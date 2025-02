Baj van: már az orvosok egészségével sincs minden rendben

A kutatásba bevont egészségügyi dolgozók csaknem kétharmadának (61,8 százalékának) volt olyan, az egészségi állapotával összefüggő panasza, amelyet a munkájának tulajdonított. Ők leggyakrabban a derék, hát- és egyéb gerincfájdalmakat említették. A krónikus betegséggel és egyéb panaszokkal küszködőknek csupán a 17,2 százaléka vett igénybe táppénzt. Azt a kutató is megjegyezte: különösen fontos, hogy az egészségügyben dolgozók egészségesen álljanak munkába.

A megbetegedési mutatók nem különbek, mint a magyar társadalom nagy többségéé – emelte ki a cikk. Cseh Szabolcs doktori értekezésben ismertette két zalaegerszegi kórház dolgozói között végzett egészségvizsgálatának eredményét. Eszerint a résztvevők mintegy 60 százaléka betegen is dolgozott, a megkérdezettek 58,2 százaléka még akkor is, ha fájdalmak kínozták. Több mint felüknek volt krónikus betegsége, olyan mint például magas vérnyomás, cukorbetegség, allergia, porckopás, pajzsmirigy-problémák.

A Bethesda Gyermekkórház és a Magyar Kórházszövetség közös gondolkodásra hívott szakembereket, hogy javaslataikkal segítsék ösztönözni a kollégáikat arra, tegyenek többet a saját egészségükért is. Ehhez egy-egy intézményben és egyes szakterületekről gyűjtöttek adatokat – írja a Népszava .

