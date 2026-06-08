Csak a tárolása 2,3 milliárdba került a használhatatlan lélegeztetőgépeknek

Az RTL Híradó kérdésére mondta el a Külügyminisztérium, hogy a kormánynak eddig több mint 2,3 milliárd forintba került a Covid-járvány idején beszerzett, nagyrészt rögtön raktárakba szállított, és ott kihasználatlanul álló lélegeztetőgépek tárolása.

A beszerzés több mint 300 milliád forintba került 2020-ban, az ügyletekben 28 közvetítőcég vett részt, a gépeket egyelőre eladni sem sikerült.

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Hegedűs Zsolt, a Tisza-kormány egészségügyi minisztere bejelentette, az új kormány átfogó vizsgálatot indít a lélegeztetőgépek beszerzésével kapcsolatban. Az RTL kérdésére, hogy mikor várható ennek a vizsgálatnak az eredménye, a kormány közölte, ez hosszabb ideig is eltarthat.