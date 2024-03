Hiába ingyenes az ellátás, külföldre menekülnek a meddő párok

„Több indoka is van annak, hogy egy brnói magánklinikához fordultunk. Például az, hogy a magyar intézményekhez képest nagyobb a sikerrátájuk és valóban személyre szabott ellátásban részesülhetünk a férjemmel” – vág lapunk kérdésére a közepébe egy név nélkül nyilatkozó hölgy, nevezzük Nórának, miért mentek el Csehországig, ha itthon ingyenesek a meddőségi kezelések.

Azt is mondja, hogy az ő tapasztalatuk szerint a cseh klinikán alaposabb a kórtörténet tanulmányozása, valamint a rájuk szabott gyógyszeradag precizitása, és számukra fontos, hogy nem futószalagszerűen folynak a vizsgálatok. Nóráék ugyan Magyarországon belefogtak egy meddőségi eljárásba az egyik klinikán, de azt félbehagyva választották Brnót.

Nem csökken, hanem pont fordítva, egyre nő a magyar meddő párok tömege a szomszédban. Fotó: Depositphotos

„Ott sokkal több időt szán a szakorvos egy-egy páciensre, mint Magyarországon. A magyaroknak koordinátorok segítenek. Ha szükséges, tolmácsolnak is, de sok alkalmazott tud angolul és/vagy németül. A koordinátorok 0-24 órában elérhetők, gyors és releváns válaszokat adnak a kérdéseinkre akár írásban és még azt is megmutatják, hogyan adja be magának az injekciót a páciens”.

Nóra szerint a cseh klinika felszerelése modernebb, mint a legtöbb magyar intézményé. Természetesen vannak extraszolgáltatások, amelyek nem férnek bele az alapcsomagba és ugyanúgy van embriólefagyasztás, mint itthon. Végeznek többféle előszűrést is különböző betegségekre, s ha bármi veszélyeztetné az eljárást, akkor nem indítják el a procedúrát.

Unica Klinika: valóban többen jönnek

„2021-ben még egyedül voltam magyar nyelvű koordinátor, azóta közel duplájára nőtt az érdeklődők száma, emiatt fel kellett venni még egy kolléganőt. Ennek ellenére már ketten is alig bírjuk a munkát. 2021-ről 2022-re volt egy óriási ugrás az érdeklődőknél, ami 2023-ra kicsit alábbhagyott, de így is többen vannak, mint 2022 előtt. Két éve még havonta 15 magyar érdeklődőnek segítettem, ma már hozzávetőleg harmincan keresik fel rajtunk keresztül a klinikát” – mondja Buzál Anikó, a brnói Unica Klinika munkatársa arra a kérdésre, hogy 2022, az ingyenes meddőségi eljárások bevezetése óta csökkent-e a magyar párok száma vagy sem.

Dr. Helena Nohelová, az Unica igazgatónője a magyar páciensekre vonatkozó pontos adatokat nem adhat meg, de megerősítette lapunknak, hogy folyamatosan növekszik a nem kevés költséggel járó, meddőségi eljárások miatt kiutazó párok száma.

Arra a kérdésre, hogy az ingyenesség ellenére miért keresik mégis egyre többen a klinikájukat a páciensek, azt mondja, intézményük szájról szájra terjed, és a kezelésen részt vett páciensek ajánlására választják őket az új érdeklődők.

Az Unica Klinika Brnóban. Közel van a magyaroknak. Fotó: unica.cz

„Emellett minőségi szolgáltatásaink, hosszútávú tapasztalatunk, professzionális hozzáállásunk és nagy szakértelemmel rendelkező csapatunk van, ahol a magyarul beszélő koordinátorainknak köszönhetően nincs kommunikációs és nyelvi akadály. És nem utolsósorban azért jön hozzánk egyre több magyar, mert nálunk várakozás nélkül kezdhetik meg a kezelést” – teszi hozzá Nohelová.

Káosz van Magyarországon?

„Magyarországon a meddőségi kezelések szerves részét képezik a kormányzati családpolitikának, mert ezek optimális esetben akár 7-8 százalékát is biztosíthatnák az éves születésszámnak, a jelenlegi 2-3 százalék helyett” – írta Dr. Kaáli Nagy Géza professzor legutóbbi OS-közleményében. Az egykori sikeres Kaáli Intézetek alapítója rámutat: az ingyenes és korlátlan mennyiségű kezelések lehetősége nagyon csábító volt a meddő párok számára, akik soha nem látott számban jelentkeztek az állami tulajdonba került meddőségi centrumokban. Ekkor még minden döntéshozó jogosan feltételezte azt, hogy több kezelésből több gyermek fog születni. Sajnos, nem ez történt.

Bár hazánkban megduplázták ugyan az évi kezelések számát, de az intézetek túlterheltsége és az esélytelen betegek kezelése miatt a beavatkozások hatékonysága sokat romlott. A vártnál sokkal kevesebb gyermek született.

Repromeda: háromszor annyian vannak már

A szintén csehországi Repromeda Meddőségi Központ főigazgatónője, Dr. Katerina Vesela még közelebb visz a meddőségi turizmus nagyságát illetően.

„A szakterület magyar államosítása óta jelentősen, 2022-2023 között háromszorosára nőtt a segítséget kérő és meddőségük kezelését kérő magyar párok száma” – jelenti ki a megdöbbentő növekedés mértékét a klinika vezetője.

A Repromeda szintén Brnóban található. Fotó: repromeda.cz

Arra a kérdésre, mit gondol, hogy abból az országból, amely Európában a legtöbbet költi meddőségre, vajon miért választják mégis a költségekkel és utazással járó procedúrát, azt mondja, arról nincs tudomásuk, hogy Magyarország mennyit fektet be a meddő párok kezelésébe. De azt tudják a betegektől, hogy nem elégedettek az országukban alkalmazott módszerek portfóliójával.

„Általában arra hivatkoznak, hogy olyan alapvető módszereket alkalmaznak, amelyek nem képesek megoldani a meddő párok konkrét problémáinak egy részét. Ilyen például a Magyarországon nem engedélyezett preimplantációs genetikai vizsgálat, ami az előrehaladott anyákkal rendelkező párok fő problémája, vagy ehhez hasonló vizsgálatok” – mondja a Repromeda vezetője, aki bár nem nevezi nevén, de minden bizonnyal a petesejtdonációra is gondol, ami Magyarországon egyelőre nem elérhető alternatíva a meddő párok számára.

Azt is hozzáteszi, hogy bár a számok nem hazudnak, azt nem tudja kijelenteni, hogy a jó szándék ellenére az államosítás pont az ellenkezőjét érte volna el, miszerint a külföld felé tolták a meddő párokat, de az biztos, hogy ha a reproduktív medicina egészségügyi rendszere nem kielégítő a helyiek számára, akkor nagyon gyakran élnek a külföldi kezelés megválasztásának jogával.

„A helyi rendszerről mindig érdemben tanúskodik az, ha a betegeknek külföldre kell utazniuk, hogy kívánságuknak megfelelő kezelést kapjanak. Mi nagyon örülünk, hogy segíthetünk a magyar pároknak, de természetesen azt kívánom, hogy egyszer kapjanak megfelelő kezelést hazájukban” – tette hozzá Katerina Vesela.

Szlovákia: itt is nő a magyar páciensek száma

Egy szlovák klinika névtelenséget kérő magyar asszisztense szerint - a páciensek beszámolója alapján - elsősorban azzal van a gond Magyarországon, hogy rengeteget kell várniuk a pároknak, hogy egyáltalán konzultációra bekerüljenek. Sokat hall arról is a hozzájuk érkezőktől, hogy 40 életév felett nem is igazán foglalkoznak velük (pedig a kormány mindig kiemeli, hogy 45 éves korig bezárólag vállalja a meddő nők kezelését). Azt is mesélik a magyar páciensek, hogy ha vizsgálatokat kell végeztetniük, akkor leggyakrabban privát rendelésen kell intézniük, ami az ingyenességgel ellentétben rengeteg pénzbe kerül.

„Mi egy kis klinika vagyunk Szlovákiában, nem fogadhatunk annyi pacienst, mint a nagy centrumok Pozsonyban vagy Brnóban, de annyi biztos, hogy a magyar páciensek száma egyre növekszik” – tette hozzá a klinika munkatársa.

Ahogy szinte minden klinikának, nekik is van egy zárt csoportjuk a Facebook-on, ahol 3-4 naponta köszöntik név szerint a 10-12 új tagot. A tagok közel fele pedig mindig magyar.