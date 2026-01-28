3p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar Takács Péter

Csak márciusban jöhet a kórházi adósságok zömének kifizetése

mfor.hu

Tavaly év végén elérte a 95,5 milliárd forintot a kórházak adóssága. A konszolidáció pedig majd két részletben érkezik: a nagyobb hányada csak márciusban. 

December végén a Magyar Államkincstár (MÁK) adatai szerint 67,2 milliárd forint tartozása volt az egészségügyi intézményeknek, novemberben pedig 66,9 milliárd forint adósságról közölt adatot a MÁK. Tavaly az év utolsó hónapjában az egyetemi klinikákkal együtt 95,5 milliárd forintra ugrott a kórházak tartozása – mondta Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economx-nak. 

Hozzátette: 2025 utolsó hónapjában csak csekély mértékben nőtt az adósság novemberhez képest, ami azt tükrözi, hogy év végén a központi költségvetésből plusz forrásokat kaptak egyes intézmények.

Így alakult az egyetemi klinikák tartozása 2025. december végén:

  • Szegedi Tudományegyetem: 8,5 milliárd forint;
  • Semmelweis Egyetem: 1,3  milliárd forint;
  • Pécsi Tudományegyetem: 9,9  milliárd forint;
  • Debreceni Egyetem: 8,6 milliárd forint;

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy 2025-ben 95 milliárd forint lett a kórházak adósság és ennyit is terveztek.

Rásky László szerint elfogyott a bizalom
Fotó: DepositPhotos.com

Az egészségügyi kassza négyezer milliárd forint, ebből 95 milliárd forint a tervezett adósság, és ezt ki is fogják fizetik majd a kórház konszolidáció keretében. Takács Péter szerint még nem volt olyan év, hogy a beszállítók ne kapták volna meg azt a pénzt, ami járt nekik. Tavaly beépítettek plusz 150 milliárdot az egészségügy finanszírozásába, 2026-ban pedig Takács Péter szerint újabb 80 milliárd forint érkezik a rendszerbe, de lehet, hogy több is lesz.

Azt is elmondta, hogy egyeztettek a beszállítókkal, és a konszolidáció két részletben érkezik meg majd idén év elején. Az egyiket várhatóan még januárban, a nagyobb részt, ami 85 milliárd forint körüli összeg azt pedig majd márciusban utalják át az intézményeknek, akik majd tovább utalják a beszállítóknak.

Ugyanakkor Rásky László szerint a kórházak eszközbeszállítói, vagyis az Orvostechnikai Szövetség tagvállalatainak tulajdonosai a kormányzati intézkedéseket lassúnak és elégtelennek tartják. Általános vélemény, hogy ha az állam szervezi az egészségügyet és 60 napban határozza meg a fizetési határidőt, akkor kutya kötelessége határidőre fizetni. Rásky László azonban hangsúlyozta, hogy azt komoly eredménynek tartja, hogy az elmúlt két évben történtek olyan pozitív lépések, amelyek hosszú távon jó irányba mutatnak.

A szakember a lap kérdésre válaszolva kiemelte, hogy a vállalkozások a legtöbb esetben az elvárt és korrekt mértékű fizetésemelést sem tudták kitermelni, plusz juttatásokra esetleg év végi pulykapénzre szinte nem volt lehetőségük. Nem túlzás Rásky László szerint azt állítani, hogy elfogyott a bizalom, amit csak hosszú évek munkájával lehet majd helyreállítani.

 

