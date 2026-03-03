6p
Egészségügy cukorbetegség

Az összes hazai haláleset 2,4 százalékát a cukorbetegség okozza

mfor.hu

Emelkedett a diagnosztizált cukorbetegek száma.

Akár évekig is jelen lehet a szervezetben úgy, hogy semmilyen panaszt nem okoz – a 2-es típusú cukorbetegség gyakran „csendben” alakul ki, miközben már károsíthatja az ereket, a vesét vagy a szemet. Magyarországon ráadásul nemcsak a diagnosztizált esetek száma nő, a betegség egyre fiatalabb korosztályokat érint. Az OECD 2025-ös jelentése szerint az összes hazai haláleset 2,4 százalékát a cukorbetegség okozza. Az Affidea Magyarország szakértője szerint a rendszeres, célzott szűrés kulcsszerepet játszik abban, hogy a diabétesz még a súlyos szövődmények előtt felismerhető legyen.

A KSH legfrissebb adatai szerint már több mint 1,1 millió felnőtt és 5 ezer gyermek él cukorbetegséggel Magyarországon, többségük 2-es típusú diabéteszes. A cukorbetegség hátterében az inzulin nevű hormon működési zavara áll. Az inzulint a hasnyálmirigy termeli, szerepe pedig az, hogy segítse a vérben lévő glükóz bejutását a sejtekbe, ahol az energiaként hasznosul. Amennyiben az inzulin mennyisége nem elegendő, vagy a sejtek nem reagálnak rá megfelelően, a vércukorszint megemelkedik, és hosszú távon károsítja a szervezetet.

A cukorbetegségnek két fő típusa ismert.

Az 1-es típusú diabétesz autoimmun eredetű betegség, amelyben a szervezet immunrendszere elpusztítja az inzulintermelő sejteket, így a beteg szervezete nem képes elegendő inzulint előállítani. Ez leggyakrabban gyermek- vagy fiatal felnőttkorban jelentkezik, és élethosszig tartó inzulinpótlást igényel. A 2-es típusú diabétesz ezzel szemben jellemzően felnőttkorban alakul ki, és kialakulásában meghatározó szerepet játszik az inzulinrezisztencia – amikor a sejtek egyre kevésbé érzékenyek az inzulin hatására. A hasnyálmirigy egy ideig fokozott inzulintermeléssel próbálja ellensúlyozni ezt az állapotot, ám idővel kimerülhet, ami tartósan magas vércukorszinthez vezet.

„A 2-es típusú cukorbetegség sokáig szinte észrevétlenül zajlik. Gyakran évek telnek el az első anyagcsere-eltérések és a diagnózis között. Amikor a klasszikus tünetek – fokozott szomjúság, gyakori vizelés, fáradékonyság, homályos látás, lassabb sebgyógyulás – megjelennek, sok esetben már tartósan 10 mmol/l feletti éhgyomri vércukorértékeket mérünk (a normál kb. 3,9–5,5 mmol/l), és nem ritka, hogy szövődmények is fennállnak. A betegséget gyakran már a szem, a vese, az idegrendszer vagy a szív-érrendszer érintettségével együtt ismerik fel. Ezért kulcsfontosságú a rendszeres, célzott szűrés, különösen azoknál, akiknél túlsúly, mozgásszegény életmód vagy családi érintettség áll fenn” – hangsúlyozza Dr. Szűcs Mónika, az Affidea Magyarország belgyógyász-diabetológus szakorvosa.
Egyre fiatalabbakat érint

Az elmúlt 5-10 évben Magyarországon folyamatosan emelkedett a diagnosztizált cukorbetegek száma. A KSH adatai alapján  a felnőtt népességben a cukorbetegek előfordulási gyakorisága több mint kétszeresére nőtt az elmúlt két évtizedben (2001-től 2023-ig tízezer lakosra vetítve 585-ről 1462-re nőtt a cukorbetegek száma). Ennek hátterében egyrészt a tényleges gyakoriság növekedése, másrészt az áll, hogy egyre több eset derül ki célzott szűrés vagy rutinvizsgálat során. A szakemberek ugyanakkor egyértelműen látják: a 2-es típusú diabétesz ma már nem kizárólag az idősebb korosztály betegsége. A legdinamikusabb növekedés a 40-60 év közöttiek körében figyelhető meg, és egyre több fiatal felnőttnél is diagnosztizálják a betegséget.

A tendencia szoros összefüggésben áll az életmódbeli változásokkal. Bár nincs kifejezetten „magyar” rizikófaktor, ugyanakkor hazánkban gyakoribb a mozgásszegény életmód, sok esetben magasabb a napi kalóriabevitel, nagyobb a túlsúlyos és elhízott emberek aránya, és a nemzetközi összehasonlításban kedvezőtlenebb alkoholfogyasztási szokások is hozzájárulhatnak a kockázat növekedéséhez. Az OECD 2025-ös jelentése szerint  ezek az életmódbeli és környezeti kockázati tényezők a magyarországi halálozások körülbelül 35 százalékához járulnak hozzá, míg az összes haláleset 2,4 százalékáért önmagában a cukorbetegség tehető felelőssé. 

A nemek között is megfigyelhető különbség: a betegség összességében kissé gyakoribb a férfiak körében, különösen a középkorúaknál. Nőknél gyakran később ismerik fel a betegséget, részben azért, mert a kezdeti tünetek kevésbé jellegzetesek. A terhességi cukorbetegség külön figyelmet érdemel, mivel bár átmeneti állapot, a későbbi években jelentősen növeli a 2-es típusú diabétesz kialakulásának esélyét.

A diagnózis egyszerű laborvizsgálatokkal – vércukor- és HbA1c-meghatározással – felállítható, sok esetben akár egy rutinszerű szűrés során, még a panaszok megjelenése előtt. A HbA1c (glikált hemoglobin) egy olyan laborérték, amely azt mutatja meg, hogy az elmúlt 2-3 hónapban átlagosan milyen mértékben volt jelen a vérben a glükóz. Mivel a vörösvértestekhez kötődött cukor mennyiségét méri, hosszabb távú képet ad a vércukorszint alakulásáról, és nemcsak a diagnózis felállításában, hanem a kezelés eredményességének követésében is fontos szerepet játszik.

Hogyan finanszírozható a hosszabb, egészségesebb élet?

Jöjjön el a Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferenciára, és megtudhatja!

A rendezvény nemzetközi kutatók, egészségközgazdászok, HR- és biztosítási vezetők, valamint a biotechnológiai és a digital health szektor szereplőinek közreműködésével mutatja be, hogyan alakítja át a népesség  öregedése, a technológiai fejlődés és az adatvezérelt egészségügy a gazdaságot és a munkaerőpiacot. 

Részletek és jelentkezés >>
 

Az időben felismert diabétesz ma már jól kezelhető, a terápia pedig egyre inkább személyre szabott. Az életmódváltás – megfelelő étrend, rendszeres mozgás, testsúlykontroll – minden esetben alapvető, amelyet korszerű gyógyszeres terápiák egészíthetnek ki. A 2-es típusú cukorbetegség kezelésében ma már olyan készítmények is elérhetők, amelyek nemcsak a vércukorszintet csökkentik, hanem a testsúlyra és a szív-érrendszeri kockázatra is kedvezően hatnak. Az 1-es típusú diabétesz esetében az inzulinpótlás jelenti az alapkezelést, modern készítményekkel és szükség esetén inzulinpumpa alkalmazásával.

Az Affidea Magyarország átfogó megközelítéssel támogatja a cukorbetegség szűrését, felismerését és nyomon követését. A rendszeres laborvizsgálatok és a tudatos egészségmegőrzés hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a betegség még a súlyos szövődmények kialakulása előtt felismerhető és kezelhető legyen.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Válasz Online: ötezer gyógyszer támogatását szüntették meg

Válasz Online: ötezer gyógyszer támogatását szüntették meg

A biztosítottak kiadásai két irányból is megnőhettek.

Hálapénz helyett 150 ezer forint adományt kértek egy betegtől

Hálapénz helyett 150 ezer forint adományt kértek egy betegtől

Készpént és bankkártyát is elfogadott volna az intézmény.

Csütörtöktől működésképtelen lehet egy fontos kórház

Csütörtöktől működésképtelen lehet egy fontos kórház

27 orvos jelentette be a távozási szándékát.

A jó öregedés egészen bizarr titka

A longevity, vagy anti-aging tudomány ma már azt is vizsgálja, hogy a bélmikrobák mennyire segíthetik a jó öregedés titkát.

Kunetz Zsombor: „Ritkán látni, hogy valaki ellen ennyire egységesen állna ki egy szakma”

Immár 500 pszichiáter írta alá azt a petíciót, amely azt szeretné elérni, hogy távolítsák el a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet éléről Ézsi Robint. 

Bár drága, de Magyarországon is kapható már a chikungunya-vírus elleni védőoltás

A Nemzeti Oltóközpontban lehet igényelni. 

A 80 milliós tőkeinjekció sem lesz elég a durván megugrott kórházi adósságokra

Január végére több mint 100 milliárd forintra rúgtak az egészségügyi intézmények adósságai.

gyógyszer

Gyógyszerrendelés: hosszú levelet írtak, nem támogatják a változást

Jelen formájában nem támogatja az orvosi kamara a tervezett változtatásokat.

Dr. Kaáli Nagy Géza furcsállja a nemrég megjelent lombikstatisztikát

A Kaáli Intézetek alapító-vezetője, Dr. Kaáli Nagy Géza professzor szerint a nemrégiben megjelent meddőségi klinikák adatain alapuló elemzéssel valami nem stimmel. 

„Nem pártpropagandára, hanem több gyermekre van szükség” – mondja Szelényi Zoltán

Dr. Szelényi Zoltán orvos, aki nemrég arról számolt be, hogy többek között neki is köszönhetően Strasbourgban jogsértőnek mondták ki a magyar orvosok és tanárok megfigyelését, most arról posztolt, hogy a nemrégiben közzétett meddőségi jelentés nem más, mint kampányeszköz.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168