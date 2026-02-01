Drámai figyelmeztetés jött a Magyar Orvosi Kamarától

„Magyarországon a ’80-as évek óta nem volt olyan aggasztó az öngyilkosságok alakulása, mint az elmúlt 5 évben”

- olvasható a Magyar Orvosi Kamara közleményében, amelyben rámutatnak, hogy négy évtizedes csökkenés után 2019-ben megállt az öngyilkosságok számának csökkenése.

„Hat óránként lesz öngyilkos egy honfitársunk”

- szögezik le. „ Ennek oka nem egyetlen esemény, vagy átmeneti probléma, hanem rossz irányú társadalmi folyamatok, és a mentális egészségügy kritikus állapota” – teszik hozzá, amjd arról írnak, hogy a szakma legalább egy évtizede jelzi, hogy központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátrai ellátás súlyos bajba kerül.

Ennek ellenére úgy látják, hogy érdemi intézkedés nem történt, miközben:

Pszichiátriai intézmények sora korszerűtlen, olykor embertelen körülmények között működik. Még egyetemi klinikákon is gyakorlat, hogy a betegeket rácsok mögé zárják.

A szakdolgozó- és orvoshiány miatt nem kaphatják meg a betegek a megfelelő törődést.

Az irányítás minden szintjén – intézményvezetők, minisztérium – rendszeres, hogy másodrendű területként kezelik a pszichiátriát, a szakmai vészjelzéseket félresöprik.

Egyes intézményekben a szakmai szempontok mellőzésével, politikai lojalitás alapján, vagy egyenesen pályázat nélkül, jogszabályokat semmibe véve jelölnek ki vezetőket.

A háziorvosok nem kapják meg azokat az ellátási jogosítványokat, például precíz diagnosztikával kombinált gyógyszerfelírási jogot, amelyeket a szakma teljes konszenzussal javasolt.

A pszichoterápia hozzáférhetősége évtizedek óta nem javul, miközben minden szakmai ajánlás szerint kulcseleme lenne a megelőzésnek.

A gyermekek, a krízishelyzetben lévő kamaszok a kapacitáshiány miatt nem jutnak időben megfelelő segítséghez.

A betegjogok rendszeresen sérülnek.

Nem jutnak hozzá az állampolgárok az őket jog szerint megillető, független szakvizsgálathoz, a bíróságok eseti szakértőkkel próbálnak lavírozni egy túlterhelt, strukturálisan alulfinanszírozott rendszerben.

A közlemény a kialakult helyzetet „közegészségügyi krízisnek” nevezi.