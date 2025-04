Dúskálhatunk a szabad járóbeteg-időpontokban az államtitkár szerint

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Hozzátette, hogy nemcsak az okostelefonra ingyenesen letölthető EgészségAblak alkalmazásban, de a szintén ingyenes, 1812-es Egészségvonalon keresztül is foglalható járóbeteg-időpont.

Az államtitkár szerint jelenleg több mint 100 ezer szabad időpont áll rendelkezésre röntgendiagnosztikára, nőgyógyászatra, sebészetre vagy tüdőgyógyászatra is járóbeteg-ellátásban; 50 ezernél több szabad időpont van traumatológiára, reumatológiára, fül-orr-gégészetre, belgyógyászatra, endokrinológiára, neurológiára, urológiára és laboratóriumi diagnosztikára; több tízezer időpont szabad ezeken kívül még kardiológiára, pszichiátriára, szemészetre, ultrahangra, bőrgyógyászatra és ortopédiára is.

Kiemelte, hogy márciustól már a beutaló nélküli és a beutalóköteles ellátások esetében is érvényes, hogy a betegek az ország bármely szakrendelőjébe foglalhatnak időpontot, ezáltal csökken a várakozási idő, kényelmesebben tudnak helyszínt és időpontot választani a betegek, és optimálisabbá válik a szakrendelők kihasználtsága is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!