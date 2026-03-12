2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Egy hétig lehet hozzászólni a kórházak támogatásáról szóló rendelettervhez

A felhalmozódott tartozásaik rendezéséhez ad támogatást a kormány a kórházaknak és rendelőknek, a pénzt azonban nem fordíthatják felújításra, beruházásra, vagy fejlesztésre. Legalábbis ez áll a tervezetben, amihez egy hétig még bárki fűzhet észrevételeket.

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a kórházak működési támogatásáról szóló rendelettervezetét – írja az Index. A készülő rendelethez bárki hozzáfűzheti az észrevételeit jövő csütörtökig, azaz március 19-ig. Az észrevételeket a [email protected] szervezeti e-mail-címre lehet elküldeni.

A kormány azért támogatja a kórházakat és rendelőket, hogy az intézmények év közben is rendezni tudják felhalmozódott tartozásaikat. A rendelet szerint ezért a pénz nem használható felújításra, beruházásra, fejlesztésre. A felhasználást 2026 augusztusáig ellenőrzik, és ha valamelyik kórház szabálytalanul használta fel, vissza kell fizetniük.

A támogatást a tavalyi év végén fennálló tartozások alapján számolják ki, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állapítja meg és utalja ki. Az intézmények 2026. március 31-ig kapják meg az összeget. A csatolt hatásvizsgálati lap szerint ez az adósságrendezés összesen 15,5 milliárd forintjába kerül a magyar költségvetésnek.

A tervezet emellett meghatározza az egészségügyi ellátások 2026-os finanszírozási kereteit is (például háziorvosi ellátás, kórházi ellátás, mentés, gyógyszerek).

A HVG megszerezte az Orbán-kormány eltitkolt egészségügyi reformtervét

A Belügyminisztérium megbízási díjként 352 millió forintot fizetett érte.

„Az egészséges nagymama, nagypapa olyan, mint a lottóötös” – növelhetik-e az egészségügyi kiadások a GDP-t?

Szétesik a magyar egészségügy, de növelné-e a GDP-t a megmentése?

Befektetésként és költségként is tekinthet egy kormány az egészségügyi kiadásokra, de a megelőzés nem minden szempontból térül meg a GDP-adatokban. A Klasszis Egészséggazdaság és Longevity konferencia nyitó előadója, Dr. Kaló Zoltán elmondta, melyik területen van a legnagyobb gazdasági hatása a prevenciónak, mi lesz az ápolók sorsa a mesterséges intelligencia korában, és arról is beszélt, hogyan csökkentették az egészségügyi kiadásokat a dohányreklámok.

Mutatjuk a legújabb magyar egészségügyi innovációt

Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a hazai egészségügyi innováció: lezárult a Dr. BetMen betegútmenedzsment megoldás közös fejlesztési szakasza. A projekt a Személyre Szabott Egészségügy Fejlesztéséért Alapítvány (SzEFA) – melyet a Roche Magyarország hívott életre - és a Novartis szoros együttműködésében valósult meg. A sikeres fejlesztési ciklus zárásaként a két vállalat vezetője egyeztetett Takács Péter egészségügyi államtitkárral, aki méltatta a kezdeményezést.

Elhallgatta a Humánreprodukciós Intézet a valós adatokat?

Február elején napvilágot látott a Humánreprodukciós Intézet jelentése a lombikcentrumok beavatkozásairól és eredményességéről – de a pontos adatokat már nem közölték. Most azonban arra is fény derült, hogy jelentős különbségek lehetnek egyes hazai lombikintézetek eredményessége között.

Nőnapi meglepetés: ezek a nők élnek tovább

A Nemzetközi Nőnapon itt egy jó hír: a veleszületett erősebb izmok összefüggésben állnak a nők élethosszával.

Elkeserítő fotókon a magyar egészségügy: így néznek ki a kórházak

Rengeteg kép érkezett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) felhívására. 

A legnagyobb költség, amit senki nem lát a mérlegben

A március 26-i Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencián mi más kerülhetne a fókuszba, mint a longevity, ez az egyre többször felmerülő egészségtudatos fogalomkör. 

Hamarosan ez lehet az egyik legelterjedtebb fogyatékosság a világon

A gyermekkori hallásvédelem sürgető kérdésére hívta fel a figyelmet a Hallás Világnapján tartott sajtótájékoztató, amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezett a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Klinikájával, a Budapesti Műszaki Egyetemmel és az MTA Akusztikai Bizottságával közösen. A rendezvényen bemutatott kutatási eredmények szerint a Magyarországon vizsgált gyerekrendezvények háromnegyede veszélyes zajszintet ért el.

Jönnek a virtuális páciensek

A digitális egészségügy új korszakában a mesterséges intelligencia már nem csupán elemzésre alkalmas eszköz, hanem a precíziós orvoslás motorja, amely a diagnosztikától a predikcióig minden szinten felülírja a korábbi korlátokat. A technológia legnagyobb fegyverténye a ritka betegségek elleni küzdelemben a szintetikus adatok és virtuális modellek alkalmazása, ahol a kevés mintaszám ellenére is megbízható szimulációk születhetnek. Ez a folyamat közvetlenül fokozza a betegbiztonságot és felgyorsítja, hatékonyabbá teheti a terápiákat.

Válasz Online: ötezer gyógyszer támogatását szüntették meg

A biztosítottak kiadásai két irányból is megnőhettek.

