Azonnali lemondásra szólították fel a NEAK főosztályvezetőjét

Kapcsolódó cikk Rejtély övezi, miért pont most távozik Novák Katalin sógornője az állami egészségügyi intézmény éléről A hazai lombikbébi-program atyja nyílt levelet írt a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola vezetőjének.

A Népszava az egészségbiztosítót is megkereste. A NEAK szerint a múlt évben 50 áremelést kérő beadvány érkezett, 17 eszköz esetében jóváhagyták a kérést, további 23-nál az eljárás még folyamatban van. (Arról nem írtak, hogy mely eszközöknél, és milyen mértékű drágulás történt.) Közölték azt is, hogy 6 áremelést elutasítottak. Hozzátették: „ezen eszközök esetében a betegek ellátása a támogatásba befogadott egyéb eszközökkel a korábbi ellátással azonos színvonalon, költséghatékonyabb módon biztosítható.” További 4 kérelmet a forgalmazó vont vissza, illetve formai hiba miatt utasították azt el. Mint írták: 2024-től újabb 110 gyógyászati segédeszközhöz, köztük modern kötszerekhez, hallókészülékekhez, folyamatos glükózmonitorozó rendszerekhez, távadóval egybeépített szenzorokhoz juthatnak a betegek támogatással.

A lapnak a főtitkár elmondta: a tőlünk nyugatabbra élők, ha fizették a biztosításukat, akkor pontosan tudják, hogy a befizetett díjért, milyen szolgáltatásokra jogosultak. Magyarországon viszont átláthatatlan a támogatási és a befogadási rendszer. A közgyógyellátott beteg pedig eleve a legolcsóbb és vélelmezhetően nem a legjobb minőségű eszközt kapja. A jobb eszközt legfeljebb teljes áron vásárolhatja meg, de ha ezt teszi elvész a közgyógyellátási kerete. A másik probléma, hogy az átlagos betegek a szakrendelések várólistái miatt nagyon sokszor képtelennek eljutni az eszközt felíró a szakorvoshoz. Az érdekvédő szakember megjegyezte: másfél éve tart az ortopédcipő visszaélésekkel kapcsolatos „szappanopera”, és most éppen ott tartunk, hogy az orvosok már annak sem írják fel a gyógycipőt, akinek nyomasztóan szüksége lenne rá.

A közleményük szerint akkor sem jobb a helyzet, ha korszerű nagy értékű eszközök befogadását kérik az egészségbiztosítótól. A finanszírozó ugyanis a jogszabályban előírt 90 nap helyett akár évekig is elhúzza a folyamatot, nem születnek meg a befogadási, vagy az elutasító hivatalos végzések, illetve gyakran kapnak az érintettek ultimátumszerű árcsökkentési javaslatot.

Az érdekvédők szerint a NEAK főosztálya akadályozza, hogy a támogatott gyógyászati segédeszközellátást biztosító cégek a költségeik növekedését érvényesíthessék az egyébként is nyomott áraikban. Mint írták: hiába nyújtanak be részletes számításokkal és indoklással áremelési kérelmeket, azok többségét „mondvacsinált, szakmaiatlan indokokkal” elutasítják, vagy „hasraütésszerű” árcsökkentésre kérik a gyógyászati segédeszköz forgalmazókat.

