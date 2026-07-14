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Egészségügy Egészségügyi Világszervezet, WHO járvány

Ebola – akár négyszeres is lehet a valós esetszám a hivatalos adatoknál

mfor.hu

Megállíthatatlanul terjed a betegség. 

A Kongói Demokratikus Köztársaságban megfertőződött ebolás betegek tényleges száma legalább kétszerese, de akár négyszerese is lehet a hivatalos statisztikákban szereplő adatoknak – jelentette ki kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO) válsághelyzetkért felelős irodavezetője, nehezményezve, hogy a szervezet a járványügyi védekezéshez szükséges források kevesebb mint felét kapta meg.

Chikwe Ihekweazu a kelet-kongói Ituri tartományban tett látogatásáról visszatérve Genfben újságírók előtt arra szólította fel az adományozókat, hogy ne hagyják cserben az országot a járvány kritikus időszakában. „A járvány megfékezéséhez szükséges erőforrásoknak összhangban kell állniuk a kihívás mértékével. Nem hagyhatjuk, hogy ezeket a terheket egyedül a Kongói Demokratikus Köztársaság viselje” – hangoztatta a vezető.

Ihekweazu szerint a járványkezelés kritikus pontra jutott, így fokozott erőfeszítésekre van szükség a betegek felkutatásához és elkülönítéséhez, főként azután, hogy a járvány a héten két további tartományra is átterjedt.

Az irodavezető a maratonfutáshoz hasonlította a helyzetet. „Nem adhatod fel az első vagy a második kör után, egyszerűen tovább kell küzdeni, még akkor is, ha fáradt vagy és kimerült” – fogalmazott. A WHO körülbelül a 40 százalékát kapta meg a Bundibugyo-járvány leküzdésére szolgáló 115 millió dolláros felajánlásnak; a járványra pedig továbbra sincs bevált kezelés vagy oltás. A kongói kormányzati adatok szerint az országban eddig legalább 1926 ember fertőződött meg, és 702-en haltak meg.

(MTI) 

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