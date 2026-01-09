3p
Durva tendencia: 2025-ben 179 háziorvos hagyta ott a praxisát

Kormos Olga

2026 elejére tovább nőtt az üres háziorvosi praxisok száma. Csak tavaly közel 180 háziorvos hagyta maga mögött körzetét.

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) legfrissebb statisztikája szerint már 934 üres háziorvosi praxis van Magyarországon. Csak tavaly 179 háziorvos döntött úgy, hogy nem folytatja az alapellátásban hivatását.

Az elmúlt években a következőképpen alakult a végtelenül szomorú tendencia statisztikája:

  • 2020. decemberben 542 betöltetlen praxis
  • 2022. januárban 645 üres praxis
  • 2023. januárban 681 üres praxis
  • 2024. novemberben 837 üres praxis
  • 2025. júliusban 892 üres praxis
  • 2026. januárban 934 üres praxis.

Ebből az rajzolódik ki, hogy hat év alatt közel 392 orvos tűnt el a rendszerből. Az elmúlt egy évben pedig felgyorsult a folyamat, hiszen ennek a számnak közel a fele erre az időszakra esik. 

Egyébként már 2026-ban is hagytak árván körzeteket a háziorvosok: még január közepén sem járunk, de már 19 orvos döntött úgy, hogy január 1-jétől máshol folytatja.

Egy év alatt közel 180 fő hagyta ott az egészségügyi alapellátási szektort
Egy év alatt közel 180 fő hagyta ott az egészségügyi alapellátási szektort
Fotó: Pixabay

A legtöbb üres háziorvosi praxis Budapesten (111 darab), Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében (98 darab), Pest vármegyében (77 darab), Jász-Nagykun-Szolnokban (60 darab) és Békésben (59 darab) található. A többi vármegyében ilyen a helyzet:

  • Baranya: 23
  • Bács-Kiskun: 48
  • Csongrád: 20
  • Fejér: 54
  • Győr-Moson-Sopron: 40
  • Hajdú-Bihar: 32
  • Heves: 44
  • Komárom-Esztergom: 34
  • Nógrád: 36
  • Somogy: 44
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg: 30
  • Tolna: 35
  • Vas: 30
  • Veszprém: 37
  • Zala: 22.

Az OKFŐ honlapján egyébként jelenleg 435 praxishirdetés található, melyben nem csak háziorvosokat, hanem fogorvosokat is keresnek. Az újévben kilenc hirdetést adtak fel eddig.

Kevesebb háziorvos, kevesebb páciens

Az alapellátó orvosok számának csökkenése miatt a lakosság ellátása egyre nagyobb kihívást jelent. Még akkor is, ha nem csak háziorvosok, hanem nagyvárosnyi lakosság is eltűnt az egészségügyi rendszerből – erre a napokban a G7 cikke világított rá. A lap közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK), az így megkapott adatok alapján pedig kiderült, hogy a magyar lakosság hét százaléka nincs háziorvoshoz bejelentkezve: 2014 és 2023 között 96-ról 92,7 százalékra csökkent a háziorvosi körzetbe bejelentkezettek aránya.

De Magyarországon egy háziorvosra átlagosan így is mintegy 1700-1900 bejelentkezett lakos jut. Az arány vármegyénként eltér.

A bejelentkezés hiányának számos oka lehet. Például a lakosok egy része ugyan magyar lakcímmel rendelkezik, de külföldön dolgozik, így elképzelhető, hogy a munkahelyén jár inkább orvoshoz. Akinek pedig nincs érvényes biztosítása, nem választhat háziorvost. De a telemedicina is egyre inkább tért hódít. 

A NEAK-adatok még durvább helyzetet mutatnak

Létezik egy másik nyilvántartás is, a Pénzcentrum a Nemzeti Egészségbiztosító Alapkezelő (NEAK) statisztikáját vizsgálta meg. Ez alapján 2026. januárban 6388 háziorvosi vagy házi gyermekorvosi praxis működik, amiből 2026 elején már több mint 1000 betöltetlen körzetet tartottak nyilván. Tehát a NEAK számításai szerint 2026 januárjában 1006 betöltetlen háziorvosi praxis van. 

