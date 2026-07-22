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Egészségügyi államtitkár: „Még aggasztóbb a helyzet, ha a számok mögé nézünk”

mfor.hu

Buga László, az Egészségügyi Minisztérium fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkára elárulta, melyek a legkritikusabb pontjai az egészségügynek. 

Az összes kórházi szervezeti egység közel húsz százaléka szünetel, de a valós helyzet ennél is rosszabb lehet – mondta Buga László, az Egészségügyi Minisztérium fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkára a HVG360-nak adott interjújában.

A statisztikában szerinte ugyanis csak a hivatalosan bejelentett szüneteltetések szerepelnek, de papíron működőnek számíthat az az osztály is, ahol egyetlen orvos dolgozik, a műszakokat pedig külsősökkel töltik fel, vagy többségében 75–80 éves orvosok látják el a betegeket. Buga szerint ezért „sokkal nagyobb a baj, mint ami a lemondásokból látszik”.

A helyzetet örököltük. Ám ehhez az örökséghez az előző vezetés nem csatolt problématérképet – mondta az államtitkár, arra utalva, hogy a minisztérium nem kapott pontos képet az ágazat állapotáról.

A tárca mindezek miatt országleltárt készít, amelyben régiónként mérik fel az ellátás hiányosságait. Buga az eddigi adatok alapján hét különösen kritikus területet nevezett meg:

  • a sürgősségi betegellátást,
  • a gyermekgyógyászatot,
  • a pszichiátriát,
  • a belgyógyászatot,
  • az urológiát,
  • az érsebészetet
  • és az intenzív osztályos ellátást.

Buga László egészségügyi államtitkár szerint még rosszabb a helyzet, mint az elsőre látszik
Buga László egészségügyi államtitkár szerint még rosszabb a helyzet, mint az elsőre látszik
Fotó: Semmelweis Egyetem

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a sürgősségi osztályok működése jelenleg nagyrészt a külső közreműködő orvosoktól függ, ami gazdaságilag kedvezőtlen, ugyanakkor sok kórház egyelőre nem tudja nélkülözni ezeket a cégeket és orvosokat. A sürgősségi osztályok forgalmát az alapellátási ügyeleti rendszer beszűkítése is növelte.

Sok beteg inkább kivárja a hat-hét órát a sürgősségin, mert ott CT- vagy ultrahangvizsgálathoz juthat, amelyre másként csak hónapokkal későbbre kapna időpontot. 

Buga sok minden másról is beszélt, többek között arról, hogy nem akarnak kórházakat bezárni, de bizonyos intézmények portfólióját át kell alakítani. A szakdolgozói bérek terveik szerint még ebben az évben emelkedni fognak, a várólisták csökkentésében „a többletfinanszírozás lesz az egyik fontos elem”, de ennek mértékéről azonban még nem tudott konkrétumot mondani. 

Buga a klímaprogramot tűzoltó jellegű intézkedésnek, a kórházi fertőzések visszaszorítását pedig hosszú távú feladatnak nevezte. Az államtitkár arról is beszélt, hogy a belgyógyászati osztályokat jelentősen terhelik azok az idős betegek, akik már nem aktív kórházi ellátásra, hanem ápolásra szorulnának, de nincs számukra megfelelő férőhely a szociális rendszerben. Szerinte „szükség lenne egy kiterjedt és elérhető hospice-ellátásra”, ezért a tárca már felvette a kapcsolatot a szociális minisztériummal.

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