járnak szűrővizsgálatokra; egy vizsgálat azonban csak pillanatképet ad a szervezet állapotáról, miközben a testünk napról napra alkalmazkodik a környezeti terhelésekhez, hatásokhoz. Ezek mintázata egy hosszan felépülő hatás eredményeként vezethet szív- és érrendszeri, anyagcsere-rendszert érintő és daganatos betegségek kialakulásához. A napi terhelési mintázatok azonban jól feltérképezhetők, és megfelelő beavatkozásokkal a kockázatok időben csökkenthetők.

Dr. Balázs Anna a biológiai kockázat láthatóvá tételéről a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián is előadást tart. A március 26-i konferenciára még kaphatóak jegyek, részletek és jelentkezés itt >>

Hogyan finanszírozható a hosszabb, egészségesebb élet? Jöjjön el a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferenciára, és megtudhatja! A rendezvény nemzetközi kutatók, egészségközgazdászok, HR- és biztosítási vezetők, valamint a biotechnológiai és a digital health szektor szereplőinek közreműködésével mutatja be, hogyan alakítja át a népesség öregedése, a technológiai fejlődés és az adatvezérelt egészségügy a gazdaságot és a munkaerőpiacot. Részletek és jelentkezés >>

Dobó Kata színészettel és rendezéssel is foglalkozik, emellett coachként is dolgozik. Tévésorozatot és filmet is forgatott tavaly, ezek miatt az egész éve sűrű volt, de úgy érezte, muszáj visszavennie a tempóból. A környezetében is azt látja, hogy szinte mindenkinek van okosórája, vagy okosgyűrűje, egyre inkább felértékelődik a pihenés és a jó minőségű alvás szerepe.

„Régen azt díjaztuk, aki minél nagyobb eredményt ért el, de egyre többen fordulnak a tudatosság felé. Ha huzamosabb ideig stresszben vagy – nagyon sokan élnek így – az iszonyatos hatással van a szervezetre, az egészségre” – mondta. Ma már hátra tud dőlni, ha azt érzi, hogy sok terhelés érte, és úgy látja, a mai huszonéves és harmincas generáció is tudatosabb ezen a téren.

Dobó szerint az orvosi vizsgálatokon sokan tartanak attól, amit megtudhatnak a szervezetükről, pedig ez olyan tudás, ami életmentő is lehet. Balázs Anna pedig komoly kockázatnak tartja, hogy sokan a ChatGPT tanácsaiból vonnak le következtetéseket, hiszen az eszköz csak általános információt tud adni, és tévedhet.

A beszélgetés a Klasszis Média és a Trend FM együttműködésében valósult meg, és a Trend FM A Nap Vendége című műsorában hangzott el. A riporter Kutasi Judit volt