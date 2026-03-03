Csütörtöktől működésképtelen lehet egy fontos kórház

A legutóbbi fejlemények szerint 27 orvos, 16 szakorvos és 11 rezidens helyezte letétbe felmondását a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (Nyírő OPAI), és a Telex információi szerint mind távozni fognak az intézményből, ha a főigazgató, Dr. Ézsi Robin csütörtök délutánig, az ultimátum szerint március 5-én 16 óráig nem mond le az intézetvezetői posztról.

A fent megjelölt szakemberek közös nyilatkozatot juttattak el az intézmény vezetőségéhez, ez a dokumentum eljutott a Telexhez. Ebben úgy fogalmaznak, hogy a Nyírő OPAI-ban fenntarthatatlanná vált a folyamatos túlterheltség, a nem megfelelő orvoslétszám, és az ezekből fakadó szüntelen munkahelyi stressz. Az aláírók álláspontja szerint a helyzet kialakulása nagy mértékben köszönhető Ézsi Robinnak, és az ő nem megfelelő szakmai kompetenciáinak.

„Mivel a korábbi egységes fellépésük nem hozott változást a munkakörülményekben, most az a céljuk, hogy a munkáltató azonnali hatállyal mentse fel Ézsi Robint a főigazgatói pozícióból, nevezzen ki olyan megbízott főigazgatót, akinek van pszichiátriai szakvégzettsége. Aztán írjon ki 2026-ban olyan főigazgatói pályázatot, amiben a poszt betöltésének feltétele a pszichiátriai szakorvosi szakképzettség. A dokumentumban világosan leírták, megsemmisítik a felmondásukat, ha Ézsi Robint március 5-ig felmentik a pozíciójából és a helyére pszichiáter végzettségű megbízott főigazgatót neveznek ki” – írja a lap, mely hozzáteszi: ha ezek az orvosok elmennek, gyakorlatilag működésképtelen lesz a kórház, mert ennyi szakembert képtelen lesz átvezénylésekkel pótolni az Országos Kórházi főigazgatóság (Okfő).