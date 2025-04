Duplájára nőtt a műhibaperekre kifiezetett kártérítések összege

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Az új adatbázisban, a Központi Per Támogatási Rendszerben az OKFŐ minden pert vagy műhiba kapcsán kialakult egyezséget nyomon tud majd követni. A projekt pilot jelleggel 2025. május 31-én indul el, tette hozzá a jogi igazgató.

Répássy Árpád arról is beszélt, hogy 2024-ben 156 millió forintot, 2023-ban 73 millió forintot fizettek ki egyezségek esetén.

„2023-ban 1272 panasz érkezett, ezek azok az ügyek, melyek műhiba jogvitákat vagy műhiba pereket is generálhatnak. Összesen 238 esetben kötöttek egyezséget az intézmények.Évente 40-50 ügyben történik pert megelőző egyezség kötés” – sorolta az adatokat a jogi igazgató.

A lap szerint a rendszer nem azért jön létre, hogy pereket nyerjenek, mert vannak perek, melyeket nem is szabad megnyerni. Utóbbi esetben azt kell elérni, hogy ezek a perek el se induljanak. A pereket minden esetben megelőzi egy panasz.

Létrejön a Központi Per Támogatási Rendszer – erről Répássy Árpád, az OKFŐ jogi igazgatója beszélt a Magyar Kórházszövetség háromnapos konferenciáján. Kiemelte, hogy a sebészet, a traumatológia, a sürgősségi ellátás és a szülészet-nőgyógyászat a műhibaperekben leginkább érintett területek – írja az Economx.

