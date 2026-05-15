Az Orvostechnikai Szövetség felajánlotta szakmai segítségét az új kormánynak

Az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) május 14-i közgyűlése értékelte az OSZ 2025. évi tevekénységét, és megvitatta a következő kétéves ciklus szakmai munkaprogramját. Egyúttal a közgyűlés felhatalmazta a Szövetség elnökségét, hogy a következő szakmai álláspontot képviselje Magyarország kormányánál:
- Kiemelkedően fontos, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésének fókuszában az emberek, a betegek, a rászorulók álljanak.
- Elengedhetetlen az egészségügyi közkiadások arányának növelése. Rövid távon javasoljuk a legalább 7 százalékos GDP-arány elérését.
- Szükséges a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítása és bővítése.
- Kulcsfontosságú az alapellátás megerősítése, a prevenció kiszélesítése, az egészségértés fejlesztése, támogatása.
- Az egészségügyi kormányzat kiemelt feladata a modern, innovatív egészségügyi technológiák befogadása és alkalmazása feltételrendszerének és a folyamatos technológiakövetés szabályrendszerének megteremtése.
- Az egészségügyi technológiák versenysemleges beszerzési feltételeinek megteremtése egyaránt érdeke a betegellátásnak és Magyarország költségvetésének.
- Az Orvostechnikai Szövetség felajánlja szakmai segítségét a magyar egészségügy kórházi orvostechnikai eszközökkel, közfinanszírozott gyógyászati segédeszközökkel, valamint digitális egészségügyi megoldásokkal és képalkotó diagnosztikai berendezésekkel történő ellátásával kapcsolatos feladatok megoldásában.
A közgyűlésen az Elnökség elnöknek választotta Németh Szabolcsot, a Roche Magyarország Kft. képviselőjét, társelnöknek pedig Hornyák Lászlót (HARTMANN-RICO Hungária Kft.), és Králik Györgyöt (Orgware Kft.) – áll a szövetség közleményében.
A következő kétéves ciklusra a Szövetség alelnökei: Barcsay András (Rehab-Kelet Kft.), dr. Jakus László (Biotronik Kft.), Jóbai Zsolt (ReplantMed Kft.), Simon Balázs (MEDTRONIC Kft.) és dr. Szokodi Csaba.
Az Elnökség további tagjai: Király Gyula (Hospitaly Kft.), Koncz Kornél (Alcon Hungária Kft.) és Varga György (TZMO Hungary Kft.)
A Felügyelő Bizottság elnöknek választotta Gémes Lászlót, a Medimat Kft. képviselőjét. A Felügyelő Bizottság további tagjai: Bozóki Zoltán (MedNetwork Kft.), Gálos Enikő (Messer Medical Home Care Hungary Kft.), Polonyi Balázs (Otto Bock Hungária Kft.) és Tanyás Erzsébet (Elit Ortopéd Cipőkészítő Kft.).