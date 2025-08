Durva anomáliák a székesfehérvári kórházban, kancsóból mosdatták az újszülötteket

Komoly higiéniai problémákkal szembesültek a székesfehérvári kórház B épületében a betegek és az ott dolgozók a múlt hétvégén. A Demokratikus Koalíció egyik országgyűlési képviselője egy fotót tett közzé a kórház látogatói mosdójából, amelyen egy figyelmeztető felirat látható: „Szigorúan tilos megnyitni a csapot” – a felirat alatt a hétvégi dátum szerepelt.

Az RTL Híradó szerint az egyik újdonsült édesanya arról számolt be, hogy sem ő, sem gyermeke nem tudott rendesen megfürdeni a kórházban a szülés után. Csak másnap volt lehetőségük tisztálkodni, addig csupán egy kancsó meleg vízzel történt „leöntés” jutott nekik. Mint mondta, a babákat is így tisztították: melegített vizet hoztak kannában, és azzal öntözték le őket. Az anyuka szerint a helyzet nemcsak kényelmetlen, de egészségügyi szempontból is aggasztó volt.

A vízhiányt egy fertőzésveszély okozta: a kórház vízrendszerében baktériumot találtak, ezért az egész rendszert fertőtleníteni kellett. A kórház közösségi oldalán kedden megjelent tájékoztató szerint szombat reggeltől vasárnap reggelig, 24 órán át zárták el a vizet a B épületben. Azt állítják, hogy erről előre tájékoztatták a betegeket.

Nem erre számít egy kismama, mikor bemegy szülni

Fotó: Facebook

Földi Judit, a DK helyi képviselője szerint nem ez volt az első eset, amikor gond volt a vízhálózattal. A B épületben nemcsak a szülészet működik, hanem a gyermekambulancia, a koraszülött osztály és a nőgyógyászat is, ahol folyamatosan zajlanak műtétek, újszülöttek látják meg a napvilágot – vagyis kiemelten fontos lenne a higiénikus környezet biztosítása.

A problémáról több érintett kismama is beszámolt a közösségi médiában. Egyikük arról írt, hogy a vízhasználat korlátozása hetek, hónapok óta tart, ezért a szülő nők hideg ásványvízzel locsolták a gátjukat a fertőzött csapvíz elkerülése érdekében.

Egy másik anya, aki májusban szült, azt írta: „naponta két palack vizet kaptunk – inni, mosogatni, tisztálkodni, és a babát is ebben kellett fürdetni.”

Egy neve elhallgatását kérő kórházi dolgozó is megszólalt a híradóban. Elmondása szerint a vízhiány a legalapvetőbb higiéniai feladatokat is ellehetetlenítette: kézmosás, eszközfertőtlenítés, bemosakodás, takarítás – mind nehézségekbe ütközött. Ezekhez palackos vizet használtak, amit előre próbáltak összegyűjteni a rendszer lezárása előtt.

Az érintett osztályon a csapokat azóta már újra lehet használni, de a víz továbbra sem iható. Egy nappali látogatás alkalmával készült videó tanúsága szerint a csapokon nincs semmilyen figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy a víz nem alkalmas emberi fogyasztásra.

Mindeközben kedden a Válasz Online arról írt, milyen lejtmenetben van Magyarországon a születések száma, amit az is jelez, hogy már a magán szülészeteken is visszaesett a forgalom.