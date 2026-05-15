Az Orvostechnikai Szövetség felajánlotta szakmai segítségét az új kormánynak

Az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) május 14-i közgyűlése értékelte az OSZ 2025. évi tevekénységét, és megvitatta a következő kétéves ciklus szakmai munkaprogramját. Egyúttal a közgyűlés felhatalmazta a Szövetség elnökségét, hogy a következő szakmai álláspontot képviselje Magyarország kormányánál:

Kiemelkedően fontos, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésének fókuszában az emberek, a betegek, a rászorulók álljanak. Elengedhetetlen az egészségügyi közkiadások arányának növelése. Rövid távon javasoljuk a legalább 7 százalékos GDP-arány elérését. Szükséges a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítása és bővítése. Kulcsfontosságú az alapellátás megerősítése, a prevenció kiszélesítése, az egészségértés fejlesztése, támogatása. Az egészségügyi kormányzat kiemelt feladata a modern, innovatív egészségügyi technológiák befogadása és alkalmazása feltételrendszerének és a folyamatos technológiakövetés szabályrendszerének megteremtése. Az egészségügyi technológiák versenysemleges beszerzési feltételeinek megteremtése egyaránt érdeke a betegellátásnak és Magyarország költségvetésének. Az Orvostechnikai Szövetség felajánlja szakmai segítségét a magyar egészségügy kórházi orvostechnikai eszközökkel, közfinanszírozott gyógyászati segédeszközökkel, valamint digitális egészségügyi megoldásokkal és képalkotó diagnosztikai berendezésekkel történő ellátásával kapcsolatos feladatok megoldásában.

Az Orvostechnikai Szövetség szerint az egészségügyi közkiadások arányát növelni kell

A közgyűlésen az Elnökség elnöknek választotta Németh Szabolcsot, a Roche Magyarország Kft. képviselőjét, társelnöknek pedig Hornyák Lászlót (HARTMANN-RICO Hungária Kft.), és Králik Györgyöt (Orgware Kft.) – áll a szövetség közleményében.

A következő kétéves ciklusra a Szövetség alelnökei: Barcsay András (Rehab-Kelet Kft.), dr. Jakus László (Biotronik Kft.), Jóbai Zsolt (ReplantMed Kft.), Simon Balázs (MEDTRONIC Kft.) és dr. Szokodi Csaba.

Az Elnökség további tagjai: Király Gyula (Hospitaly Kft.), Koncz Kornél (Alcon Hungária Kft.) és Varga György (TZMO Hungary Kft.)

A Felügyelő Bizottság elnöknek választotta Gémes Lászlót, a Medimat Kft. képviselőjét. A Felügyelő Bizottság további tagjai: Bozóki Zoltán (MedNetwork Kft.), Gálos Enikő (Messer Medical Home Care Hungary Kft.), Polonyi Balázs (Otto Bock Hungária Kft.) és Tanyás Erzsébet (Elit Ortopéd Cipőkészítő Kft.).