Csak később derült ki, milyen ördögien időzített a kormány

Szinte nem múlik el úgy nap, sőt kis túlzással már óra sem, hogy ne esne szó a kormány július elején bejelentett és szeptember 1-jén elindult új csodafegyveréről, az Otthon Startról, amely az állami támogatásnak köszönhetően a piacinál alacsonyabb, legfeljebb 3 százalékos kamatozású lakáshiteleket tesz elérhetővé. A feltételek menetközben is finomodtak, illetve derültek ki új részletek.

Az például csak most állt össze előttünk is, milyen indíttatásból változtathatta meg június második felében az Országgyűlés azt a szabályt, hogy az önkéntes egészségpénztárakba befizetett összegek ne csak féléves várakozás után, hanem azonnal felhasználhatók legyenek. Például gyermekszületéshez, beiskolázáshoz, felsőoktatási tandíjhoz, idősgondozáshoz. De ami történetünk szempontjából érdekes: lakáshitel-törlesztéshez.

Márpedig szakértők arra számítanak, az Otthon Start hitel hatására tovább nőhet az az összeg, amelyet a számlájukon lévő egyenlegből jelzáloghitel-törlesztésre fordítanak az egészségpénztári tagok, miközben ezek szummája már az év első felében így is meghaladta a kétmilliárd forintot.

Persze azért alapvetően nem a lakáshitel miatt ajánlatos belépni egy egészségpénztárba, vagy a annak, aki már tag, növelni a befizetéseit. Hanem azért, mert ez egy fontos öngondoskodási forma, ami különösen a hazai állami egészségügyi viszonyok közepette sokat segíthet.

Erről is beszélt lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti adásában a csatorna kérdezőjével, Szűcs M. Péterrel.

