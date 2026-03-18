Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Az ígéretek ellenére mégsem fizetik ki minden kórház adósságát

Új szabályokat hoztak, például a tolerálható adósság fogalmát is bevezették. 

Bár az Orbán-kormány a tavaly év végi kórházi adósság teljes rendezését ígérte, a mostani kifizetésekből az látszik: nem minden intézmény jut hozzá a teljes összeghez – tudta meg a Népszava.

A kabinet összesen 95,5 milliárd forintos adósságrendezést jelentett be 2025 végére, ennek első, mintegy 80 milliárdos részét februárban utalták ki. A fennmaradó 15,5 milliárd forint kifizetése – a társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet szerint – új feltételekkel zajlik majd.

A pénzt március 31-ig utalják, az adósok legkésőbb április 30-ig fizethetnek a beszállítóiknak, azaz a hitelezők nem januárban – ahogyan azt korábban az egészségügyi államtitkár ígérte , hanem csak április végére juthatnak a tavalyi számláik ellenértékéhez.

A szabályozás legfontosabb új eleme az úgynevezett „tolerálható adósság” bevezetése, amely alapján már nem minden kórház kapja meg a teljes összeget a számlái rendezésére.


Rásky László az Orvostechnikai Szövetség főtitkára a lapnak azt mondta, hogy ez lényegében egy rejtett szankció: „Amely intézmény túllépte a rászabott tolerálható adósságát, annak nem fizetik ki a teljes összeget. Ez gyakorlatilag egy büntető tétel az adósságrendezésben”.

A rendelettervezet valóban három csoportba sorolja az intézményeket: így ahol nincs ilyen korlát (jellemzően egyházi kórházak és az önálló önkormányzati szakrendelők), illetve nem lépték túl a saját keretüket – teljes tartozásra jár a konszolidációs összeg. Ahol viszont van tolerálható adósságszint és ezt túl is költötték, ott már csak részleges rendezés történik. Bár a hivatalos kommunikáció szerint a kórházi adósság év végén 95–96 milliárd forint körül alakult, Rásky László szerint a háttérben ennél bonyolultabb a kép: vannak olyan tételek, amelyeket 2023 óta nem fizettek ki a beszállítóknak. 

Az OSZ főtitkára szerint a mostani szabályozás nem pusztán technikai módosítás, hanem tudatos jelzés a kórházaknak, hogy a tolerálható adósságnak van szerepe. Ezért tehettek különbséget az intézmények között. Hozzátette: a különbségek nem feltétlenül óriásiak, 1–2 milliárd forintot érinthetnek. Ám a kifizetés megcsúszása miatt a beszállítók továbbra is kénytelenek finanszírozni a rendszert.

„Ez megint azt jelenti, hogy az állam gyakorlatilag hónapokig a beszállítókkal hitelezteti az egészségügy működtetését” – fogalmazott Rásky László.

Egyre többen cserélik le doktor Google-t doktor AI-ra

A lakosság mindennapi egészségügyi kérdéseire egyre gyakrabban az AI ad elsőként választ. A PwC Magyarország és a Publicis Groupe Hungary közös kutatása szerint a mesterséges intelligencia sokaknál természetes egészségügyi tájékozódási eszközzé vált. A technológia egyre nagyobb szerepet tölt be a páciensek eligazodásában.

Nem az orvosok kiiktatása az AI célja

Bár sokan csak a tehetősek divathóbortnak tartják a longevity-t, a hosszú élettel foglalkozó tudományt, valójában sokkal mélyebb rétegeket érintő szegmens. Mindeközben a mesterséges intelligencia megjelenésével még inkább gellert kapnak az ezzel foglalkozó innovációk – a március 26-i Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia pedig épp ilyen fókuszból tekint a témára, melyről a résztvevők közül két szakértő beszél.

Sikerül megfékezni az egyre durvább járványt Magyarországon?

Sokmilliós vakcinatendert írt ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a hepatitis A vírus megfékezésére. Meg is van a nyertes.

Itt élnek Európa legidősebb emberei

Több mint másfél évszázadon át a várható élettartam folyamatosan nőtt a leggazdagabb országokban. De vajon van-e még feljebb is?

Titkosak az MR/CT-vizsgálatok várólistái

Elképesztően hosszú várakozási időkről számolnak be a páciensek a képalkotó diagnosztikai vizsgálatoknál. A Honvéd Kórházban év végére, az Onkológiai Intézetben jövő tavaszra tudnak csak időpontot adni. A szakértők szerint a CT és MR gépek államosítása sem tett jót a várólistáknak.

Egy hétig lehet hozzászólni a kórházak támogatásáról szóló rendelettervhez

A felhalmozódott tartozásaik rendezéséhez ad támogatást a kormány a kórházaknak és rendelőknek, a pénzt azonban nem fordíthatják felújításra, beruházásra, vagy fejlesztésre. Legalábbis ez áll a tervezetben, amihez egy hétig még bárki fűzhet észrevételeket.

A HVG megszerezte az Orbán-kormány eltitkolt egészségügyi reformtervét

A Belügyminisztérium megbízási díjként 352 millió forintot fizetett érte.

„Az egészséges nagymama, nagypapa olyan, mint a lottóötös” – növelhetik-e az egészségügyi kiadások a GDP-t?

Szétesik a magyar egészségügy, de növelné-e a GDP-t a megmentése?

Befektetésként és költségként is tekinthet egy kormány az egészségügyi kiadásokra, de a megelőzés nem minden szempontból térül meg a GDP-adatokban. A Klasszis Egészséggazdaság és Longevity konferencia nyitó előadója, Dr. Kaló Zoltán elmondta, melyik területen van a legnagyobb gazdasági hatása a prevenciónak, mi lesz az ápolók sorsa a mesterséges intelligencia korában, és arról is beszélt, hogyan csökkentették az egészségügyi kiadásokat a dohányreklámok.

Mutatjuk a legújabb magyar egészségügyi innovációt

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a hazai egészségügyi innováció: lezárult a Dr. BetMen betegútmenedzsment megoldás közös fejlesztési szakasza. A projekt a Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány (SzEFA) – melyet a Roche Magyarország hívott életre - és a Novartis szoros együttműködésében valósult meg. A sikeres fejlesztési ciklus zárásaként a két vállalat vezetője egyeztetett Takács Péter egészségügyi államtitkárral, aki méltatta a kezdeményezést.

Elhallgatta a Humánreprodukciós Intézet a valós adatokat?

Február elején napvilágot látott a Humánreprodukciós Intézet jelentése a lombikcentrumok beavatkozásairól és eredményességéről – de a pontos adatokat már nem közölték. Most azonban arra is fény derült, hogy jelentős különbségek lehetnek egyes hazai lombikintézetek eredményessége között.

