2p
Egészségügy Egészségügy és egészségipar Magyar Orvosi Kamara

Drámai figyelmeztetés jött a Magyar Orvosi Kamarától

mfor.hu

Hatóránként lesz öngyilkos egy magyar ember, mélyponton a pszichiátria ellátás?

„Magyarországon a ’80-as évek óta nem volt olyan aggasztó az öngyilkosságok alakulása, mint az elmúlt 5 évben”

- olvasható a Magyar Orvosi Kamara közleményében, amelyben rámutatnak, hogy négy évtizedes csökkenés után 2019-ben megállt az öngyilkosságok számának csökkenése.

„Hat óránként lesz öngyilkos egy honfitársunk”

- szögezik le. „ Ennek oka nem egyetlen esemény, vagy átmeneti probléma, hanem rossz irányú társadalmi folyamatok, és a mentális egészségügy kritikus állapota” – teszik hozzá, amjd arról írnak, hogy a szakma legalább egy évtizede jelzi, hogy központi kormányzati beavatkozás nélkül a pszichiátrai ellátás súlyos bajba kerül. 

Ennek ellenére úgy látják, hogy érdemi intézkedés nem történt, miközben:

  • Pszichiátriai intézmények sora korszerűtlen, olykor embertelen körülmények között működik. Még egyetemi klinikákon is gyakorlat, hogy a betegeket rácsok mögé zárják.
  • A szakdolgozó- és orvoshiány miatt nem kaphatják meg a betegek a megfelelő törődést.
  • Az irányítás minden szintjén – intézményvezetők, minisztérium – rendszeres, hogy másodrendű területként kezelik a pszichiátriát, a szakmai vészjelzéseket félresöprik.
  • Egyes intézményekben a szakmai szempontok mellőzésével, politikai lojalitás alapján, vagy egyenesen pályázat nélkül, jogszabályokat semmibe véve jelölnek ki vezetőket.
  • A háziorvosok nem kapják meg azokat az ellátási jogosítványokat, például precíz diagnosztikával kombinált gyógyszerfelírási jogot, amelyeket a szakma teljes konszenzussal javasolt.
  • A pszichoterápia hozzáférhetősége évtizedek óta nem javul, miközben minden szakmai ajánlás szerint kulcseleme lenne a megelőzésnek.
  • A gyermekek, a krízishelyzetben lévő kamaszok a kapacitáshiány miatt nem jutnak időben megfelelő segítséghez.
  • A betegjogok rendszeresen sérülnek.
  • Nem jutnak hozzá az állampolgárok az őket jog szerint megillető, független szakvizsgálathoz, a bíróságok eseti szakértőkkel próbálnak lavírozni egy túlterhelt, strukturálisan alulfinanszírozott rendszerben.

A közlemény a kialakult helyzetet „közegészségügyi krízisnek” nevezi.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Igaz, amit a Nike állít, hogy a cipői hatással vannak az elménkre?

A sportcipők az ambíciók új korszakába léptek. A Nike már nem elégszik meg a kényelem vagy a teljesítmény ígéretével, azt állítja, hogy cipői aktiválhatják az agyat, fokozhatják az érzékszervi tudatosságot, sőt, a talpak stimulálásával javíthatják a koncentrációt is.

Amit tudni kell az új vírusról

Amit tudni kell az új vírusról

Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa a Facebookon osztotta meg a hetekben felbukkant Nipah-vírusról a legfontosabb tudnivalókat.

Már nem csak az idősebbeket fenyegeti a Parkinson-kór

A páciensek mintegy 10 százaléka 50 év alatti.

Péntek esti Közlönnyel jött el a kórházak megmentése

Péntek esti Közlönnyel jött el a kórházak megmentése

Adósságrendezési támogatást ad a kormány az egészségügyi intézményeknek.

„Keserű utolsó nap” – így búcsúzott az elvérzett érdi szakrendelő főigazgatója

Feljelentést is megígért. 

Csak márciusban jöhet a kórházi adósságok zömének kifizetése

Tavaly év végén elérte a 95,5 milliárd forintot a kórházak adóssága. A konszolidáció pedig majd két részletben érkezik: a nagyobb hányada csak márciusban. 

Novák Katalin újra aktív a közösségi médiában

Ismét posztolt Novák Katalin az X-en, a Stephen J. Shaw-val közös vállalkozásuk weblapja pedig megújult és sorra kerülnek fel új tartalmak.

Soha ennyi orvos nem indult még választásokon, mint idén

Többen is a parlamentbe juthatnak. 

Mutatjuk, végül mi lett a Heim Pál Gyermekkórház új avatarának a neve

Lezárult a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet avatárprojektjének névadó időszaka. A kórház örömmel osztja meg a hírt: a legnépszerűbb a PALKÓ név lett!

„Az egészségügy elsorvasztása sunyi és aljas módja a népirtásnak” – jelentette ki Felföldi József

A debreni miliárdos friss posztjában rámutat a magyar egészségügy gyenge pontjaira. 

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168