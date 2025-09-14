Magas halálozási rátájú, gyorsan terjedő kórházi fertőzés miatt aggódnak a szakemberek

Egyre komolyabb közegészségügyi problémát jelent az európai kórházakban a gyorsan terjedő fertőzés, amit a Candidozyma auris (C. auris) elnevezésű élesztőgombafaj okoz – erre hívta fel a figyelmet napokban közzétett tájékoztatójában az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC). A C. auris egy viszonylag újonnan felfedezett patogén – vagyis emberi megbetegedést okozó –, magas halálozási rátájú gomba.

Legnagyobb veszélye abban rejlik, hogy számos gombaellenes gyógyszerrel szemben ellenálló. Ami azt jelenti, hogy nincs a betegek számára minden esetben gyógyulást hozó, egységes kezelési mód. Ezért amellett, hogy súlyos veszélyt jelent a kórházban megfertőződött betegekre, extraterhelést ró az őket ellátó, esetleges járványkitörések megelőzéséért küzdő egészségügyi rendszerekre.

Mit kell tudni a Candidozyma aurisról?

Az ECDC 2024-es felméréséből kiderül, hogy az elmúlt időszakban több európai országban is érzékelhetően megugrott a helyi esetek száma. A fertőzés jellemzően egészségügyi vagy egyéb ápolási intézményekben üti fel a fejét, és gond nélkül terjed a betegek között, akik állapotukból adódóan fogékonyabbak lehetnek a különféle fertőzésekre. (Egészséges immunrendszerű embereknél a C. auris jellemzően nem okoz súlyos megbetegedést.) A kórházi közeg kedvező életkörülményeket biztosít a Candida-gombák nemzetségébe tartozó kórokozó számára: gond nélkül tapad meg a legkülönfélébb felületeken – még az orvosi eszközökön is, ahonnan aztán átkerül az emberi szervezetbe.

Ami az esetszámokat illeti: az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiból 2013 és 2023 között több mint 4 ezer beteget jelentettek, ez azonban tíz év alatt összességében nem tekinthető kiugróan magas számnak. A fertőzöttek javát Spanyolországban, Németországban, Görögországban, Olaszországban és Romániában diagnosztizálták – ez azt jelenti, hogy az európai megbetegedések ebben az időszakban jellemzően erre az öt országra koncentrálódtak.

2023-ban viszont már 1346 Candidozyma aurisos esetet jegyeztek fel a térség 18 országában, ami a szakemberek szerint aggodalomra adhat okot a terjedés ütemét és spektrumát illetően.

A közelmúltban Ciprusról, Franciaországból és Németországból érkezett járványkitörésről hír; Görögországban, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban pedig már olyan súlyos a helyzet, hogy nem tudják beazonosítani az egyes járványkitöréseket, a helyi esetek száma ugyanis tartósan magas.

A kórházban kezelt betegek fokozott veszélynek vannak kitéve

A Candidozyma auris nem ősrégi ellenség: először 2009-ben izolálták egy japán beteg külső hallójáratából – derül ki egy, a fertőzés hátterét ismertető friss tanulmányból. Az EU/EGT területén először Franciaországban mutatták ki 2014-ben. Azóta viszont gyorsan terjed: mára a világ több mint negyven országban azonosították. Megítélését és státuszát jelzi, hogy szerepel az Egészségügyi Világszervezet gombás fertőzéseket összesítő listáján, mégpedig a legveszélyesebb, kritikus prioritású csoportban. Ide azokat a gyógyszerrezisztens kórokozókat sorolják, amelyek különösen súlyos, gyakran halálos kimenetelű megbetegedést okoznak az egészségügyi intézményekben és ellátási otthonokban ápoltaknál.

Milyen tüneteket esetén gyanakodhatunk?

A szimptómák felismerését a Cleveland Clinic összefoglalója szerint nehezítheti, hogy a C. auris-fertőzésben szenvedők egy része eleve súlyos beteg, így állaputukból adódóan változatos egészségügyi panaszokkal küzdhetnek. A lehetséges tünetek nagyban függnek attól is, hogy a gomba mely szervet támadja meg, a test melyik területén okoz fertőzést.

A jellemző szimptómák közé tartozik a láz, a hidegrázás, az alacsony vérnyomás, a magas pulzusszám, az extrém fáradtság, a hipotermia (alacsony testhőmérséklet), a fájdalom vagy a fülben érzett nyomásérzés is. Fontos tudni, hogy a fertőzés nem minden esetben jár tünetekkel, ám az azt hordozó emberek ilyenkor is átadhatják másoknak.

A C. auris egyebek mellett okozhat fül- vagy sebfertőzést, húgyúti problémákat, az invazív – agyba vagy véráramba bejutott – kórokozó pedig súlyos, életet veszélyeztető állapotot idézhet elő. De a gombár kimutatták már a betegek vizeletéből, epéjéből, hasüregéből és csontjaiból vett mintákból is, ami jelzi, hogy testszerte komoly puszítást végezhet. Az invazív fertőzéssel küzdők kezelését megnehezítheti, hogy akit C. auris betegített meg, nagyobb a visszaesés kockázata, mint akit más Candida-fajok fertőztek meg. Nem véletlen, hogy magas: 29-62 százalék közötti a halálozási ráta.

Candidozyma auris-fertőzés: globálisan egyre több esetet jelentenek

Így lehet küzdeni a kórokozó ellen

Amint azt az ECDC is hangsúlyozza, fontos a korai felismerés, hogy minél előbb megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését és az esetleges járványkitöréseket. Ehhez összehangolt ellenőrzésre, a fertőzöttek elkülönítésére és a kórokozó terjedésének pontos nyomon követésére van szükség.

Tetemes összegű kiadások

Az Egyesült Államokban 2017-ben becslések szerint több mint 7,2 milliárd dollárba (mai árfolyamon nagyjából 1735 milliárd forintba) került a gombás fertőzésekből adódó megbetegedések kezelése. Ebből 4,5 milliárd dollárt emésztett fel a kórházba kényszerült betegek kezelése, míg az ambuláns ellátás költségei 2,6 milliárd dollárra rúgtak és hozzávetőlegesen 9 millió esetet jelentettek.