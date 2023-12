Brüsszel cáfolja Magyarországot a Pfizer-per miatt

Az Orbán-kormány hárommillió adag vakcina ellenértékét, megközelítőleg 60 millió eurót nem fizette ki az amerikai gyógyszergyártónak. A jogi vita csaknem egy éve húzódik, mert hazánk 2022 novemberében értesítette a Pfizert, hogy az ukrajnai konfliktusra hivatkozva nem kíván utalni.

"Az Európai Bizottság nem vásárolt Covid-19 elleni oltóanyagot, hanem a tagállamokkal folytatott konzultációk alapján keretszerződéseket írt alá vakcinák beszerzéséről a gyógyszercégekkel" – jelentette ki a Népszavának Stefan De Keersmaecker bizottsági szóvivő.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ ugyanakkor azt írta: nyilvánvaló, hogy ezeket a vakcinákat a bizottság feleslegesen nagy mennyiségben rendelte meg és kényszerítette a tagállamokra.

Akkor örültünk, most pereskedünk? FFotó: MTI/Komka Péter

Stefan De Keersmaecker bizottsági szóvivő a lapnak emlékeztetett: a pandémia idején minden fontos döntést az úgynevezett irányító testület hozott, amelyben valamennyi uniós ország és a biztosi kollégium képviseltette magát. A tagállamok ott vitatták meg, hogy mennyi vakcinára és milyen feltételek mellett van szükségük.

Kapcsolódó cikk Bíróság elé citálták a magyar kormányt És a lengyelek ellen is pert indított a Pfizer.

Bár a Pfizer és néhány más gyártó oltóanyaga a vártnál később érkezett meg az európai piacra, egy idő után túl sok lett belőlük. Ezért jó pár tagállam felül akarta vizsgálni a korábbi szállítási megállapodásait, amiről tájékoztatta az irányító testületet. A grémium tárgyaló delegációja ezeket a szándékokat továbbította a gyártóknak, majd a tárgyalások eredményéről utóbb jelentést tett az irányító testületnek – magyarázta a szóvivő az eljárást.

A Népszava úgy tudja, hogy Magyarország is változtatni akart a Pfizerrel kötött szerződésén, ám végül a módosítást nem írta alá, így a korábbi megállapodása maradt érvényben, és az abban foglaltak kötelezik most is.