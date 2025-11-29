Egészségügyi siker: már a csípőprotézis-műtétek is robotasszisztálttá váltak ezen a klinikán

A csípőprotézis-műtétek eredményességének az egyik legfontosabb tényezője a protézis komponenseinek pontos behelyezése. A milliméterekben és fokokban mérhető eltérések komoly különbséget okozhatnak: fokozhatják a műtét utáni panaszokat, lassíthatják a rehabilitációt, illetve olyan szövődményeket okozhatnak, mint például a protézis ficama.

A robotasszisztált technológia éppen ezeken a kritikus pontokon nyújt többet, mint a kizárólag manuális eljárások. A ROSA®-platform robotkarja például 0,5 fok pontossággal segíti a sebészt a térd- illetve csípőprotézis-beültetés kivitelezésében. Összehasonlításképpen ez a szabad szemmel történő térdprotézis-beültetés során körülbelül 2 fok lenne, a csípőprotézis-beültetésnél pedig még ennél is több.

A szakértők szerint minden esetben hangsúlyozni kell, hogy a robotkar soha nem végez önálló mozdulatot, kizárólag a sebész aktív irányítása mellett mozdul, azaz a döntések és a végleges pozicionálás minden esetben a sebész feladata.

A fiatalabbak könnyebben bevállalják ezt a fajta műtétet

Fotó: DepositPhotos.com

Először jött a térdműtétek robotizálása

Az EMINEO 2024-ben indította el robotasszisztált térdprotézis-programját, amely mostanáig mintegy kétszáz döntéstámogatott beavatkozást eredményezett; a pácienseik többsége 60–74 év közötti volt.

A térdprotézis-beültetés az ortopéd sebészet egyik legbonyolultabb protetikai eljárása, ami nagy tapasztalatot és precizitást követel a beavatkozást végző orvostól. A robotasszisztált térdműtétek utánkövetéséből származó adatok elemzése folyamatosan zajlik az EMINEO-ban. A tapasztalatok már most azt mutatják, hogy a robotasszisztenciával készült térdprotézis beültetések után a betegek kevesebb fájdalomról, gyorsabb rehabilitációról és nagyobb stabilitásról számolnak be.

A robotasszisztált csípőprotetikai profil bevezetését kísérő országos reprezentatív kutatás és az EMINEO saját, 2025. szeptemberi betegelégedettségi adatai egyaránt azt mutatják, hogy

a műtét utáni időszak tervezhetősége, a fájdalom csökkenése és a rehabilitáció minősége döntő szempontok a műtét vállalása, illetve a helyszín és a technika kiválasztásában.

A lakossági reprezentatív mintában a műtét utáni átmeneti mozgáskorlátozottság a leggyakrabban említett félelem: a válaszadók 71 százaléka tart ettől, míg kétharmaduk a hosszú rehabilitációs időszak miatt aggódik.

A fájdalom miatti szorongást 42 százalékuk jelölte meg, a magas költségeket 41 százalékuk említette, és minden negyedik válaszadó attól fél, hogy nem kap elegendő segítséget a műtét utáni időszakban.

A napokban tartott sajtótájékoztatón feltett kérdésekre válaszolva elhangzott: a robotasszisztált térd- és csípőprotézisműtétek a fiatalabb korosztályt is behúzták, azaz könnyebben vállalkoznak rá, mint korábban. Az is kiderült, hogy a robotasszisztáció miatt alig emelték a műtét árat a magánklinikán, mert a vezetők tisztában vannak azzal, hogy sokak számára így is nehezen elérhető.