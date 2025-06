Bebukott a kormány új terve a kórházakban?

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A lap emlékeztetett, az egészségügyi kormányzat eredeti terve az volt, hogy a beléptető kapuk adatait a munkaidő-nyilvántartási rendszerrel kötik össze. Az állami kórházak dolgozóit még hétfőn a kapuk kötelező használatáról tájékoztatták, kedden viszont már arról kaptak körlevelet az intézményvezetők, hogy az új rendszer egyelőre csak tesztüzemben működik, és az időszak alatt a beléptetőrendszer által szolgáltatott adatok nem minősülnek hivatalos, elszámolásra alkalmas adatforrásnak, így a jelenléti ívek adatait kell továbbra is használni.

A cikk szerint a portálnak nyilatkozók közül néhányan arról is beszámoltak, hogy akik nem mentek el a fotózásra, azokat a Belügyminisztérium ellenőrei véletlenszerűen keresték a munkaidejük alatt a betegellátó osztályokon, más retorziót azonban eddig nem tapasztaltak, ugyanúgy jönnek-mennek a kórházi bejáratokon, mint eddig.

A törvénymódosítás nyomán hétfőtől az állami kórházakban arcfelismerő rendszerrel felszerelt kapukon kellene közlekedniük a dolgozóknak, viszont a portál információi szerint több kórházban is tiltakozott az orvosok egy része és kifejezett utasításra sem mentek el a szervezett a fotózásra.

