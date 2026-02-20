Dr. Kaáli Nagy Géza furcsállja a nemrég megjelent lombikstatisztikát

Dr. Kaáli Nagy Géza professzor, a Kaáli Intézetek alapító-vezetője közleményt adott ki a nemrégiben a Humánreprodukciós Intézet honlapján megjelent meddőségi statisztikák kapcsán.

Mint írja:

Takács Péter az egészségügyért felelős államtitkár szerint a meddőségi magánintézeteket azért kellett államosítani, mert eredményességi adataikat nem jelentették.

(Hozzátesszük: korábban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter még többek között azzal indokolta az államosítást, hogy visszaéléseket tapasztaltak a magánklinikáknál).

Kaáli doktor így folytatja: Takács Péter felügyelete alatt a napokban közzétettek egy statisztikát: egy jelentést a hazai asszisztált reprodukciós centrumok 2024. évi beavatkozásairól és eredményességéről (kitekintéssel a 2017–2023 közötti időszakra).

Ebből a jelentésből azonban kiderült, hogy az államosítás előtti években (2017-2019) mégiscsak készült valamilyen statisztika – hívja fel a figyelmet Kaáli professzor.



Hozzáteszi: A tisztánlátás érdekében jó lenne tudni, hogy ezeket az adatokat kik szolgáltatták, ha nem a kezelések 60 százalékát végző magánintézetek.

Ha csak egy csonka jelentésről van szó, akkor nem az almát hasonlították az almához. A 2024-es adatok ugyanis az ország összes lombikbébi kezeléseinek az adatait tartalmazzák, az államosítás előttiek pedig nem.

A napokban Szelényi Zoltán orvos is kritikával illette a nemrégiben megjelent meddőségi számokat: