3p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Az Orvostechnikai Szövetség felajánlotta szakmai segítségét az új kormánynak

mfor.hu

Tisztújító közgyűlést tartott az Orvostechnikai Szövetség, és kialakította szakmai álláspontját az új kormány felé.

Az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) május 14-i közgyűlése értékelte az OSZ 2025. évi tevekénységét, és megvitatta a következő kétéves ciklus szakmai munkaprogramját. Egyúttal a közgyűlés felhatalmazta a Szövetség elnökségét, hogy a következő szakmai álláspontot képviselje Magyarország kormányánál:

  1. Kiemelkedően fontos, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésének fókuszában az emberek, a betegek, a rászorulók álljanak.
  2. Elengedhetetlen az egészségügyi közkiadások arányának növelése. Rövid távon javasoljuk a legalább 7 százalékos GDP-arány elérését.
  3. Szükséges a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítása és bővítése.
  4. Kulcsfontosságú az alapellátás megerősítése, a prevenció kiszélesítése, az egészségértés fejlesztése, támogatása.
  5. Az egészségügyi kormányzat kiemelt feladata a modern, innovatív egészségügyi technológiák befogadása és alkalmazása feltételrendszerének és a folyamatos technológiakövetés szabályrendszerének megteremtése.
  6. Az egészségügyi technológiák versenysemleges beszerzési feltételeinek megteremtése egyaránt érdeke a betegellátásnak és Magyarország költségvetésének.
  7. Az Orvostechnikai Szövetség felajánlja szakmai segítségét a magyar egészségügy kórházi orvostechnikai eszközökkel, közfinanszírozott gyógyászati segédeszközökkel, valamint digitális egészségügyi megoldásokkal és képalkotó diagnosztikai berendezésekkel történő ellátásával kapcsolatos feladatok megoldásában.

Az Orvostechnikai Szövetség szerint az egészségügyi közkiadások arányát növelni kell
Az Orvostechnikai Szövetség szerint az egészségügyi közkiadások arányát növelni kell
Fotó: DepositPhotos.com

A közgyűlésen az Elnökség elnöknek választotta Németh Szabolcsot, a Roche Magyarország Kft. képviselőjét, társelnöknek pedig Hornyák Lászlót (HARTMANN-RICO Hungária Kft.), és Králik Györgyöt (Orgware Kft.) – áll a szövetség közleményében.

A következő kétéves ciklusra a Szövetség alelnökei: Barcsay András (Rehab-Kelet Kft.), dr. Jakus László (Biotronik Kft.), Jóbai Zsolt (ReplantMed Kft.), Simon Balázs (MEDTRONIC Kft.) és dr. Szokodi Csaba.

Az Elnökség további tagjai: Király Gyula (Hospitaly Kft.), Koncz Kornél (Alcon Hungária Kft.) és Varga György (TZMO Hungary Kft.)

A Felügyelő Bizottság elnöknek választotta Gémes Lászlót, a Medimat Kft. képviselőjét. A Felügyelő Bizottság további tagjai: Bozóki Zoltán (MedNetwork Kft.), Gálos Enikő (Messer Medical Home Care Hungary Kft.), Polonyi Balázs (Otto Bock Hungária Kft.) és Tanyás Erzsébet (Elit Ortopéd Cipőkészítő Kft.).

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nincs ok aggódni a koronavírus miatt az adatok szerint

Nincs ok aggódni a koronavírus miatt az adatok szerint

Stagnál az örökítőanyag mennyisége.

Súlyos ápolóhiányra figyelmeztet a Független Egészségügyi Szakszervezet

Az ápolóhiány már a betegbiztonságot veszélyezteti – a KSH adatai szerint. 

Magyar Orvosi Kamara: „A megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt”

Magyar Orvosi Kamara: „A megbékélés nem előzheti meg az igazságtételt”

Lépéseket jelentett be a MOK.

Hegedűs Zsolt Takács Péternek: „Ön az egészségügy Menczer Tamása”

Bemutatkozott Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelölt, beszédében sok mindent érintett.

Kiderült: hatalmas név segíti tanácsadóként Hegedűs Zsoltot

Hegedűs Zsolt hétfőn a parlamenti bizottsági meghallgatásán bejelentette: Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe.

Kell aggódni a hantavírus miatt? Megszólaltak a pécsi virológusok

Emberről emberre is terjedhet.

Történelmi lehetőséget lát az egészségügyben – ezért lemond az országos kórházi főigazgató

Történelmi lehetőséget lát az egészségügyben – ezért lemond az országos kórházi főigazgató

Ezt a lépést véli etikusnak.

Nyílt levelet küldtek Ursula von der Leyennek, magyar orvos is aláírta

Nyílt levelet küldtek Ursula von der Leyennek, magyar orvos is aláírta

Több mint két tucat független európai kutató, köztük dr. Szemelyácz János addiktológus-pszichiáter, a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke nyílt levélben bírálja az EU dohánytermék-irányelvét, mert szerintük az figyelmen kívül hagyja a cigarettázás és a füstmentes alternatívák közötti alapvető tudományos különbségeket. A szakemberek arra figyelmeztetnek: ha Brüsszel minden nikotinterméket azonos kockázatúnak tekint, az nemcsak félrevezeti a közvéleményt, hanem a hatékony közegészségügyi fellépést is akadályozhatja.

Dr. Oczella Péter pszichiáter, és Lakatos Péter longevity coach a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián

Így élhetünk akár száz évnél is tovább

A túlsúly rendszerszintű probléma, és nagyon sok pénzt emészt fel az egészségügyben. De mit üzen a testünk a betegségekkel, és miért élnek néhány helyen száz évnél is tovább az emberek? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia vendégei.

„Nagyon bizakodó vagyok, hogy végre javulhat az orvostechnikai eszköz beszállítók helyzete” – mondja Jóbai Zsolt, az Orvostechnikai Szövetség alelnöke

Különleges időkapszulában beszélgettünk Jóbai Zsolttal, a Replant cégcsoport ügyvezetőjével, az Orvostechnikai Szövetség alelnökével. Egy olyan átmeneti időszakban, amikor a régi kormány már nem hoz új döntéseket, az új pedig még nem tette le az esküt. Vállalkozói interjú-sorozatunk újabb írása.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG