2p
Egészségügy Pintér Sándor

Csak decemberben további 150 újszülöttet hagyhatnak hátra Magyarországon

mfor.hu

Egyre több csecsemőt hagynak a hazai kórházakban, a tendencia nyilvánvaló: a kórházban hagyott gyermekek száma 2024 elején még 50–100 volt, 2024 őszén már 280 és 300 között alakult, idén pedig több esetben is meghaladta a 350 főt.

A hvg.hu cikke szerint a helyzet azóta is romlik, hiszen minden hazaadott csecsemőre újabbak jutnak. Van olyan kelet-magyarországi kórház, ahol csak idén novemberben tíz baba maradt ott. A lap kérdéseire Kardosné Gyurkó Katalin, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos azt írta, hogy a jelenség 1-2 éve tart, de idén óriási hullám jött.

Csak decemberben 150 újabb babára számíthatunk, és ez a szám a következő hónapokban is hasonló lehet

– írta.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ennyivel több csecsemő is marad majd a kórházakban, mert a picik folyamatosan kerülnek örökbefogadó és nevelőszülőkhöz, vagy akár a nemrég nyílt csecsemőotthonokba. A számok azonban így is jól mutatják, mekkora is a probléma jelenleg Magyarországon. Hogy mi az oka a hirtelen növekedésnek, azt egyelőre a szakemberek is csak találgatják. Abban azonban a legtöbben egyetértenek, hogy ehhez a szexuális edukáció hiánya és a mélyszegénység is hozzájárul.

Az elmúlt hetekben – nem kizárt, hogy az egyre nagyobb médiafigyelem miatt –, kifejezetten felgyorsult az állami gépezet: előbb a nevelőszülők juttatását emelték a duplájára, majd Kardosné Gyurkó Katalin személyében miniszterelnöki biztost is kapott a terület – írja a 24.hu. Ő szinte azonnal egyeztetést kezdeményezett azokkal a civilekkel, akik hosszú évek óta, állami támogatás nélkül próbálnak úrrá lenni a helyzeten.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Kiszivárgott egy kórházi levél, szinte minden orvos távozott – a kórház szerint biztosított az ellátás

Kiszivárgott egy kórházi levél, szinte minden orvos távozott – a kórház szerint biztosított az ellátás

Egy belső levél szerint a Szent Imre kórházat gyakorlatilag az összes sürgősségi szakorvos otthagyta, így nem tudják kiállítani az ügyeletet. A kórház rövid reagálása szerint változatlanul fogadják és ellátják a betegeket.

Aggódik a WHO: meddőségi iránymutatást adott ki

Az utóbbi hetekben hullámvasúton érezhette magát az, aki figyelemmel kísérte a hazai petesejt-donációval kapcsolatos fejleményeket. Mindeközben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) sem tétlenkedik, széleskörű meddőségi ajánlásokat tett közzé.

Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

Pontot tettek a világ egyik legnagyobb oltásmítoszára

A WHO megerősítette, hogy nincs összefüggés a védőoltás és az autizmus kialakulása között.

Úgy tűnik, az influenza kezdi átvenni a stafétát a Covidtól

Kijöttek aNemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss adatai, amelyek szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban stagnált az év 48. hetében, kivéve egy-két várost.

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

Hálapénz helyett: ekkora ajándékot adhat 2026-ban az orvosnak

A pénz tilos, ajándékozni szabad.

Erre mit lép Takács Péter? Műtéteket halasztottak el a János kórházban a fűtéskimaradások miatt

Erre mit lép Takács Péter? Műtéteket halasztottak el a János kórházban a fűtéskimaradások miatt

Három beavatkozást is el kellett tolni.

A hálapénz helyett itt az új mumus

A paraszolvencia eltűnt, de most a kettős praxis lett az egészségügy rákfenéje.

Petesejt-donáció: jelentős fejpénzt ajánlanak magyar nőgyógyászoknak a határon túli meddőségi klinikák?

Nemcsak az egyházakkal és a KDNP-vel kell megvívnia harcát az egészségügyi államtitkárságnak a petesejt-donáció terén, hanem a szomszédos meddőségi klinikákkal is? Információink szerint az utóbbi időben megszaporodtak a külföldi meddőségi centrumok pénzügyi megkeresései a magyar nőgyógyászok felé. Varga Zoltán, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának DK-s elnöke rendkívüli bizottsági ülést hívott össze a mesterséges megtermékenyítés szabályozása körüli súlyos problémák miatt.

Hatezer HIV-fertőzött lehet Magyarországon

Bár Magyarországon európai összehasonlításban is kiemelkedő a HIV-ellátás színvonala, és államilag finanszírozott a hozzáférés a korszerű terápiákhoz, még mindig magas a későn kiszűrt betegek aránya, és alacsony a szűrési hajlandóság – mutattak rá a Pro Infectologia Alapítvány szakértői a Dél-pesti Centrumkórházban az AIDS Világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

Magánklinikát vett a Mészáros Csoport

Magánklinikát vett a Mészáros Csoport

A budai, Lövőház utcai Mind Klinikát a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. vásárolta meg.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú

Érdemes a tőzsdét figyelni, bemutatkoznak az új MBH-részvények – interjú


A jövőben a cél az állami tulajdon mérséklése.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168