Az inflációnál jóval kisebb emelést akar adni a BM az ápolóknak

A Belügyminisztérium (BM) 2023. júliustól egységesen 18 százalékos alapbéremelést javasol az ápolóknak, és emelni javasolja az egészségügy nem gyógyító területein dolgozók bérét is. A tárca emlékeztetett: a kormány tavaly év végén jelentette be, hogy az orosz-ukrán háború és "az Európai Unió okozta szankciós gazdasági nehézségek ellenére is" folytatni kívánja az egészségügyi ágazatban a béremelést.

Most nem akar ennél többet adni a kormány. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A 2022. januári egészségügyi szakdolgozói béremelés után 2023 júliusától újabb alapbéremelésre számíthatnak az ápolók és az egészségügy nem gyógyító területein (többi között gazdasági, műszaki, pénzügy-számviteli) dolgozók - írták. A szakmai egyeztetéseket követően az ápolói alapbéremelés javasolt mértéke egységesen 18 százalék. Közölték: az erről szóló rendelettervezetet a Belügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátja, emellett a szakmai egyeztetések is folytatódnak. A kormány döntése 2023 májusában várható.

A kormány a háború okozta rendkívüli kiadások ellenére 50 milliárd forintot különített el az ápolók és az egészségügyben dolgozók idei alapbéremelésére. A 2022. decemberi kormánydöntés azt is tartalmazza, hogy az alapbéremelés 2024 márciusában folytatódni fog - mértékéről később döntenek - áll a kommünikében.

Azt írták, hogy a BM javaslata szerint a júliusi ápolói alapbéremelés mintegy 84 ezer egészségügyi szakdolgozót érint. Az ápolói béremelésre idén 41,5 milliárd forintot fordít a kormány. Az egészségügy nem gyógyító területein dolgozó több mint 24 ezer ember béremelésére a kormány idén 8,4 milliárd forintot biztosít.