Botrányos: kiderült, hogy a Kúria falazott Szijjártó Péteréknek

Miközben kórházakat karcsúsítanak, a honvédség egészségügyi ellátása bővül

Míg jó ideje kórházi osztályokat zárnak be és pácienseket irányítanak át más nagyvárosok egészségügyi intézményeibe, addig a honvédség egészségügyi ellátását bővíti a kormány. Már nemcsak Budapesten, hanem Hódmezővásárhelyen is kórházi feltételekkel várják majd őket. A kiemelt beruházás tervezésére már meg is találták a nyertes pályázót is, igaz, egy furcsa kitérővel.