Ebből sem lesz főműsoridőben sugárzott kormányzati propagandaanyag (videó!)

– állnak tanácstalanul. Tovább sétálva észreveszik, hogy a jobb napokat látott alagsorban fekete lé csordogál a padlón, egy ponton gilisztákat is látnak. Pár lépésre mindettől található egy lift, amely közvetlenül a pszichiátriára vezet – írja a lap.

Régóta nem használt alagsori helyiségekben bokáig áll a szemét, rozsdásak a csövek és egy ponton a víz is folyik az egyik csőszakaszból a János Kórházban – derül ki egy, a YouTube-ra feltöltött videóból, melyet a HVG szemlézett . A civilek több kórház alagsorába lementek, de mind közül a legemlékezetesebb a János Kórházé.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!