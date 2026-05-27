Döntött a kormány: közzéteszik a kórházi fertőzési adatokat

A Magyar-kormány a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalához szükséges intézkedésekről döntött – derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. Ezek szerint „a lakosság transzparens, naprakész tájékoztatása, valamint a további szükséges intézkedések meghozatala érdekében” országos módszertant dolgoznak ki a kórházi fertőzési adatok közzétételére.

Ennek során minden aktív fekvőbeteg-ellátó intézmény fertőzési adatait nyilvánosan elérhetővé teszik. Az adatok validáltak és szakmailag értelmezettek lesznek és az Egészségügyi Minisztérium arra is kötelezettséget vállalt, hogy a közzétételi rendszert folyamatosan fejlesztik, az adatok pontosságát és megbízhatóságát javítják.

A módszertan kidolgozásának határideje: 2026. június 30., míg az első nyilvános adatokat 2026. szeptember 1-jéig kell közzétenni.

Ez a rendelkezés nemcsak a közellátást nyújtó kórházakra vonatkozik, a magánkórházaknak is nyilvánosságra kell hozniuk az ominózus adatokat.