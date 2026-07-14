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Egészségügy bűnözés Halálozás Kórházak

Dagad a botrány az Észak-budai Szent János Centrumkórházban, öt ápolót hallgattak ki

mfor.hu

A 32 éves orvosnőt már májusban őrizetbe vették. 

Legalább öt ápolót már kihallgattak tanúként a rendőrök abban az emberölési ügyben indított nyomozásban, amelynek gyanúsítottja egy orvosnő, aki az Észak-budai Szent János Centrumkórházban dolgozott - tudta meg a Telex.

Információk szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztályának nyomozói azokat az ápolókat hallgatták ki, akik aznap, amikor az emberölés történt, műszakban voltak.

Mint ismeretes a rendőrség emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt nyomoz, egy 32 éves orvosnőt gyanúsítottként hallgattak ki, és őrizetbe is vették; a bíróság pedig elrendelte a nő letartóztatását. A bűnügyről először a TV2 Tények számolt be.

Szent János Kórház
Szent János Kórház
Fotó: Fotó: MTI
Az ügyben hírzárlat van, de a Telex úgy tudja, hogy az orvosnőt, A. A.-t még május közepén vették őrizetbe, majd tartóztatták le. A Telex információi szerint a Szent János Centrumkórház sürgősségi osztályán, azon belül is az úgynevezett fektető részlegen történt az a haláleset, ami miatt meggyanúsították. A hírek szerint egy idős személyről van szó, aki daganatos betegként került az osztályra. Az esetet állítólag az osztályt vezető orvos jelentette a kórház vezetőjének, így szerzett róla tudomást a rendőrség.

Az emberöléssel gyanúsított orvosnő 2020-ban végezte el az orvosi egyetemet, és mielőtt a Szent Jánosba ment, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház intenzív osztályán volt aneszteziológus, de pár éve a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban is dolgozott részmunkaidőben. A Telex szerint most visszamenőleg is vizsgálják, hogy ahol megfordult, történtek-e olyan halálesetek, amelyek során az idegenkezűség felmerülhet.

 

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