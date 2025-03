„Csak a pénz nem oldja meg az egészségügy bajait” – a Magyar Orvosok Szakszervezete is ott lesz a MOK tüntetésén

„Szerettük volna arra felhívni a figyelmet, hogy ami most van az egészségügyben, az nem tartható és nincs rendben” – teszi hozzá.

A MOSZ elnöke szerint a pénz nem old meg mindent Fotó: MOK

Arra a kérdésre, hogy mikor döntötték el, csatlakoznak a MOK mellé szervezőként, Sárdi azt mondja, többször próbáltak tárgyalni a kormányzattal, több nehézséget szerettek volna az ágazatvezetés elé tárni, de a szakszervezettel nem igazán akartak tárgyalóasztalhoz ülni. Amióta MOSZ-elnök, csak egyszer volt lehetőségük egy egyeztetésen részt venni, a kamara delegációjában. Úgy látták, hogy ebben nincs előrelépés. Annak ellenére sem, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony törvény előírja az érdekegyeztető fórumot, ami soha nem működött, pedig kérték, hogy legyen. Ezért is döntöttek úgy, kilépnek a tárgyalóasztal mögül a fényre. Az, hogy milyen az egészségügy, nemcsak az orvosok, ápolók, hanem a betegek, és az egész társadalom problémája is.

A MOSZ az orvoskamarával együtt szervezi a szombati orvostüntetést. A szakszervezeti vezető szerint sok olyan kollégája van, akik nem szeretnének ilyen egészségügyben dolgozni, és vannak olyanok is, akik joggal tartanak retorziótól, ha részt vesznek a demonstráción. A kormány igyekszik orvosellenes közhangulatot teremteni – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a tüntetés szakpolitikai okokra vezethető vissza. Srádi Péter szerint a tüntetésen kívül vannak keményebb nyomásgyakorló eszközök is a kezükben.

Sőt, a szervezésében is részt vesz. Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének (MOSZ) elnöke kijelentette: „nem lehet tovább fedő alatt tartani az elégedetlenséget.”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!