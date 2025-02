Egy csendes gyilkos les a magyarokra, de lehet védekezni ellene

Érelmeszedés esetén a napi rendszeres séta a keringés élénkítésével hozzájárul a betegség megelőzéséhez, kialakult érelváltozás esetén lassítja a folyamat előrehaladását. Ezek mellett az étkezéssel is sokat tehetünk az ereink egészségének megőrzéséért.

Vénás betegség esetén mindenképpen kerülendő a statikus, nagy súllyal történő terhelés, például a súlyemelés, nehéz csomagokkal történő egyhelyben állás. Ebben az esetben az alsóvégtag vénáiban emelkedik a nyomás és pangani kezd a vér, ami hozzájárul az erek károsodásához és a trombózis kialakulásához. Ugyancsak érdemes kerülni a melegben történő hosszas állást. Éppen ezért a szakácsok, konyhán dolgozók esetében rendkívül gyorsan romlik a vénák állapota. Ilyen esetekben időszakosan ismételt helyben járással, sétával javítható a vénák ürülése. Napi többórás ülőmunka esetén az alsóvégtagok felpolcolása hatékonyan csökkenti a vénás pangást. A megfelelő méretű és helyesen alkalmazott, orvos által javasolt kompressziós gyógyharisnyák használata mellett a szoros, vénákat leszorító ruházat viselését is érdemes kerülni.

A verőérrendszert érintő érelmeszesedés a férfiak körében gyakori, a kialakulás kockázatát a dohányzás, a cukorbetegség, a magas koleszterinszint, a kezeletlen magas vérnyomás, az elhízás, a testmozgás hiánya, a depresszió, az alvászavar és a túlzott alkoholfogyasztás fokozza leginkább. A betegség lassan, sokszor észrevétlenül alakul ki. A tünetek kialakulása arra utalhat, hogy a folyamat már előrehaladott fázisban van. Az érelmeszesedés a végtagokon kívül egyidejűleg más szervek károsítását is előidézheti, aminek következményeként szívinfarktus, stroke, illetve vesebetegség alakulhat ki.

A visszér főleg a nőket érinti, kialakulásában számos rizikófaktor szerepet játszik, ezek közül kiemelendő az örökletes hajlam és a mozgásszegény életmód. A sok ülőmunka és a kevés mozgás következtében romlik a vénás keringés és fokozódik az érfalra gyakorolt nyomás, amely az érben szelepként működő billentyűk károsodásához vezet. Az érfal károsodása, a vénás vér pangása, lassult áramlása súlyos esetekben trombózishoz vezet, ami a tüdőbe sodródva akár halállal is végződhet.

Az artériákat, verőereket és visszereket, vénákat érintő megbetegedések előfordulása nagyon magas a magyar társadalomban. A betegség egyik leglátványosabb tünete a visszér, hazánkban tízből négy ember küzd ezzel a betegséggel . A visszér kezdetben csak esztétikai problémának tűnik, ugyanakkor súlyos szövődményekhez, sőt akár halálhoz is vezethet, ha nem kezelik megfelelően. A verőereket érintő érelmeszedés a végtag vérellátását csökkenti, mely kezdetben nem jár feltétlenül látványos tünetekkel, de a szakorvosi vizsgálat során korán kimutatható.

