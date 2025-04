Bevásárolt az Országos Kórházi Főigazgatóság

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

A törvénymódosítás miatt összesen 44 darab (30 darab CT és 14 darab MR) készüléket vásárol a kormány, és az eszközök miatt tervezési és kivitelezési munkálatokra van szükség. Emiatt 44 helyszínen alakítják át a kórházakat kisebb-nagyobb mértékben 710 millió forint értékben ( ezen a közbeszerzésen az egyik leggazdagabb magyar is nyert ), de erre jön majd rá az eszközbeszerzések összege. Tehát ha a most 13 képalkotó berendezés került 6,7 milliárd forintba, akkor arányosítva még sok-sok milliárd forint értékben kell költenie az államnak erre a projektre.

Jelenleg a CT- és MR-vizsgálatok egyharmadát végzik magáncégek, méghozzá kétféle módon. Vagy úgy, hogy a kórházakban, szakrendelőkben saját, erre kialakított részlegük van, ahova az állam beutalja a betegeket, vagy úgy, hogy kórházon kívüli magánrendelőket működtetnek, és oda utalja be a pácienseket az állami egészségügy. Ez szűnik meg teljesen idén novemberben.

A panaszosok a berendezések műszaki leírásában foglalt egyes előírásokat vagy azok módosítását sérelmezték. A legtöbb felülvizsgálati kérelem a Humantech Solution Zrt.-től érkezett, a cégnek ebben a közbeszerzésben egy kórház esetében sem sikerült nyernie. Pedig a hvg.hu egy évvel ezelőtt azt jósolta, hogy a kínai gépeket kínáló cég tarolhat. Nemcsak azért, mert közvetlenül a közbeszerzés kiírása előtt alapított cég tulajdonosa, Szutrély Gergely korábban jogászként fontos posztokat töltött be, hanem mert az „előselejtezőn” a Humantech tette a legalacsonyabb árajánlatokat. De mivel az előselejtezőben tett ajánlatokon később még lehet változtatni, úgy tűnik, változott a sorrend.

Érdekesség, hogy rengeteg felülbírálati panasz érkezett az ajánlattevőktől. Volt, ahol három, négy, vagy öt, de akadt, ahol hét, sőt, nyolc kérelem is érkezett az egyes tételekre.

Képalkotó berendezéseket vásárolt az állam. Ezúttal 6,7 milliárd forintot ruház be CT- és MR-gépekbe az ország különböző pontjain. Novembertől a kórházakban csak állami készülékekkel végezhető képalkotó vizsgálat.

