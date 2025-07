Csótányokat videózott Kulja András a Péterfy Kórházban

Bírálta Vitályos Esztert és Takács Pétert, amiért szerinte hazugságokkal és mellébeszéléssel próbálják elfedni a valóságot. Felszólította Takács Pétert, hogy látogassa meg a kórházakat, és kérjen több forrást, tiszteletet és felelősséget az egészségügynek. Úgy fogalmazott: „amit most látunk, az nem kormányzás. Ez cserbenhagyás.” Azt írta, a TISZA Párt kormányváltás után átfogó reformmal, a beteg- és szakmai szervezetek bevonásával fogja fejleszteni az egészségügyet, a problémákat pedig feltárja és nem elfedi.

Kulja András, a Tisza Párt politikusa – akinek orvosi végzettsége van – a Péterfy Sándor utcai Kórház állapotáról írt, válaszul Vitályos Eszter kormányinfón tett megjegyzésére, miszerint a csótányos képeket „biztosan a saját otthonában” készítette. Kulja ezért két éjszakán át bejárta a kórház nyitott részeit, hogy ne zavarja az ellátást, és dokumentálta, hogy a folyosókon, udvaron, lépcsőházban, alagsorban és az igazgatósági épület előtt is hemzsegtek a csótányok.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!