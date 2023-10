Durván hódít a vegán étrend: 2050-re százmillióan fogják követni Európában

Három cég is beolvadt az egyik legnagyobb magánegészségügyi vállalkozásba

2023 egyértelműen a TritonLife éve. Áprilisban veszprémi fejlesztést, nyáron miskolci beruházást jelentettek be, szeptemberben egy egészégportállal írtak alá együttműködést, most pedig három cég olvadt be a Tritonlife Magánkórházak Zrt.-be.