2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar

Csütörtöktől működésképtelen lehet egy fontos kórház

mfor.hu

27 orvos jelentette be távozási szándékát.

A legutóbbi fejlemények szerint 27 orvos, 16 szakorvos és 11 rezidens helyezte letétbe felmondását a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (Nyírő OPAI), és a Telex információi szerint mind távozni fognak az intézményből, ha a főigazgató, Dr. Ézsi Robin csütörtök délutánig, az ultimátum szerint március 5-én 16 óráig nem mond le az intézetvezetői posztról.

A fent megjelölt szakemberek közös nyilatkozatot juttattak el az intézmény vezetőségéhez, ez a dokumentum eljutott a Telexhez. Ebben úgy fogalmaznak, hogy a Nyírő OPAI-ban fenntarthatatlanná vált a folyamatos túlterheltség, a nem megfelelő orvoslétszám, és az ezekből fakadó szüntelen munkahelyi stressz. Az aláírók álláspontja szerint a helyzet kialakulása nagy mértékben köszönhető Ézsi Robinnak, és az ő nem megfelelő szakmai kompetenciáinak.

„Mivel a korábbi egységes fellépésük nem hozott változást a munkakörülményekben, most az a céljuk, hogy a munkáltató azonnali hatállyal mentse fel Ézsi Robint a főigazgatói pozícióból, nevezzen ki olyan megbízott főigazgatót, akinek van pszichiátriai szakvégzettsége. Aztán írjon ki 2026-ban olyan főigazgatói pályázatot, amiben a poszt betöltésének feltétele a pszichiátriai szakorvosi szakképzettség. A dokumentumban világosan leírták, megsemmisítik a felmondásukat, ha Ézsi Robint március 5-ig felmentik a pozíciójából és a helyére pszichiáter végzettségű megbízott főigazgatót neveznek ki” – írja a lap, mely hozzáteszi: ha ezek az orvosok elmennek, gyakorlatilag működésképtelen lesz a kórház, mert ennyi szakembert képtelen lesz átvezénylésekkel pótolni az Országos Kórházi főigazgatóság (Okfő).

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A jó öregedés egészen bizarr titka

A longevity, vagy anti-aging tudomány ma már azt is vizsgálja, hogy a bélmikrobák mennyire segíthetik a jó öregedés titkát.

Kunetz Zsombor: „Ritkán látni, hogy valaki ellen ennyire egységesen állna ki egy szakma”

Immár 500 pszichiáter írta alá azt a petíciót, amely azt szeretné elérni, hogy távolítsák el a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet éléről Ézsi Robint. 

Bár drága, de Magyarországon is kapható már a chikungunya-vírus elleni védőoltás

A Nemzeti Oltóközpontban lehet igényelni. 

A 80 milliós tőkeinjekció sem lesz elég a durván megugrott kórházi adósságokra

Január végére több mint 100 milliárd forintra rúgtak az egészségügyi intézmények adósságai.

gyógyszer

Gyógyszerrendelés: hosszú levelet írtak, nem támogatják a változást

Jelen formájában nem támogatja az orvosi kamara a tervezett változtatásokat.

Dr. Kaáli Nagy Géza furcsállja a nemrég megjelent lombikstatisztikát

A Kaáli Intézetek alapító-vezetője, Dr. Kaáli Nagy Géza professzor szerint a nemrégiben megjelent meddőségi klinikák adatain alapuló elemzéssel valami nem stimmel. 

„Nem pártpropagandára, hanem több gyermekre van szükség” – mondja Szelényi Zoltán

Dr. Szelényi Zoltán orvos, aki nemrég arról számolt be, hogy többek között neki is köszönhetően Strasbourgban jogsértőnek mondták ki a magyar orvosok és tanárok megfigyelését, most arról posztolt, hogy a nemrégiben közzétett meddőségi jelentés nem más, mint kampányeszköz.

Összeomolhat a budapesti pszichiátriai ellátás

Egységesen felmondják az önként vállalt többletmunkát az ügyeleti ellátásban a fővárosi pszichiáterek.

MOK: Elfogadhatatlan a gyógyszerrendelés új szabálya

A kormány egy hetes határidővel társadalmi vitára bocsátotta azt a jogszabály-módosítási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben ne kizárólag orvosok rendelhessenek korábban felírt gyógyszereket. Erre reagált közleményében a Magyar Orvosi Kamara (MOK).

Rengeteg embert érintő változás készül a magyar gyógyszertárakban

Rengeteg embert érintő változás készül a magyar gyógyszertárakban

Új jogkört kaphatnak a gyógyszerészek.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168