Egy hétig lehet hozzászólni a kórházak támogatásáról szóló rendelettervhez

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a kórházak működési támogatásáról szóló rendelettervezetét – írja az Index. A készülő rendelethez bárki hozzáfűzheti az észrevételeit jövő csütörtökig, azaz március 19-ig. Az észrevételeket a [email protected] szervezeti e-mail-címre lehet elküldeni.

A kormány azért támogatja a kórházakat és rendelőket, hogy az intézmények év közben is rendezni tudják felhalmozódott tartozásaikat. A rendelet szerint ezért a pénz nem használható felújításra, beruházásra, fejlesztésre. A felhasználást 2026 augusztusáig ellenőrzik, és ha valamelyik kórház szabálytalanul használta fel, vissza kell fizetniük.

A támogatást a tavalyi év végén fennálló tartozások alapján számolják ki, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állapítja meg és utalja ki. Az intézmények 2026. március 31-ig kapják meg az összeget. A csatolt hatásvizsgálati lap szerint ez az adósságrendezés összesen 15,5 milliárd forintjába kerül a magyar költségvetésnek.

A tervezet emellett meghatározza az egészségügyi ellátások 2026-os finanszírozási kereteit is (például háziorvosi ellátás, kórházi ellátás, mentés, gyógyszerek).