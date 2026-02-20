2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Egészségügy Egészségügy és egészségipar Takács Péter

Dr. Kaáli Nagy Géza furcsállja a nemrég megjelent lombikstatisztikát

mfor.hu

A Kaáli Intézetek alapító-vezetője, Dr. Kaáli Nagy Géza professzor szerint a nemrégiben megjelent meddőségi klinikák adatain alapuló elemzéssel valami nem stimmel. 

Dr. Kaáli Nagy Géza professzor, a Kaáli Intézetek alapító-vezetője közleményt adott ki a nemrégiben a Humánreprodukciós Intézet honlapján megjelent meddőségi statisztikák kapcsán.

Mint írja:

Takács Péter az egészségügyért felelős államtitkár szerint a meddőségi magánintézeteket azért kellett államosítani, mert eredményességi adataikat nem jelentették.

(Hozzátesszük: korábban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter még többek között azzal indokolta az államosítást, hogy visszaéléseket tapasztaltak a magánklinikáknál). 

Kaáli doktor így folytatja: Takács Péter felügyelete alatt a napokban közzétettek egy statisztikát: egy jelentést a hazai asszisztált reprodukciós centrumok 2024. évi beavatkozásairól és eredményességéről (kitekintéssel a 2017–2023 közötti időszakra).

Ebből a jelentésből azonban kiderült, hogy az államosítás előtti években (2017-2019) mégiscsak készült valamilyen statisztika – hívja fel a figyelmet Kaáli professzor.


Fotó: ATV

Hozzáteszi: A tisztánlátás érdekében jó lenne tudni, hogy ezeket az adatokat kik szolgáltatták, ha nem a kezelések 60 százalékát végző magánintézetek.

Ha csak egy csonka jelentésről van szó, akkor nem az almát hasonlították az almáhozA 2024-es adatok ugyanis az ország összes lombikbébi kezeléseinek az adatait tartalmazzák, az államosítás előttiek pedig nem.

A napokban Szelényi Zoltán orvos is kritikával illette a nemrégiben megjelent meddőségi számokat: 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

„Nem pártpropagandára, hanem több gyermekre van szükség” – mondja Szelényi Zoltán

Dr. Szelényi Zoltán orvos, aki nemrég arról számolt be, hogy többek között neki is köszönhetően Strasbourgban jogsértőnek mondták ki a magyar orvosok és tanárok megfigyelését, most arról posztolt, hogy a nemrégiben közzétett meddőségi jelentés nem más, mint kampányeszköz.

Összeomolhat a budapesti pszichiátriai ellátás

Egységesen felmondják az önként vállalt többletmunkát az ügyeleti ellátásban a fővárosi pszichiáterek.

MOK: Elfogadhatatlan a gyógyszerrendelés új szabálya

A kormány egy hetes határidővel társadalmi vitára bocsátotta azt a jogszabály-módosítási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben ne kizárólag orvosok rendelhessenek korábban felírt gyógyszereket. Erre reagált közleményében a Magyar Orvosi Kamara (MOK).

Rengeteg embert érintő változás készül a magyar gyógyszertárakban

Rengeteg embert érintő változás készül a magyar gyógyszertárakban

Új jogkört kaphatnak a gyógyszerészek.

Veszélyben vannak a magyar orvosok? Aggasztó felmérés készült

Veszélyben vannak a magyar orvosok? Aggasztó felmérés készült

Rengeteg a komoly probléma.

Mi kerül a legtöbbe a magyaroknak az egészségügyben?

Mi kerül a legtöbbe a magyaroknak az egészségügyben?

A GKI a KSH adatai alapján megvizsgálta a magyar egészségügyi kiadások szerkezetét, többek között azt is, hogy mekkora a lakossági és az önkéntes egészségbiztosítási finanszírozás szerepe a rendszerben.

A Covid nehezén túl vagyunk, de most robban be az influenza?

A Covid nehezén túl vagyunk, de most robban be az influenza?

Mit mutat a szennyvíz? A koronavírus stagnál, de az influenza még csak most jön igazán.

Az utolsó CT/MR berendezéseket is felvásárolta az állam a magáncégektől

2025. november 1-jétől a magánegészségügyi szolgáltatók már nem végezhetnek MR- és CT-vizsgálatokat. Az állam az Affidea gépparkjával kezdte meg a felvásárlásokat – most a Raditec Kft. három darab gépével befejeződött a magáncégek berendezéseinek átvétele közel 3,5 milliárd forintért.

„Ha egy közszereplő petesejtekről beszél, legyen tudományosan felkészült” – mondja a Tisza Párt szakértője

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptemberben kinevezett új elnöke, Székely János interjút adott, melyben merész kijelentést tett a petesejtdonációról. A kutatások azonban – és a Tisza Párt egészségügyi szakértője – azonban mást mondanak erről.

Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk – ami jelzi a súlyosbodó problémát

Hat óránként öngyilkos lesz egy honfitársunk – ami jelzi a súlyosbodó problémát

Központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátria súlyos bajba kerül – figyelmeztet az orvosi kamara.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168