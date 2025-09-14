Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Magas halálozási rátájú, gyorsan terjedő kórházi fertőzés miatt aggódnak a szakemberek

László Éva Lilla
László Éva Lilla

Az egészségügyi ellátórendszereknek egyre több, újonnan kimutatott kórokozóval is meg kell küzdeniük. Az elmúlt évtizedben például a világ legalább negyven országának kórházaiban okozott járványkitöréseket a betegek között egy patogén élesztőgomba. 

Egyre komolyabb közegészségügyi problémát jelent az európai kórházakban a gyorsan terjedő fertőzés, amit a Candidozyma auris (C. auris) elnevezésű élesztőgombafaj okoz – erre hívta fel a figyelmet napokban közzétett tájékoztatójában az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC). A C. auris egy viszonylag újonnan felfedezett patogén – vagyis emberi megbetegedést okozó –, magas halálozási rátájú gomba.

Legnagyobb veszélye abban rejlik, hogy számos gombaellenes gyógyszerrel szemben ellenálló. Ami azt jelenti, hogy nincs a betegek számára minden esetben gyógyulást hozó, egységes kezelési mód. Ezért amellett, hogy súlyos veszélyt jelent a kórházban megfertőződött betegekre, extraterhelést ró az őket ellátó, esetleges járványkitörések megelőzéséért küzdő egészségügyi rendszerekre.

Mit kell tudni a Candidozyma aurisról? 

Az ECDC 2024-es felméréséből kiderül, hogy az elmúlt időszakban több európai országban is érzékelhetően megugrott a helyi esetek száma. A fertőzés jellemzően egészségügyi vagy egyéb ápolási intézményekben üti fel a fejét, és gond nélkül terjed a betegek között, akik állapotukból adódóan fogékonyabbak lehetnek a különféle fertőzésekre. (Egészséges immunrendszerű embereknél a C. auris jellemzően nem okoz súlyos megbetegedést.) A kórházi közeg kedvező életkörülményeket biztosít a Candida-gombák nemzetségébe tartozó kórokozó számára: gond nélkül tapad meg a legkülönfélébb felületeken – még az orvosi eszközökön is, ahonnan aztán átkerül az emberi szervezetbe. 

Ami az esetszámokat illeti: az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiból 2013 és 2023 között több mint 4 ezer beteget jelentettek, ez azonban tíz év alatt összességében nem tekinthető kiugróan magas számnak. A fertőzöttek javát Spanyolországban, Németországban, Görögországban, Olaszországban és Romániában diagnosztizálták – ez azt jelenti, hogy az európai megbetegedések ebben az időszakban jellemzően erre az öt országra koncentrálódtak.

2023-ban viszont már 1346 Candidozyma aurisos esetet jegyeztek fel a térség 18 országában, ami a szakemberek szerint aggodalomra adhat okot a terjedés ütemét és spektrumát illetően.

A közelmúltban Ciprusról, Franciaországból és Németországból érkezett járványkitörésről hír; Görögországban, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban pedig már olyan súlyos a helyzet, hogy nem tudják beazonosítani az egyes járványkitöréseket, a helyi esetek száma ugyanis tartósan magas.  

Fotó: Depositphotos

A Candidozyma auris nem ősrégi ellenség: először 2009-ben izolálták egy japán beteg külső hallójáratából – derül ki egy, a fertőzés hátterét ismertető friss tanulmányból. Az EU/EGT területén először Franciaországban mutatták ki 2014-ben. Azóta viszont gyorsan terjed: mára a világ több mint negyven országban azonosították. Megítélését és státuszát jelzi, hogy szerepel az Egészségügyi Világszervezet gombás fertőzéseket összesítő listáján, mégpedig a legveszélyesebb, kritikus prioritású csoportban. Ide azokat a gyógyszerrezisztens kórokozókat sorolják, amelyek különösen súlyos, gyakran halálos kimenetelű megbetegedést okoznak az egészségügyi intézményekben és ellátási otthonokban ápoltaknál. 

Milyen tüneteket esetén gyanakodhatunk? 

A szimptómák felismerését a Cleveland Clinic összefoglalója szerint nehezítheti, hogy a C. auris-fertőzésben szenvedők egy része eleve súlyos beteg, így állaputukból adódóan változatos egészségügyi panaszokkal küzdhetnek. A lehetséges tünetek nagyban függnek attól is, hogy a gomba mely szervet támadja meg, a test melyik területén okoz fertőzést.

A jellemző szimptómák közé tartozik a láz, a hidegrázás, az alacsony vérnyomás, a magas pulzusszám, az extrém fáradtság, a hipotermia (alacsony testhőmérséklet), a fájdalom vagy a fülben érzett nyomásérzés is. Fontos tudni, hogy a fertőzés nem minden esetben jár tünetekkel, ám az azt hordozó emberek ilyenkor is átadhatják másoknak. 

A C. auris egyebek mellett okozhat fül- vagy sebfertőzést, húgyúti problémákat, az invazív – agyba vagy véráramba bejutott – kórokozó pedig súlyos, életet veszélyeztető állapotot idézhet elő. De a gombár kimutatták már a betegek vizeletéből, epéjéből, hasüregéből és csontjaiból vett mintákból is, ami jelzi, hogy testszerte komoly puszítást végezhet. Az invazív fertőzéssel küzdők kezelését megnehezítheti, hogy akit C. auris betegített meg, nagyobb a visszaesés kockázata, mint akit más Candida-fajok fertőztek meg. Nem véletlen, hogy magas: 29-62 százalék közötti a halálozási ráta.

Fotó: Depositphotos

Így lehet küzdeni a kórokozó ellen

Amint azt az ECDC is hangsúlyozza, fontos a korai felismerés, hogy minél előbb megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését és az esetleges járványkitöréseket. Ehhez összehangolt ellenőrzésre, a fertőzöttek elkülönítésére és a kórokozó terjedésének pontos nyomon követésére van szükség.

Tetemes összegű kiadások

Az Egyesült Államokban 2017-ben becslések szerint több mint 7,2 milliárd dollárba (mai árfolyamon nagyjából 1735 milliárd forintba) került a gombás fertőzésekből adódó megbetegedések kezelése. Ebből 4,5 milliárd dollárt emésztett fel a kórházba kényszerült betegek kezelése, míg az ambuláns ellátás költségei 2,6 milliárd dollárra rúgtak és hozzávetőlegesen 9 millió esetet jelentettek.

Magyarországi fertőzöttről 2023-ig nem érkezett jelentés, ami a 2013-tól 2023-ig terjedő időszakot felölelő, országonkénti statisztikából is látszik

