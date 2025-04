Cáfolja az orvosi kamara Pintér Sándor államtitkárát: ott voltunk az egyeztetésen

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A MOK februárban azért indított társadalmi kampányt, mert a magyar lakosság egészségére és egészségügyi ellátására nem jut elegendő figyelem, jobbítási akarat, forrás. A MOK – ahogy eddig is tette –, továbbra is tárgyal a kormány és az egészségügy irányításának képviselőivel, aktívan részt vesz a munkacsoportok tevékenységében, azonban a tárgyalást önmagában nem tekinti eredménynek. Az egészségügyi ellátórendszer működésének tényleges jobbításához jelentős állami forrásbővítésre, valamint konszenzuson alapuló, megtervezett, és következetesen végigvitt strukturális, financiális és kulturális reformra van szükség. Ezek érdekében a MOK tovább folytatja a társadalmi kampányt.

Az interjúban ugyancsak elhangzó, másik állítására reagálva: a MOK társadalmi kampánya nem újságok szalagcímeit, hanem a hivatalos, mindenki által megismerhető KSH, OECD és Eurostat adatokat teszi ismertté. Az adatok és azok forrásai a Kamara kampányplakátjain és a tobbeterdemel.hu oldalon is elérhetőek.

A Partizánnak adott, 2025.04.04-én megjelent interjúban Takács Péter államtitkár azt állította, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) nem vett részt az Alapellátási Munkacsoport február 5-i ülésén. Ezzel szemben az igazság az, hogy a MOK két vezető tisztségviselője is ott volt, és aktívan részt vett az egyeztetésen. Az eseményről szóló összefoglalót tagjaink február óta elérik a MOK zárt felületén. A Kamara már két évvel ezelőtt javaslatot tett a háziorvosi kompetenciák bővítésére, és azóta is sürgeti ennek a területnek az újraszabályozását; remélhetőleg ennek első köre idén tavasszal megtörténik.

