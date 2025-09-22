Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Lakáshitel Otthon Start

Csak később derült ki, milyen ördögien időzített a kormány

mfor.hu

Még be sem jelentették az Otthon Start programot, de már úgy változtak az egészségpénztárra vonatkozó szabályok, hogy nőjön a 3 százalékos lakáshitelek iránti kereslet. Az egészségpénztárak hasznosságáról is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában.

Szinte nem múlik el úgy nap, sőt kis túlzással már óra sem, hogy ne esne szó a kormány július elején bejelentett és szeptember 1-jén elindult új csodafegyveréről, az Otthon Startról, amely az állami támogatásnak köszönhetően a piacinál alacsonyabb, legfeljebb 3 százalékos kamatozású lakáshiteleket tesz elérhetővé. A feltételek menetközben is finomodtak, illetve derültek ki új részletek.

Az például csak most állt össze előttünk is, milyen indíttatásból változtathatta meg június második felében az Országgyűlés azt a szabályt, hogy az önkéntes egészségpénztárakba befizetett összegek ne csak féléves várakozás után, hanem azonnal felhasználhatók legyenek. Például gyermekszületéshez, beiskolázáshoz, felsőoktatási tandíjhoz, idősgondozáshoz. De ami történetünk szempontjából érdekes: lakáshitel-törlesztéshez.

Márpedig szakértők arra számítanak, az Otthon Start hitel hatására tovább nőhet az az összeg, amelyet a számlájukon lévő egyenlegből jelzáloghitel-törlesztésre fordítanak az egészségpénztári tagok, miközben ezek szummája már az év első felében így is meghaladta a kétmilliárd forintot.

Persze azért alapvetően nem a lakáshitel miatt ajánlatos belépni egy egészségpénztárba, vagy a annak, aki már tag, növelni a befizetéseit. Hanem azért, mert ez egy fontos öngondoskodási forma, ami különösen a hazai állami egészségügyi viszonyok közepette sokat segíthet. 

Erről is beszélt lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti adásában a csatorna kérdezőjével, Szűcs M. Péterrel.

A beszélgetést a fenti linken hallgathatják meg.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Új őrület: már az intim testrészeinket is illatosíthatjuk

Régebben csak a hónaljunkat illatosítottuk, de most rengeteg terméket kapni, ami a legintimebb területeinket veszi célba. Vajon ezek valós igényre épülnek, vagy a kozmetikai ipar csak kiszipolyozza a becsapható embereket, és még paranoiát is okoznak?

A korai diagnózis fontos az ebolás betegek számára. Ahogy a védőoltás is

Tovább szedi áldozatait a világ egyik leghalálosabb vírusa

Ismét ebolajárvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Ugyan a kisebb-nagyobb kitörések 1976 óta megszokottnak számítanak az országban, a helyzet közegészségügyi szempontból súlyos, a tömeges megbetegedéseket ugyanis az ebolavírus emberre is veszélyes, magas halálozási rátájú altípusa, a Zaire okozza.

Takács Péter Magyar Péternek: Ne a kórházaknál sütögesse a politikai pecsenyéjét

Takács Péter, aki már úton van a Papp László Budapest Arénába a DPK első országos találkozójára, de arra is szakított időt, hogy Magyar Péternek üzenjen. 

Vadonatúj Covid-variáns a láthatáron: a Nimbus után jön a Stratus

Kedden arról beszélt Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ igazgatója, hogy hazánkban terjed a koronavírus Nimbus variácója. De angliai és tengerentúli adatok szerint már közelít a rendkívül fertőző Stratus.

Ha egészség van, minden van

Ön is rendszeresen ad vért? Akkor ezt érdemes tudnia

Egészségünk megőrzésére, az öngondoskodás és a másokkal való törődés fontosságára, ezzel együtt a rendszeres véradás jelentőségére hívta fel a figyelmet az OTP Egészségpénztár és az Országos Vérellátó Szolgálat közös sajtótájékoztatóján. 

Zöld jelzést kapott egy gyógyszer Brüsszelben – rengeteg nőnek segíthet

Zöld jelzést kapott egy gyógyszer Brüsszelben – rengeteg nőnek segíthet

Egy rendkívül veszélyes betegséget kezelhet.

Nincs mellkassebész – Kunetz Zsombor veszélyes helyettesítésről számolt be

Nincs mellkassebész – Kunetz Zsombor veszélyes helyettesítésről számolt be

Az egészségügyi szakértő új poszttal jelentkezett.

Több tízmilliós ígéretet tett a kórházi dolgozóknak a kormány

Több tízmilliós ígéretet tett a kórházi dolgozóknak a kormány

75 milliót fordíthatnak az egészségükre.

Magyarország elveszítheti előkelő helyét ebben a fontos rangsorban?

Egyre kevesebb klinikai gyógyszervizsgálat indul Magyarországon. Az Európai Unióban a korábbi hetedik helyről a kilencedikre csúsztunk vissza. Az Innovativ Gyógyszergyártók Egyesülete szerint fontos lenne ezt a helyezést megtartani, hiszen a klinikai vizsgálatok nemzetgazdasági szinten óriási bevételt jelentenek.

A betegek gyógyulása a legfontosabb - legalábbis ennek kellene fókuszba kerülnie

Mi lesz a magánegészségüggyel? Az elmúlt egy év komoly változásokat hozott

A magánegészségügyben tapasztalható költési trendekről, a szolgáltatók által nyújtott jelenlegi és jövőbeni lehetőségekről, valamint a prevenció fontosságáról is beszélt a Portfolio-nak adott interjújában Fábián Lajos Károly, a VOSZ Egészségügyi tagozatának elnöke.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168