Csak decemberben további 150 újszülöttet hagyhatnak hátra Magyarországon

A hvg.hu cikke szerint a helyzet azóta is romlik, hiszen minden hazaadott csecsemőre újabbak jutnak. Van olyan kelet-magyarországi kórház, ahol csak idén novemberben tíz baba maradt ott. A lap kérdéseire Kardosné Gyurkó Katalin, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos azt írta, hogy a jelenség 1-2 éve tart, de idén óriási hullám jött.

Csak decemberben 150 újabb babára számíthatunk, és ez a szám a következő hónapokban is hasonló lehet

– írta.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ennyivel több csecsemő is marad majd a kórházakban, mert a picik folyamatosan kerülnek örökbefogadó és nevelőszülőkhöz, vagy akár a nemrég nyílt csecsemőotthonokba. A számok azonban így is jól mutatják, mekkora is a probléma jelenleg Magyarországon. Hogy mi az oka a hirtelen növekedésnek, azt egyelőre a szakemberek is csak találgatják. Abban azonban a legtöbben egyetértenek, hogy ehhez a szexuális edukáció hiánya és a mélyszegénység is hozzájárul.

Az elmúlt hetekben – nem kizárt, hogy az egyre nagyobb médiafigyelem miatt –, kifejezetten felgyorsult az állami gépezet: előbb a nevelőszülők juttatását emelték a duplájára, majd Kardosné Gyurkó Katalin személyében miniszterelnöki biztost is kapott a terület – írja a 24.hu. Ő szinte azonnal egyeztetést kezdeményezett azokkal a civilekkel, akik hosszú évek óta, állami támogatás nélkül próbálnak úrrá lenni a helyzeten.